Apple-leverancier Foxconn sluit fabrieken rondom Shanghai

Taiwanees elektronicabedrijf en belangrijke Apple-leverancier Foxconn sluit twee van zijn fabrieken in de Chinese stad Kushan. Dit heeft te maken met de coronabesmettingen in de regio.

Volgens de South China Morning Post liggen de fabrieken dichtbij Shanghai. Kushan zit verwikkeld in een lockdown om meer besmettingen te voorkomen. Dit zou een probleem voor Apple kunnen zijn, maar Foxconn claimt dat alles onder controle is.

Nog een lockdown

Volgens een bericht van Reuters meldt een woordvoerder van Foxconn dat de productie is verplaatst naar een andere fabriek en dat er genoeg Apple-producten worden bewaard in warenhuizen buiten de regio. De impact op Apple moet minimaal zijn.

Het zelfde kan niet worden gezegd over andere productielijnen van Foxconn. De productie van datatransmissie-apparatuur is stopgezet tot de Chinese overheid weer groen licht geeft.

Dit is niet de eerste keer dat zoiets is voorgevallen. In maart van 2022 lag de productie in de stad Shenzhen stil na een uitbraak van coronabesmettingen.

Hier werden de Foxconn-fabrieken in Longhua en Guanlan door aangetast. Deze produceren componenten voor grote techbedrijven als Apple en Samsung. Dit type incident komt regelmatig voor gedurende de pandemie.

We hebben Apple om een reactie gevraagd, maar vooralsnog niets gehoord. Als het bedrijf reageert, vermelden we dat hier.

Productiemigratie

Foxconn probeert al een tijdje om de productie van iPhones te verplaatsen, weg van het Chinese vasteland.

Fabricatie van iPads en MacBooks is in 2020 verplaatst naar Vietnam. Dit gebeurde na een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Foxconn heeft inmiddels ook een fabriek in Sriperumbudur in India ingezet om iPhone 13-toestellen te produceren.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Apple en Foxconn, maar de medewerkers van het productiebedrijf komen er minder goed vanaf. Foxconn heeft namelijk enkele fabrieken gesloten tijdens de pandemie, ondanks dat er weer toestemming was om werkzaamheden gang te zetten.

Veel medewerkers in Chinese fabrieken werken in het zogenoemde ‘closed-loop’-systeem. Dat betekent dat ze de Foxconn-campussen niet mogen verlaten om besmettingen te voorkomen.