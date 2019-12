Apple erkent problemen MacBook Pro 13 inch 2019 modellen en biedt hulp

Het ziet ernaar uit dat enkele instapversies van de MacBook Pro 13 inch (2019) uit het niets zichzelf bij vlagen uitschakelen. Apple erkent het probleem en heeft een ondersteuningsdocument uitgebracht om slachtoffers te helpen.

In het document legt Apple uit wat je moet doen als jouw 13 inch MacBook Pro (2019) onverwachts afsluit, ondanks dat er nog wat accu over is.

Volgens diverse forumberichten en Apple's eigen documentatie is het een probleem voor een vrij specifiek type MacBook. De Pro van 13 inch van dit jaar met twee Thunderbolt 3-poorten lijkt vrijwel alle klappen te krijgen. Op het moment ziet het ernaar uit dat dit het enige model is waar gebruikers grootschalig problemen mee ondervinden.

Fix MacBook Pro 13-inch (2019) problemen

Dit zijn de stappen die je moet ondernemen als jouw 13 inch MacBook Pro (2019) zich onverwachts uitschakelt:

Wees er zeker van dat jouw MacBook Pro voor minder dan 90 procent is opgeladen. Is dit niet het geval? Laat het apparaat dan 'leeglopen' tot er minder dan 90 procent in zit. Verbindt de MacBook Pro met de oplaadadapter. Sluit alle applicaties. Sluit de MacBook Pro om hem in slaapmodus te krijgen en laat het apparaat zichzelf minstens 8 uur opladen. Update na acht uur naar de nieuwste versie van macOS Catalina.

Het proces is op papier niet heel moeilijk, wat voor veel gebruikers een welkome meevaller zal zijn. Een permanent probleem hoeft het dus zeker niet te zijn.

Desalniettemin is het verre van ideaal om je MacBook Pro acht uur lang onaangeraakt ergens achter te laten, zonder dat je zelf iets met het apparaat kunt ondernemen.

Werken bovenstaande stappen niet? Dan raden we je aan om contact op te nemen met de Apple klantenservice.