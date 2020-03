Amazon Nederland officieel gelanceerd

Het heeft lang geduurd, maar vandaag is het eindelijk zover: Amazon heeft zijn Nederlandse website gelanceerd. Nederlandse (en Belgische) Amazon-klanten kunnen nu terecht op https://amazon.nl, om zowel bij lokale als internationale handelaars producten te kopen.

Tot op heden waren Nederlandse en Belgische Amazon-klanten aangewezen op de Duitse of Franse website. Die websites blijven nu nog steeds toegankelijk en zijn in sommige gevallen zelfs de betere keuze, aangezien er duidelijke gaten zitten in het aanbod van Amazon Nederland.

Miljoenen producten

“Met Amazon.nl willen we geven waar onze Nederlandse klanten ons om vroegen: de mogelijkheid om in een Nederlandstalige Amazonwinkel te kopen, met toegang tot een lokaal en internationaal productaanbod van Amazon en betrouwbare verkopers, gekoppeld aan snelle bezorging. Het is onze missie Nederlandse klanten een uitgebreid productassortiment, lage prijzen en gemak te bieden en we zullen er alles aan doen om aan hun verwachtingen te voldoen,” aldus Alex Ootes, Vice President EU Expansion bij Amazon.

Hoewel Amazon Nederland hetzelfde uitgebreide en goedkope aanbod wil aanbieden als op de internationale sites,ontbreken er toch nog enkele niet onbelangrijke producten, waaronder alles van Apple. Zo is er een heel uitgebreid aanbod aan iPhone-hoesjes, maar geen echte iPhones en hetzelfde geldt voor MacBook-laptops en Apple Watches. Ook zien we nog af en toe een stukje Duitse tekst terug, bij bepaalde productbeschrijvingen.

Amazon Nederland hanteert wel dezelfde voorwaarden wat betreft bezorging: alle producten die verkocht en bezorgd worden door Amazon, worden gratis geleverd bij een bestelbedrag van minimaal 20 euro. Hiermee gaan ze ook rechtstreeks de concurrentie aan met bol.com, dat hetzelfde minimumbedrag gebruikt.

De homepagina van Amazon Nederland (Image credit: Future)

Amazon Prime voor een spotprijs

Ook het Amazon Prime lidmaatschap krijgt een aangename aanpassing. Nederlandse én Belgische shoppers kunnen nu via https://www.amazon.nl/prime Prime-lid worden voor slechts 2,99 euro per maand. De eerste maand is bovendien geheel gratis en je hoeft na die maand niet noodzakelijk je lidmaatschap te verlengen. Dat bedrag ligt aanzienlijk lager dan de 5,99 euro die je betaalde op de Duitse Amazon-site, en toch krijg je exact dezelfde service.

Tot die service behoort gratis en snelle bezorging (meestal de volgende dag of soms zelfs dezelfde dag) bij eender welk bestelbedrag. Daarbovenop krijg je nog toegang tot de eindeloze Prime Video-service, waarop je honderden films en series naar hartenlust kan streamen op verschillen platformen. Daar komt nog een gratis Twitch Prime-abonnement bij, én onbeperkte foto-opslag in Amazon Photos.

Amazon Nederland deals

Hoewel Apple-producten ontbreken, zijn er wel enkele leuke launch promo's op Amazon Nederland. Wij hebben de beste deals ertussenuit gehaald.

Sony WH1000-XM3 voor €199 i.p.v. €379 De WH1000-XM3 is meer dan een jaar na zijn lancering nog steeds de allerbeste koptelefoon van Sony over de gehele lijn. Je krijgt hier topklasse geluid, topklasse noice-cancelling en topklasse bouwkwaliteit.Deal bekijken

Microsoft Surface Go voor €279,99 i.p.v. €449 De Surface Go is de budgetvriendelijke versie van de Surface Pro-tablets van Microsoft en ideaal voor studenten of lichte gebruikers. Met zijn 10-inch display is hij enorm compact en ideaal om mee te nemen. Dit model is uitgerust met 4GB RAM, 64GB SSD-opslag en een Intel Pentium 4415Y-processor, dus voor veeleisende gebruikers is hij echter niet geschikt.Deal bekijken

Acer Chromebook 315 voor €238,89 i.p.v. €319 Deze 15,6-inch Chromebook van Acer is een goed basismodel voor de gemiddelde gebruiker. Door zijn iets groter scherm, is het makkelijker om meerdere vensters naast elkaar te gebruiken. Multi-tasken mag bovendien geen probleem zijn met de Intel Celeron N4100-processor, en 4GB RAM-geheugen. De opslag van 32GB, is echter aan de lage kant.Deal bekijken

Nintendo Switch voor €249 i.p.v. €329 Veel woorden moeten niet vuilmaken aan de Nintendo Switch. Dit is zonder twijfel het beste dat Nintendo in jaren heeft geproduceerd. De console zal bovendien nog een tijdje meegaan, en er liggen tal van leuke in de winkelrekken (en in het vooruitzicht).Deal bekijken