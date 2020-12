Adobe heeft Flash Player zijn laatste update gegeven

Ook al voelt het alsof de ondergang van de browser plug-in van Adobe nu bijna een decennium aansleept, Flash Player heeft eindelijk zijn laatste update gekregen, genaamd AIR 32. Daarnaast werd er ook een kleine grafrede voorzien.

Flash werd geliefd als platform voor het maken van eenvoudige browser-games, en gehaat vanwege zijn mogelijkheid om een toegangspoort te zijn voor hackers. Hoe dan ook, iedereen die sinds de jaren '90 op het internet heeft gezeten, zal ooit ongetwijfeld met de memorabele software in aanraking zijn gekomen.

Op 8 december maakte Adobe de volgende aankondiging:



"Vandaag is de laatste geplande release van Flash Player voor alle regio's buiten het vasteland van China. We willen van de gelegenheid gebruik maken om al onze klanten en ontwikkelaars te bedanken die de voorbije twee decennia geweldige Flash Player-content hebben gebruikt en gemaakt. We zijn trots dat Flash een cruciale rol heeft gespeeld in de evolutie van web-content rond animatie, interactiviteit, audio en video. We zijn blij om te kunnen helpen bij de begeleiding van het volgende tijdperk van digitale ervaringen.

Adobe zal na 31 december 2020 Flash Player niet langer ondersteunen, en Adobe zal Flash-content blokkeren in Flash Player vanaf 12 januari 2021; Adobe raadt alle gebruikers aan om zo snel mogelijk Flash Player te verwijderen om hun systemen te beschermen.

Sommige gebruikers kunnen herinneringen blijven zien van Adobe met de vraag om Flash Player te verwijderen van hun systeem. Neem alsjeblieft een kijkje op onze Flash Player EOL General Information pagina voor meer details en links naar instructies voor zij die Flash Player manueel willen verwijderen."

Gone in a Flash

The decision to remove support for Flash Player was made due to the dwindling numbers of users utilizing the service, and with better and more secure options available such as HTML5, WebGL, and WebAssembly it isn’t difficult to see why. Quirky web games and cartoons aside, Flash was a trojan horse for invasive malware and cybercriminals.



Even without nefarious intent, Flash-based pop-up ads plagued devices and website load speeds. In short, whilst Flash may hold some serious nostalgia for those of us who grew up with dial-up internet, the Adobe software is archaic technology that doesn’t hold up to today's standards.



Still, if you have that itch for playing some classics from the early 2000's, there are a handful of dedicated organizations such as The Internet Archive and BlueMaxima's Flashpoint that are preserving these Flash projects and animations so that they don't fall victim to the sands of time.

Via MS Poweruser