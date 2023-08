Philips introduceert enorme ultra-wide QD OLED gaming monitor van 49 inch

Philips heeft vandaag zijn nieuwe monitor binnen de eersteklas 8000-serie aangekondigd. De lancering van het nieuwe model, de Evnia 49M2C8900, vindt medio september plaats. De monitor is ontworpen voor gamers die op zoek zijn naar een geavanceerd product dat zowel prestaties levert op het gebied van werk als ontspanning. De Evnia 49M2C8900 is een veelzijdige monitor en is onder andere voorzien van een groot 32:9 SuperWide scherm van 48,9 inch en een USB-C-hub.

De Philips Evnia 49M2C8900 heeft nog veel meer te bieden. Om de Evnia-filosofie (“gaming voor iedereen”) trouw te blijven, zit de monitor vol met specificaties die geschikt zijn voor alle soorten gameplay. Zo is de Evnia 49M2C8900 voorzien van een QD OLED-scherm, 240Hz-verversingssnelheid, Vesa ClearMR 13000-certificering, DTS Sound met 30W-output en exclusieve Ambiglow-functie.

Meeslepende game-ervaring

Een van de punten waar de Philips Evnia 49M2C8900 in uitblinkt, is de meeslepende game-ervaring die het gebruikers biedt. Functies als het 1800R gebogen frame, Ambiglow en DTS Sound zorgen ervoor dat alle zintuigen worden geprikkeld. Laatstgenoemde beschikt over een output van 30 W, waardoor gebruikers bij elk type game kunnen genieten van haarscherp geluid.

Geavanceerde en kristalheldere beeldkwaliteit

Naast een meeslepende game-ervaring biedt de Philips Evnia 49M2C8900 ook een luxueuze kijkervaring. De monitor levert een kristalheldere en eersteklas beeldkwaliteit dankzij het QD-OLED-scherm, DQHD-resolutie (5210x1440), 10 bit kleurdiepte en een piekhelderheid van 450 nits. Bovendien beschikt de Philips Evnia 49M2C8900 over een DisplayHDR™ True Black 400-certificering en Vesa ClearMR 13000-certificering. Beide bevestigen de geavanceerde en kristalheldere beeldkwaliteit van de monitor en zorgen samen met de andere functies voor een eersteklas game-ervaring die geschikt is voor iedereen; van beginnende tot professionele gamers.

Bekroond en ontworpen voor dagelijks gebruik

Afgezien van de beeldkwaliteit wordt de Philips Evnia 49M2C8900 ook bekroond voor zijn moderne ontwerp. Zo heeft de monitor onder andere de Red Dot Design Award en iF Design Award van 2023 gewonnen. Verder is de monitor dankzij functies zoals de MultiClient geïntegreerde KVM-switch, VESA Mount, Compact Ergo Base en LowBlue-modus uitermate geschikt voor dagelijks gebruik. Ondanks dat de Philips Evnia 49M2C8900 een hoogwaardige gaming-monitor is, zorgen deze alledaagse functies ervoor dat de monitor ideaal is voor thuis.

De Philips Evnia 49M2C8900 is vanaf medio september verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.899 euro.