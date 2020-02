Apple AR-bril zou een van VR's grootste problemen kunnen oplossen

We zijn er nog steeds niet zeker van hoe de Apple-bril eruit komt te zien (hoewel, als ze niet iGlasses worden genoemd, zal er iemand moeten worden ontslaan) maar het lijkt erop dat ze zich automatisch aanpassen aan de vorm van je hoofd.

Een nieuw patent dat Apple heeft ingediend beschrijft hoe een apparaat dat op het hoofd gedragen wordt, beschikt over de technologie die elke gebruiker ervan verzekert dat het de meest comfortabele pasvorm heeft.

Het patent, wat de naam 'Electronic Device With Lens Position Sensing' heeft, praat over een detectie schakelsysteem dat in staat is om in realtime de posities tussen de lenzen in het toestel te detecteren.

Hij zou in staat moeten zijn om het oppervlak van de neus van een gebruiker te detecteren, terwijl hij de hardware draagt. Dat schakelsysteem zou dan in staat zijn om de posities van de lenzen aan te passen, om er zeker van te zijn dat de gebruiker de inhoud comfortabel kan bekijken.

Gezichtsrobots

Het patent is nogal uitgebreid, het begint met de gebruiker die in staat is om het systeem handmatig aan te passen helemaal tot aan de headset die de exacte afstand uitwerkt tussen je pupillen met behulp van sensortechnologie:

"Een gebruiker kan de oogafstand van de gebruiker van het op het hoofd gemonteerde apparaat leveren, een beeldsensor of een ander apparaat wordt misschien gebruikt voor het meten van de oogafstand tot het op het hoofd gemonteerde apparaat. En/of staar volgsensors in het op het hoofd gemonteerde apparaat, die de oogafstand meten van de gebruiker terwijl het apparaat gedragen wordt op het hoofd van de gebruiker".

Als je dacht dat dat moeilijk te lezen was, bereid je dan voor op wat fijnmazig nieuws over de toekomstige Apple bril die in staat is om je blik te volgen door buigzame technologie voor een nog comfortabelere pasvorm:

"In sommige configuraties kan een nabijheidssensor, zoals een capacitieve nabijheidssensor, elektroden hebben op een flexibel geprinte schakelingen die zijn gekoppeld aan de sensoren die de blik van de gebruiker volgen. Andere detectie opstellingen worden misschien gebruikt om de positie van de lensmodule, ten opzichte van de neus van de gebruiker, te meten indien gewenst".

Het perfecte zicht voor iedereen

Het noemt ook nabijheidsensoren die in staat zijn om de oppervlakken van de neus van de gebruiker te detecteren om overmatige druk te voorkomen en het zorgt ervoor dat het comfortabeler is.

Uiteindelijk zou dit patent en de beschreven technologie, een probleem aanpakken waarmee VR-headsets en smartglasses al mee kampen, en dat zorgt ervoor dat iedereen de beste kijkervaring krijgt. Ook zou het enorm helpen als je lange sessies doorbrengt in AR-sferen.

Hoewel het een wenselijk scenario is, wanneer of als Apple deze kant opgaat, zal het zeker hopen om die perfecte pasvorm en kijkervaring te bereiken zonder onnodige extra massa toe te voegen.

Dit is natuurlijk een patent, en we moeten onszelf eraan herinneren dat veel patenten nooit het daglicht te zien krijgen.

Gezien het feit dat Apple nog niet eens de AR hardware heeft onthuld, denken we dat er misschien nog een paar patenten opduiken die ons een idee geven van hoe het zijn eerste AR wearable zal maken die mensen willen hebben.

Via iMore