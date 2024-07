Galaxy Watch 7 heeft een groot batterijprobleem, maar Samsung werkt aan een oplossing

Samsung heeft zijn nieuwste Galaxy Watch(es) pas net gelanceerd en tot nu toe waren wij redelijk onder de indruk na onze hands-on met de Galaxy Watch 7. Niet iedereen lijkt echter onder de indruk te zijn en dit komt schijnbaar door de batterijduur.

Er zijn verschillende klachten van gebruikers verschenen op sociale media die gaan over het feit dat de batterij van de Samsung Galaxy Watch 7 sneller leeg gaat dan de bedoeling zou zijn. @Nole_fan_girl op Twitter (X) merkte dat de smartwatch na zo'n 10 uur van gebruik al gezakt was naar een batterijniveau van maar 10%. Deze persoon gaf dus ook aan dat het apparaat geen volledige dag meegaat. Daarnaast zei @JeffTechnically: "Persoonlijk heb ik geluk als ik 16 uur haal met mijn 44 mm Watch 7."

Dit zijn ook zeker niet de enige mensen die online geklaagd hebben en het lijkt erop dat Samsung de klachten ook serieus neemt. Een vertegenwoordiger voor het bedrijf schreef op Samsungs Zuid-Koreaanse forum dat het bedrijf op de hoogte is van het probleem. Volgens een vertaalde versie van de forumpagina legt de vertegenwoordiger verder uit: "we hebben de oorzaak geïdentificeerd en een oplossing voorbereid." Daarnaast hoopt Samsung snel een patch te kunnen uitrollen.

De vertegenwoordiger claimde dat het probleem software-gerelateerd was en niet te maken had met hardware-problemen. Dat klinkt positief, want een software-probleem kan meestal wel worden opgelost met een update. Het is veel lastiger om problemen aan te pakken als ze met de hardware te maken hebben.

Een stap achteruit

Ondanks Samsungs officiële erkenning dat het hier om een software-probleem gaat en het feit dat het bedrijf de oorzaak heeft gevonden, weten we nog steeds niet wat er precies aan de hand is en wat er nou dus voor de slechte batterijduur zorgt.

Dit is namelijk wel echt een opvallend slechte batterijduur als we van de klachten uitgaan. De Samsung Galaxy Watch 6 wist bijvoorbeeld in onze tests zo'n 25 uur mee te gaan op een volle batterij. Als sommige gebruikers hun nieuwe horloge nu echt maar 10 tot 11 uur kunnen gebruiken voor hij leeg is, dan is dat wel een flinke stap achteruit.

Het valt nog te bezien hoe Samsung dit probleem gaat oplossen, of het bedrijf ook nog gaat onthullen wat dit probleem heeft veroorzaakt en hoe lang het zal duren voordat het probleem is opgelost. Hopelijk hoeven we niet heel lang meer te wachten, want we kunnen ons voorstellen dat er momenteel toch wel een aantal erg teleurgestelde smartwatchgebruikers zijn.