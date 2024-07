Google Pixel Watch 3 zou "geavanceerde" gezondheidsfuncties en verbeterd display hebben

Na uitgelekte informatie over de polsbandjes is er promotiemateriaal voor de Pixel Watch 3 online verschenen, waarin verschillende belangrijke functies worden onthuld. De belangrijkste daarvan zijn meerdere verbeteringen aan het display, zoals dunnere schermranden.

Volgens de afbeeldingen die Android Headlines heeft gevonden, heeft een van de modellen "10 procent meer scherm dan de Pixel Watch 2", terwijl de andere "40 procent meer scherm" heeft. De eerste is vermoedelijk de Pixel Watch 3 van 41mm, omdat die qua formaat dichter bij de Pixel Watch 2 ligt, terwijl de tweede waarschijnlijk een Pixel Watch 3 van 45mm is.

Naast de bezel-upgrade zijn beide modellen vernieuwd met een Actua-scherm, net als de Google Pixel 8. Het is onbekend of het Actua-scherm zal zorgen voor een hogere resolutie, maar het zou een piekhelderheid van 2.000 nits halen. Dat is het dubbele van de helderheid van de Pixel Watch 2, die 1.000 nits haalt.

In het lek staat dat de schermen "ultrasnel reageren". Helaas wordt niet uitgelegd wat dit precies betekent, hoewel we denken dat de tekst impliceert dat de wearables een hogere refresh rate zullen hebben.

Extra fitnessfuncties

Tot nu toe ging het over de hardware, maar het wordt interessanter als je naar de software kijkt. Het lijkt erop dat een van de prominente fitnessfuncties op de Pixel Watch 3 "Advanced Running Metrics" is, waarmee je aangepaste cardiotrainingen kunt maken. Het interessante aan de tool is dat het gebruikers actief kan begeleiden tijdens het trainen. Met behulp van "audio en haptische signalen" vertelt Advancing Running Metrics je "wanneer je moet sprinten, afkoelen of je tempo moet aanhouden" tijdens het joggen.

Daar houden de gezondheidsfuncties niet op. Morning Brief op de Pixel Watch 3 geeft naar verluidt elke ochtend een overzicht van "je belangrijkste gezondheidsgegevens" en vertelt je hoe goed je hebt geslapen en "je bereidheidsscore voor de dag". Cardio Load is een andere metriek die je hartslag analyseert en je waarschijnlijk zal laten weten of je jezelf de laatste tijd te hard hebt ingespannen of niet hard genoeg.

Meer apps

Buiten fitness gaat Google verschillende van zijn eigen apps updaten. In het promotiemateriaal staat dat Google Maps op de smartwatch zonder internetverbinding zal kunnen werken dankzij offline kaarten.

Google Home krijgt een enorme upgrade omdat gebruikers met een Google Nest Camera naar verluidt een live feed op het horloge kunnen bekijken. De wearables krijgen ook meer controle over de camera-app door gebruikers een manier te geven om snel te schakelen tussen foto- en videomodi.

De batterij gaat naar verwachting nog steeds 24 uur mee, maar Google zal naar verluidt een Battery Saver-modus toevoegen die de levensduur verlengt tot maximaal 36 uur. Oplaadsnelheden zullen 20 procent sneller zijn op het 41mm-model, maar er wordt niet gezegd hoe lang het duurt voordat de Pixel Watch 3 van 45mm is opgeladen.

Zoals je kunt zien was dit een behoorlijk groot lek, hoewel we nog steeds cruciale informatie over de smartwatches missen, zoals wat voor chipset ze zullen gebruiken. We hoeven hoe dan ook niet lang meer te wachten, want Google houdt zijn volgende Pixel-evenement over minder dan twee weken, op 13 augustus.