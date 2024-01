Locatie en datum TwitchCon Europe bekendgemaakt

Twitch heeft vandaag de steden van TwitchCon 2024 onthuld. Op 29 en 30 juni 2024 vindt TwitchCon Europe voor het eerst plaats in Rotterdam Ahoy. Het evenement keert in 2025 en 2026 terug naar diezelfde locatie. Daarnaast vindt TwitchCon North America van 20 tot 22 september 2024 wederom plaats in het San Diego Convention Center. Het evenement keert tot en met 2028 jaarlijks terug naar diezelfde locatie. De ticketverkoop voor TwitchCon 2024 gaat in februari van start.

TwitchCon

TwitchCon is het grootste evenement van het jaar in de wereld van livestreaming. Het evenement staat heel het weekend in het thema van verbinding, creativiteit, competitief gamen en plezier. Hier ontmoeten duizenden streamers, kijkers en merken elkaar. Net als bij eerdere edities kunnen bezoekers verwachten dat hun favoriete streamers van over de hele wereld aanwezig zijn en onthult Twitch de nieuwste productupdates. In juli 2022 vond TwitchCon voor het eerst in Nederland plaats, waarbij 14.500 leden van de Twitch-community samenkwamen in de RAI Amsterdam.

Rotterdam als host

Rotterdam is verheugd om TwitchCon te hosten met Rotterdam Ahoy als locatie in zowel 2024, 2025 als 2026. Rotterdam is een levendige, creatieve stad en toont een sterke betrokkenheid bij de gaming-scene. De stad beschikt over vooraanstaande internationale gamestudio's, innovatieve start- en scale-ups, en bestaat uit een overvloed aan talent. Daarom is het een logische keuze als locatie voor TwitchCon.