Google ontkent desastreuze gevolgen van software-update voor Fitbit Charge 5

Een stijgend aantal Fitbit Charge 5-gebruikers klaagt dat een recente software-update hun activity tracker heeft gesloopt. Fitbit en Google ontkennen echter dat het probleem te maken heeft met de firmware.

Een vastgepind bericht bovenaan het officiële Fitbit Charge 5-forum omtrent de meest recente firmware van het apparaat (versie 194.91) heeft nu meer dan 400 reacties. Veel gebruikers klagen dat hun tracker nu 's nachts batterij verliest of zelfs helemaal niet meer reageert.

We hebben Google, dat in 2019 Fitbit heeft overgenomen, om een reactie gevraagd over de problemen en de mogelijke oorzaak ervan. Tot nu toe heeft Google alleen een verklaring afgegeven aan de BBC waarin wordt ontkend dat de firmware-update van de Fitbit Charge 5 de problemen veroorzaakt.

In die verklaring zei een woordvoerder van Google het volgende: "We onderzoeken dit probleem nog, maar kunnen bevestigen dat het niet te wijten is aan de recente firmware-update." De techgigant voegde eraan toe dat gebruikers hun apparaten moeten blijven updaten naar de nieuwste firmware en contact moeten opnemen met de klantenservice van Fitbit via help.fitbit.com als ze problemen ondervinden.

Dit zal de groeiende frustratie op Fitbit-forums niet wegnemen, waar sommige gebruikers spijt hebben van de update van hun Charge 5. Gebruiker Gevans1388 kreeg zelfs 35% korting op een nieuwe Fitbit aangeboden toen die de problemen meldde. Als je Fitbit Charge 5 nog reageert, raden gebruikers aan om hem terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Dat kan door op de activity tracker naar Instellingen en vervolgens Apparaatinfo te gaan.

Fitbit faalt

Deze problemen met de Fitbit Charge 5 maken deel uit van een hele reeks controverses en drama's die hebben plaatsgevonden sinds de overname van Fitbit in 2019. Recent heeft Fitbit na razende feedback van gebruikers toch maar enkele bugfixes voor apps uitgerold.

Dit was een reactie op grootschalige problemen in 2022 waarbij de Bluetooth-verbinding van de Charge werd verbroken. Dit zorgde ervoor dat de slaaptracking helemaal niet meer klopte. In oktober 2022 maakte Fitbit vervolgens een einde aan offline muziekbestanden op smartwatches zoals de Fitbit Versa 3 en de originele Fitbit Sense.

Niet alle Fitbit Charge 5-gebruikers ondervinden problemen na de software-update. Forumgebruiker "bbunge" zei bijvoorbeeld dat die probleemloos had geüpdatet en dat de batterijduur zelfs beter is geworden. Dat sluit dus wel aan bij de verklaring waarin Google ontkent dat de firmware de boosdoener is.

Toch is de overweldigende consensus op Fitbit-forums dat er verschillende problemen zijn opgetreden na die firmware-update. De ene Fitbit Charge 5 slurpt de batterij leeg, terwijl de andere helemaal niets meer doet. Waar het nieuwe ontwerp van apps vorig jaar gewoon vervelend was, zijn de gevolgen hier groter en frustrerender.