Waar kan je Home Alone kijken: stream online waar je ook bent met Kerstmis

Ho ho ho, haal de warme chocomelk, lelijke kersttruien en warme dekentjes er maar bij en kruip dicht bij elkaar met een videostream van Macaulay Culkin en zijn vrienden in Home Alone.

Home Alone - Overzicht Jaar: 1990

Speeltijd: 103 mins

Regisseur: Chris Columbus

Hoofdrolspelers: Macaulay Culkin, Joe Pesci, John Heard

Rotten Tomatoes score: 63%

Lang voor Chris Columbus die ene kleine hitfilm regisseerde (Harry Potter), sloeg hij de nagel op de kop met DÉ Kerstfilm bij uitstek, namelijk Home Alone. Deze tijdloze klassieker heeft alles in huis, het gaat van lachwekkende valstrikken die slechteriken deden schreeuwen van de pijn tot een opeenstapeling van kerstliedjes.

Zoals bij de meeste kerstfilms woedt er vermoedelijk een hevige strijd bij televisiezenders om de grootste namen binnen te rijgen. Op tv zal je hem ongetwijfeld voorbij zien komen (met de nodige advertenties), maar wij hebben enkele manieren om hem te kijken waar en wanneer je maar wilt (en zonder reclameblokken).

Staat Home Alone op Netflix?

Jammer maar helaas, Home Alone hoort niet bij de kerstfilms op Netflix. We hebben verschillende lokale Netflix-sites gecheckt, maar zonder resultaat. Dat geldt ook voor het vervolg Home Alone 2: Lost in New York.

Staat Home Alone op Amazon Prime Video?

Je kan de avonturen van Kevin bekijken op Amazon Prime, maar niet binnen je abonnement of in Nederland/België. Je zal met een VPN vanuit de VS moeten surfen en de film los moeten aankopen voor $3,99. Hij is ook beschikbaar op Starz, een Amazon Prime-kanaal waarvoor je je abonnement moet uitbreiden, máár er is een gratis proefperiode van 7 dagen!

Staat het op Disney Plus?

Niet helemaal. Home Alone staat op Disney Plus voor kijkers in de VS, Canada en Australië, maar niet in Nederland. Tot op heden hebben we ook geen VPN gevonden die Disney Plus weet te deblokkeren.

Waar kan je Home Alone streamen in Nederland en België?

De opties om Home Alone te streamen in Nederland en België zijn erg beperkt. Nederland had nog een kleine kans met Disney Plus, maar daar is de film niet in alle regio's beschikbaar. Om hem te kunnen streamen zoveel je maar wil, ben je aangewezen op de combinatie van Amazon Prime Video, een abonnement op Starz én een goede VPN. Wij raden hiervoor ExpressVPN aan.

Er zijn ook enkele minder omslachtige (maar duurdere) opties om Home Alone te kunnen streamen. Die hebben we hieronder kort opgelijst.

Amazon Prime - $3,99 (met VPN)

YouTube - €4,99

Apple TV - €4,99

Google Play - €4,99

Home Alone streamen van eender waar ter wereld

Home Alone streamen de grootste Engelssprekende landen ter wereld is al vervelend genoeg dit jaar en hier is de situatie niet veel beter.

Wij kunnen natuurlijk een kleine workaround proberen met een VPN. Met een VPN kunt je je IP-adres virtueel verplaatsen naar een adres in een ander land en dus een Home Alone stream bekijken alsof je je in dat land bevindt (hoewel je waarschijnlijk een gelokaliseerde debetkaart nodig hebt voor de meeste diensten).

ExpressVPN is de VPN die volgens ons het beste van het beste biedt dankzij de snelheid, de beveiligingsmaatregelen en de eenvoudige interface. We vinden het ook leuk dat het compatibel is met streamingapparaten zoals de Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox en PlayStation.

Beelden zijn eigendom van 20th Century Fox