Apple introduceert wellicht nieuwe functie in oude AirPods Pro

We zijn erg onder de indruk van de nieuwe Apple AirPods Pro 2 , en dat is deels te danken aan de Adaptive Transparency-technologie die ze bieden. Nu lijkt het erop dat dezelfde functie ook naar de originele Apple AirPods Pro komt.

De nieuwste iOS 16.1 beta (Gespot op Reddit , via AppleInsider ) introduceert Adaptive Transparency voor de eerste generatie AirPods Pro. Apple heeft nog niets officieel gezegd, en het is voorlopig alleen in testfase, maar het lijkt erop dat de functie er aan zit te komen.

De standaard transparantiemodus op de AirPods Pro probeert geluiden van buiten nauwkeurig te simuleren als je de oordopjes draagt. Met de adaptieve optie ingeschakeld, gebeurt dat nog steeds, maar zeer harde geluiden (85 decibel en hoger) zijn dan ook stiller.

Oudere hardware

Apple heeft in de tweede generatie AirPods Pro een verbeterde H2-chip ingebouwd, die alle berekeningen maakt die nodig zijn om Adaptive Transparency te laten werken. Het is nog niet duidelijk hoe de H1-chip in de originele AirPods Pro dit zal doen.

Het is mogelijk dat Apple de benodigde algoritmes heeft bijgewerkt en afgestemd op de H1-chip, en het is ook mogelijk dat de functie natuurlijk niet zo goed werkt op de originele AirPods Pro in vergelijking met de nieuwe generatie Pro's.

Als we op de huidige berichten kunnen afgaan, dan lijkt het erop dat Adaptive Transparency goed werkt op de originele AirPods Pro, maar tot nu toe heeft nog niemand een gedetailleerde vergelijking gedaan met de 2022-versie van de oordopjes. Houd er rekening mee dat je ook de bèta-firmware voor de AirPods Pro geïnstalleerd moet hebben, evenals de iOS-bèta om de functie te laten verschijnen.

Het is duidelijk waarom techbedrijven geen nieuwe functies uitbrengen voor oudere hardware: de interne componenten zijn misschien niet krachtig genoeg om de verbeterde functionaliteit aan te kunnen, en het geeft consumenten ook minder redenen om te upgraden naar een nieuw apparaat.

Toch zou het fijn zijn om wat Apple hier (blijkbaar) heeft gedaan meer te zien in de techwereld. Als de hardware het toelaat, zouden eigenaren van oudere apparaten toegang krijgen tot nieuwere functies. Dit voegt natuurlijk veel extra waarde toe aan oude producten, en ook de reputatie van een merk krijgt een flinke boost.