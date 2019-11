Apple AR-bril is voorlopig nog niet klaar

Er gaan al langer geruchten dat Apple bezig is met een AR-bril, maar hoewel sommige bronnen vermelden dat de lancering staat gepland voor 2020, wordt er nu gezegd dat we zullen moeten wachten tot tenminste 2022.

Althans, volgens de 'mensen die bekend zijn met de kwestie' zo meldt The Information. Het bedrijf doelt op een lancering in 2022 voor een AR headset, gevolgd door de 'slankere' AR-bril in 2023.

Deze tijdlijnen zijn waarschijnlijk onderwerp van discussie van Apple leidinggevenden in oktober als onderdeel van een interne presentatie die wordt geleid door Mike Rockwell, Vice President van Apple. Hij leidt ook het AR-team van Apple.

We nemen deze informatie zeker met een korreltje zout, zeker aangezien het andere geruchten tegenspreekt. Maar zoveel hebben we nog niet gehoord over Apple's AR-bril dus het klinkt wel logisch als het nog jaren duurt voordat die aangekondigd worden.

Geavanceerde AR-functies

Het meest recente rapport bevat wel een aantal details, zoals dat de oorspronkelijke AR headset een high-res scherm heeft en camera's en de mogelijkheid voor gebruikers om een klein lettertype te lezen op het scherm.

De Apple AR headset zou ook beschikken over 3D-scantechnolgie en geavanceerde menselijke detectie, twee functies die helpen bij het in kaart brengen van oppervlaktes en het herkennen van mensen. Zodat virtuele objecten nauwkeurig en overtuigend geplaatst kunnen worden in ruimtes.

Je kunt al voorbeelden zien van virtuele voorwerpen in ruimtes via games als Pokémon Go, maar het klinkt alsof de Apple AR headset en bril het beter zullen doen, en op een manier die je voorwerpen op een meer natuurlijke wijze toont, beter dan dat je je telefoon heen en weer moet bewegen.

De wearables zouden mogelijk ook de dimensies van een kamer kunnen inschatten, meer nauwkeurig dan een smartphone dit kan. En Apple zou van plan zijn om app-ondersteuning van derden aan te bieden voor de headset en bril van 2021, dus er zullen wellicht een aantal compatibele apps beschikbaar zijn bij de lancering.

Het ontwerp van de headset zou vergelijkbaar zijn met de Oculus Quest, maar dan wat slanker. Ze zouden hem ook lichtgewicht en comfortabel maken. En wat betreft de Apple AR-bril, die zou eruitzien als een hoogwaardige zonnebril, maar dan met dikke randen die dikker zijn omdat ze een aantal componenten bevatten; natuurlijk kan dit ontwerp nog veranderen.

Hoewel er al veel informatie is, als het echt waar is dat Apple pas in 2022 een AR-bril wil lanceren, dan zullen we er voorlopig nog niks over horen. Mocht dat wel zo zijn, dan lees je dat natuurlijk meteen hier op TechRadar.

Via MacRumors