Populariteit slimme deursloten stijgt: Nuki ziet omzetgroei van meer dan 50 procent in 2023

Slimme sloten een vanzelfsprekendheid maken en zo het dagelijks leven voor miljoenen mensen in Europa en daarbuiten makkelijker maken. Met deze visie richtten de broers Martin en Jürgen Pansy eind 2014 Nuki op. Op dat moment geloofde bijna niemand in hun idee om de fysieke sleutel te vervangen door een slimme toegangsoplossing. Nog geen tien jaar later vertrouwen al meer dan een half miljoen Nuki-gebruikers hier volledig in. Alleen al in 2023 openden dankzij de Nuki-technologie deuren door middel van smartphones, smartwatches, vingerafdruk of Auto Unlock - en dus zonder fysieke sleutel. Het feit dat elektronische sloten niet langer alleen voor tech-savvy mensen zijn, maar een steeds bredere doelgroep aanspreken, zorgt ervoor dat de ooit kleine startup jaar na jaar blijft groeien.

Meer verkoop

Zoals in 2022 geldt ook in 2023 dat de Europese marktleider voor slimme toegangsoplossingen een omzetgroei boekt van meer dan 50 procent ten opzichte van het voorgaande jaar - in totaal voor alle markten waarop Nuki momenteel actief is. Dit is allesbehalve vanzelfsprekend. Martin Pansy, medeoprichter en CEO: “We zijn heel dankbaar dat we 2023 afsluiten met een indrukwekkende omzetstijging van 53 procent en dat we onze positie als snelst groeiende Smart Home-merk in Europa herbevestigen. Maar nee, dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten. We zien onszelf als pioniers in wat we doen. Ons doel is om de categorie van slimme toegangsoplossingen voortdurend verder te ontwikkelen en vorm te geven.”

Meer Smart Locks

In 2023 vervulde Nuki deze pioniersrol bijzonder goed. In november lanceerde het bedrijf zijn vierde generatie Smart Lock, 's werelds eerste elektronische deurslot met native Matter-ondersteuning. Voor het eerst is de nieuwe standaard voor slimme thuisconnectiviteit rechtstreeks in het product geïntegreerd. Hoe succesvol het afgelopen jaar was, is te zien aan de omzet- en gebruikerscijfers. Nuki heeft momenteel meer dan 300.000 Smart Locks in de markt. Verder vertrouwen dagelijks meer dan 560.000 actieve gebruikers op de slimme, eenvoudige en veilige toegangsoplossingen.

Meer werknemers

De stabiele groei is alleen mogelijk door de voortdurende uitbreiding van het Nuki-team. In 2023 zijn er op de locatie in Oostenrijk 56 nieuwe jobs gecreëerd. Minder dan tien jaar geleden begonnen als een startup met een handvol werknemers, telt Nuki nu 150 medewerkers die continue aan de ontwikkeling van producten en diensten werken. Om het team zo divers mogelijk te maken zet het bedrijf zowel regionaal als internationaal talent in. Zo werken er inmiddels 18 verschillende nationaliteiten op het hoofdkantoor en is Engels de voertaal.

Meer markten

Tot nu toe lag de nadruk op de groei in bestaande, met name Europese markten. In de toekomst streeft Nuki naar een grotere marktdiversiteit. Voor 2024 staat wereldwijde expansie op de planning, met de markttoetreding in de VS als startpunt. Martin Pansy: "Ons doel is om een wereldwijde speler te worden - maar met een blijvend sterke basis in Europa. Onze Smart Locks worden in Europa gemaakt, onze innovatieve ideeën worden in Oostenrijk gecreëerd, ons hoofdkantoor bevindt zich in Graz. Daar mag in de toekomst niets aan veranderen."