'Apex Legends Mobile verschijnt volgend jaar'

Electronic Arts heeft bevestigd dat het van plan is om de battle royale-game Apex Legends naar mobiele apparaten te brengen. We moeten waarschijnlijk iets langer wachten dan we aanvankelijk dachten.

Andrew Wilson, algemeen directeur van EU, brengt fans op de hoogte dat de game in het fiscale jaar van 2022 op mobiele toestellen zal verschijnen. Dit betekent dat het op zijn vroegst op 1 april 2021 zal worden uitgebracht.

Hoewel het bedrijf ernaar streeft om de game in 2021 naar mobiele apparaten te brengen, is het nog altijd mogelijk dat de mobiele versie naar 2022 glipt.

Aanvankelijk zou Apex Legends Mobile verschijnen tegen het eind van 2020. Het gaat dus om een redelijke vertraging. Het is niet zeker of het oponthoud te wijten is aan de coronapandemie. Wilson gaf echter geen verklaring waarom de release naar mobiele toestellen is uitgesteld.

Eerder werd al bekend dat EA ook van plan is om de Apex Legends in de toekomst uit te brengen op de Nintendo Switch.

EA is van plan om de komende jaren nog meer titels na smartphones te brengen. Het bedrijf zegt dat het voor de komende twee jaar aan zes nieuwe voetbalgames voor mobiele toestellen werkt.

Via DotEsports