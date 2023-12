Deze Garmin-horloges worden verwacht in 2024

Garmin heeft in 2023 al heel wat horloges gelanceerd en het lijkt erop dat het bedrijf het tempo de komende 12 maanden ook niet zal laten zakken. Volgens The5kRunner en Fitness Tracker Test (via Notebookcheck) kan het aantal smartwatches, fietscomputers en andere accessoires dat Garmin in 2024 sterk toenemen.

Houd er rekening mee dat het niet helemaal duidelijk is waar deze informatie vandaan komt. Er wordt gesproken over zowel wilde gokken als vroege informatie. Het geeft ons in ieder geval een idee van wat je volgend jaar van Garmin zou kunnen kopen.

Misschien wel de meest opvallend smartwatch in de lijst is de Garmin Fenix 8. Ook de Garmin Fenix 8S en Fenix 8X worden vermeld, wat wellicht de kleinere en grotere versie zijn. Dit is een serie waar we tot nu toe nog niet al te veel lekken over hebben gehoord, dus het is zeker verrassend dat deze horloges in het overzicht staan.

Andere horloges zijn de Epix 3, wat waarschijnlijk de Garmin Fenix 8 met een AMOLED-scherm zal zijn, en de Forerunner 65, het langverwachte vervolg op het de Garmin Forerunner 55.

Meer dan alleen sporthorloges

Fans van de Epix-horloges zullen blij zijn om te zien dat de Garmin Epix 3 ook wordt genoemd in de lijst. Zoals je kunt lezen in onze Garmin Epix Pro review, is het een horloge met een helder display, prachtig design en vooral erg hoog prijskaartje. Hij past zeker niet in het gemiddelde budget, maar weet zijn prijs wel te verantwoorden.

Andere horloges die we mogen verwachten zijn de Forerunner 165, Instinct 3, Venu SQ 3 en Lily 2. Garmin focust dus niet alleen op premium producten, maar zal ook horloges lanceren in het budget- en middensegment. Er worden helaas nergens specifieke data of periodes genoemd. We weten bijgevolg niet of een bepaalde horloge in januari verschijnt of pas in december.

Ten slotte zien we enkele hartslagmeters en nieuwe fietscomputers in het overzicht, met name de Edge 140, Edge 1040 en Edge 1050. We krijgen helaas niet al te veel details over de specificaties of de ontwerpen. Andere lekken wijzen op een nieuwe Focus-modus om de Connect-app te vereenvoudigen en meer personalisatieopties voor trainingen. Bestaande Garmin-gebruikers krijgen dus ook wat nieuws in 2024 zonder dat ze een nieuw product hoeven aan te schaffen.