Google haalt Fitbit-webshop binnenkort offline

Google onthulde de Pixel Watch 3 in augustus tijdens het Made by Google-evenement. De komst van die smartwatch betekende echter het einde van andere smartwatches. Google zal namelijk nooit meer een Fitbit Sense of Versa maken en zich in plaats daarvan richten op de eenvoudigere activity trackers onder de Fitbit-merknaam, namelijk de Inspire-, Luxe- en Charge-series.

Hoewel de ondergang van de Fitbit-smartwatch geen grote verrassing was, is het toch een triest einde. Het einde van de Fitbit-webshop is blijkbaar het volgende verlies voor deze horloges. Zoals gespot door 9to5Google, is zie je bovenaan de Fitbit-website nu een banner met de boodschap dat de Fitbit-shop verhuist naar de Google Store. Wanneer je in de Google Store belandt, staat er een nieuwe boodschap: “Welkom! De Google Store is de nieuwe plek voor alles wat met Fitbit te maken heeft. Begin snel met shoppen of vind hier hulp voor je Fitbit-account."

De toekomst van Fitbit

Hoewel Google misschien geen volwaardige Fitbit-smartwatches meer maakt, heeft het bedrijf nog wel plannen voor het merk. “We zijn zeer toegewijd aan Fitbit, en nog belangrijker aan de klanten die deze producten en technologie gebruiken en ervan afhankelijk zijn,” vertelde het bedrijf in augustus.

Google is zich wel bewust van de impact die Fitbit heeft gemaakt in de wereld van wearables en dat is ook een van de redenen waarop het volledige aanbod Fitbit-functies aanwezig is in de Pixel Watch 3. Verder zegt Google dat we nieuwe producten en innovatie van Fitbit zullen blijven zien, maar wat dat precies inhoudt valt nog te bezien.

Op dit moment kun je nog steeds zowel de Fitbit Sense 2 als de Fitbit Versa 4 kopen in de webshop en Google lijkt geen haast te hebben om te stoppen met de verkoop ervan. We zijn echter van mening dat deze twee Fitbits hun geld niet echt meer waard zijn gezien de beperkte smartwatchfuncties. Als je een premium horloge wil met Fitbit-functies, ga dan voor de Pixel Watch 3.