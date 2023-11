IKEA introduceert drie slimme sensoren voor waterlek- en bewegingsdetectie

Met PARASOLL, VALLHORN en BADRING slimme sensoren zet IKEA de eerste stappen in een nieuwe categorie IKEA Home smart producten waarmee klanten hun woning overal ter wereld kunnen beheren en monitoren. De slimme sensoren sturen realtime meldingen wanneer er activiteit wordt gedetecteerd, zodat gebruikers geconnecteerd zijn met hun woning en op de hoogte blijven van wat er gebeurt, of ze er nu zijn of niet. Zo kunnen ze actie ondernemen als dat nodig is.

Altijd in verbinding

De slimme sensoren zijn zo ontworpen dat ze betaalbaar en makkelijk te gebruiken zijn. Met hun uitgepuurde ontwerp gaan ze mooi op in het bestaande interieur. De sensoren werken op zichzelf of met andere slimme IKEA producten, en je kan ze ook personaliseren. De sensoren kunnen op verschillende manieren worden ingezet in huis.

De PARASOLL deursensor (Image credit: IKEA)

De PARASOLL deur- en raamsensor (€9,99) is ontworpen voor onopvallende montage op deuren en ramen. Deze sensor waarschuwt gebruikers wanneer de deuren of ramen geopend of gesloten worden, zodat ze op de hoogte zijn van onverwachte toegangspogingen.

De VALLHORN bewegingssensor (Image credit: IKEA)

De VALLHORN draadloze bewegingssensor (€7,99) kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. Bij het detecteren van beweging activeert de sensor verlichting die op maat aangepast kan worden met kleur- en intensiteitsinstellingen.

De BADRING waterleksensor (Image credit: IKEA)

De BADRING waterleksensor (€9,99) wordt geïnstalleerd op plaatsen waar water wordt verbruikt. De sensor waarschuwt de gebruiker bij een lek met het ingebouwde alarm of door een melding te sturen naar de smartphone van de gebruiker. Dankzij de snelle detectie kan de gebruiker meteen ingrijpen en de schade beperken.

Door de sensoren te koppelen met de DIRIGERA hub kunnen ze andere slimme apparaten activeren, meldingen sturen naar een gsm of de verlichting personaliseren – alles wordt geregeld in de IKEA Home smart app, ook op afstand wanneer de gebruiker niet thuis is.