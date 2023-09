De toekomst van SmartThings: “Vanaf 2024 maakt Samsung uitsluitend apparaten met wifi-connectiviteit”

Nieuwe hardware had Samsung niet bij op IFA, maar ik had wel de kans om hun SmartThings-platform beter te leren kennen. Ik begon met een SmartThings tour, gevolgd door een gesprek met Benjamin Braun, CMO bij Samsung.

Vraag naar verbonden apparaten

Een recent onderzoek van Samsung toonde aan dat 67 procent van de Europeanen willen dat hun nieuwe toestellen verbonden zijn met het internet. Dit gaat dan niet alleen om smartphones, maar ook om wasmachines, televisies, koelkasten en meer. De voordelen van verbonden huishoudapparaten zijn groter dan de meeste mensen denken.

De nieuwe Bespoke-wasmachines van Samsung hebben bijvoorbeeld een tank waarin je wasmiddel doet en vervolgens bepaalt de machine zelf de benodigde hoeveelheid wasmiddel op basis van de hoeveelheid was en hoe vuil die is. Als de grote tank leeg is, kan hij zelfs automatisch nieuw wasmiddel bestellen. Daarnaast kunnen alle slimme wasmachine van Samsung een melding sturen naar je telefoon wanneer de was klaar is, zodat je hem meteen kan ophangen of in de droger kan doen om geurtjes en/of kreukels tegen te gaan.

De vraag naar verbonden apparaten is groter dan ooit en dat weet Samsung als geen ander. Braun kon al vertellen dat vanaf volgend jaar alle nieuwe Samsung-apparaten wifi-connectiviteit ondersteunen. Of je nu een nieuwe stofzuiger, oven, koelkast, wasmachine of kookplaat koopt, die zal verbinding kunnen maken met het internet en werken in het SmartThings-ecosysteem.

De verborgen voordelen van verbonden apparaten

Daarnaast zijn niet alle voordelen van verbonden huishoudapparaten even bekend of vanzelfsprekend. Zo is het enigszins logisch dat een robotstofzuiger verbinding maakt met je thuisnetwerk. Dan kan je vanop afstand een schoonmaakbeurt opstarten, via de ingebouwde camera kijken wat er thuis gebeurt en meer. Toen Braun me erop wees dat ook hun Bespoke Jet AI steelstofzuiger wifi-enabled is, was het niet meteen duidelijk wat het praktisch nut was.

Hij legde uit dat zelfs stofzuiger met wifi-connectiviteit zinvol is. Als je de stofzuiger toevoegt in de SmartThings-app op je telefoon, kan hij bijvoorbeeld op zijn kleine display meldingen weergeven. Iedereen heeft het vast wel een keer meegemaakt dat ze gebeld werden tijdens het stofzuigen, maar dit niet hoorden. Door de Bespoke Jet uit te rusten met wifi, mis je geen enkele inkomende oproep meer.

Verbonden keukenapparatuur geniet eveneens van bepaalde voordelen. Braun haalde de koelkasten en ovens aan als voorbeeld. Beide hebben een camera binnenin die je kan openen op je smartphone. Sta je in de winkel en ben je niet meer zeker wat er precies in de koelkast ligt? Met enkele tikjes kan je daarachter komen alsof je zelf voor de koelkast zou staan.

Bij gebak kan elk beetje koele lucht het bakproces verpesten, dus ook daar is het handig om in de oven te kunnen kijken zonder hem te openen. De Bespoke-ovens kunnen zelfs detecteren wanneer iets aan het aanbranden is (ook al is de timer nog niet afgelopen) zodat je je gerecht misschien toch nog gedeeltelijk kan redden.

Meer dan 300 partnerintegraties en 238 miljoen gebruikers

SmartThings is niet langer een platform dat alleen Samsung-apparaten bundelt. Braun gaf aan dat Samsung bewust heeft gekozen om SmartThings een open ecosysteem te maken, zodat alle apparaten met elkaar kunnen communiceren. Naast Google Home, Amazon Alexa en Apple HomeKit kunnen gebruikers ervoor kiezen om hun smart home aan te sturen vanuit SmartThings. Momenteel zijn er meer dan 300 partnerintegraties, waaronder Ring, Philips Hue, Sonos, Somfy, Arlo en meer.

Hoewel Samsung zelf geen beveiligingscamera’s of slimme deurbellen ontwikkelt, kan je dus eenvoudig een videodeurbel van Ring toevoegen aan SmartThings. Als je een smart tv van Samsung hebt, kan je daar een melding krijgen als iemand aanbelt en vervolgens een videofeed zien op je tv. Het is zelfs mogelijk om via de microfoon in de tv-afstandsbediening te spreken met de persoon die aanbelt. Als dat geen slim ding is, weet ik het ook niet meer.

Braun vertelde dat er op dit moment meer dan 238 miljoen geregistreerde SmartThings-gebruikers zijn. Samsung weet dat niet iedereen dezelfde technische kennis heeft en biedt daarom hapklare tips aan zodat gebruikers het meeste uit hun apparaten kunnen halen. Aangezien zowel SmartThings als de slimme features in elk afzonderlijk product steeds uitgebreider worden, is het fijn om te zien dat Samsung zijn klanten ondersteunt zodat ze geen honderden euro’s betalen voor features die ze niet gebruiken.

De ecologische impact van Samsung

Aan het einde van ons gesprek stond Braun nog even stil bij de ecologische verantwoordelijkheid van Samsung. We hoeven er geen doekjes om te winden: Samsung is een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Wanneer Samsung bepaalde ecologische veranderingen aanbrengt bij producten, heeft dat wereldwijd een bepaalde impact.

De afstandsbedieningen van nieuwe Samsung-tv’s gebruiken bijvoorbeeld geen verwisselbare batterijen meer. In de plaats daarvan worden ze opgeladen met een USB-C-kabel, zonne-energie en zelfs in beperkte mate door de onzichtbare wifi-signalen die door de ruimte zweven. Ook de Ecobubble-technologie in wasmachines zorgt ervoor dat je goedkoper kan wassen op lagere temperaturen en met kortere programma’s, wat uiteindelijk energie bespaart.

Samsung weet zijn positie in de technologiemarkt zinvol te gebruiken en hoewel ik altijd de eerste bent die je hoort klagen over de adapter die niet meer bij je smartphone wordt geleverd, zien we ecologische vooruitgang in elke tak van het bedrijf. De initiële aankoop van een Samsung-product mag dan redelijk hoog zijn, maar het vertaalt zich in lagere energiekosten, minder elektronisch afval en een lagere CO2-uitstoot.