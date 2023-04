Nieuwe AirPods case kan ingebouwd display hebben

Apple werkt mogelijk aan een AirPods case met een touchscreen, zodat je je audio en andere apps kunt bedienen zonder je iPhone te gebruiken. Die info is gebaseerd op details uit een onlangs gepubliceerde patentaanvraag (opens in new tab), die in september 2022 bij het Amerikaanse patentbureau werd ingediend. Die toont een AirPods case met een "interactieve gebruikersinterface". De aanvraag beschrijft hoe je de muziek die via je AirPods wordt afgespeeld, kunt bedienen via een scherm aan de voorkant van de case. Daarmee zou je het volume kunnen veranderen, het nummer pauzeren, opnieuw afspelen of naar het volgende nummer gaan (via Patently Apple (opens in new tab)).

Als Apple zo'n case voor de AirPods introduceert, zou het niet de eerste zijn die deze aanpak probeert. JBL deed hetzelfde met de Tour Pro 2 oordopjes. De versie van Apple zou weliswaar meer mogelijkheden bieden.

Om te beginnen, zou het hoesje meer besturen dan alleen je Apple Music-app. Het patent beschrijft hoe je het zou kunnen gebruiken voor interactie met een reeks iPhone-apparaten en -diensten, waaronder Apple TV, Apple Maps, iMessage en de Weer-app. Het klinkt bijna als een Apple Watch zonder gezondheids- en fitnessfuncties.

Tot slot vermeldt het patent extra bedieningselementen voor de nieuwe case. Zo wordt er gesproken over een functie waarbij je in de case moet knijpen om de audio-instellingen van Apple TV Plus films te wijzigen.

(Image credit: Apple)

Hoe interessant de case ook klinkt, verwacht niet dat we ze binnenkort al zullen zien. Apple heeft misschien een patent aangevraagd, maar dat is geen garantie dat het wordt goedgekeurd. Op dezelfde manier geeft het geen garantie dat Apple de AirPods case met touchscreen ooit zal maken.

Tot slot weten we niet hoe Apple dit AirPods-accessoire zou lanceren. Het zou kunnen besluiten om het de standaardcase te maken voor de Apple AirPods Pro 3 of een ander toekomstig product. Anderzijds zou Apple deze case kunnen aanbieden als een soort tweede optie voor alle huidige AirPods.