Razer onthult Kraken V4 en Kraken V4 X gaming headsets

Razer, het toonaangevende lifestylemerk voor gamers, onthult vandaag de Razer Kraken V4 en de Razer Kraken V4 X gaming headsets. De Kraken-lijn bestaat al meer dan twaalf jaar en heeft meer dan 20 miljoen verkochte eenheden wereldwijd. De Kraken staat bekend om zijn indrukwekkende audio, en de nieuwe V4-serie tilt dit naar een hoger niveau met nieuwe functies, geüpgraded lichteffecten en diverse connectiviteitsopties. Het biedt gamers een immersive gaming-ervaring.

Razer Kraken V4

Prijs en beschikbaarheid De Razer Kraken V4 is nu beschikbaar voor een adviesprijs van 199,99 euro en de Razer V4 X zal later dit jaar beschikbaar zijn voor een adviesprijs van 89,99 euro.

De Razer Kraken V4 ondersteunt Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth en USB-connecties, waardoor naadloze audio mogelijk is op de PC, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck en op mobiel. Met ultrasnelle 2.4 GHz wireless, Bluetooth, en een bedrade USB-optie biedt de koptelefoon veelzijdige connectiviteitsmogelijkheden voor een ononderbroken gameplay.

Gebaseerd op de technologie van de bekroonde Razer BlackShark V2 Pro, vangt de uitschuifbare HyperClear Super Wideband Mic gedetailleerd stemgeluid op. Met een breder frequentiebereik levert deze microfoon een high-definition, professionele stemkwaliteit voor heldere communicatie. Wanneer ingeschoven, is de microfoon verborgen in de oorschelpen van de koptelefoon, wat zorgt voor een strakke en onopvallende look.

De Kraken V4 is uitgerust met Razers gepatenteerde TriForce Titanium 40 mm Drivers. Deze zorgen voor heldere hoge-, midden-, en lage tonen zonder troebel geluid, wat resulteert in een rijke luisterervaring. Het driedelige driver-ontwerp levert krachtige en dynamische audio, voor elk gaming moment.

De Kraken V4 biedt geavanceerd 7.1 surround sound met THX Spatial Audio, wat realistische en positionele audio levert en sound design in games optimaliseert. Gamers kunnen gelijk genieten van gedetailleerde, op maat gemaakte instellingen dankzij een uitgebreid geluidsbeeld en aangepaste THX Game Profiles voor meer dan zestig populaire titels.

De Kraken V4 is uitgerust met een knop op het oorstuk waarmee je snel audio-instellingen kunt aanpassen. Deze functie biedt nauwkeurige controle over de volumemix tussen in-game audio en spraakcommunicatie. Dit zorgt ervoor dat spelers makkelijk de balans en de luidheid tussen de gamegeluiden en de voice chat kunnen beheren, zonder dat de audio overweldigend wordt tijdens cruciale momenten in het spel.

De Kraken V4 is de eerste Razer gaming headset met 9-zone verlichting op de oorschelpen, aangedreven door Razer Chroma RGB. Met over 16,8 miljoen kleuren, bezorgt de koptelefoon effecten zoals de “Wheel”, “Starlight” en “Fire” presets. Deze waren voorheen niet mogelijk met de verlichting in één zone. Gebruikers kunnen elke zone aanpassen via Chroma Studio, hun voorkeuren instellen en de verlichting naadloos met driehonderd games en vijfhonderd apparaten, verdeeld over meer dan vijftig partners, synchroniseren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Razer Kraken V4 X

De Kraken V4 X is uitgerust met Razer TriForce 40 mm Drivers, voor krachtige, levensechte audio. Deze headset heeft een uitschuifbare RazerTM HyperClear Cardioid Mic voor verbeterde stemopvang. Dankzij de geavanceerde 7.1 surround sound zorgt de Kraken V4 X voor natuurgetrouwe akoestiek voor een geoptimaliseerd game audiodesign. Hybride stof en kunstleren kussens van traagschuim bieden een comfortabele koptelefoon met geluidsisolatie. De Type C en Type A kabels zorgen voor multi-platform veelzijdigheid. De Razer Chroma RGB maakt ook verbeterde visuele personalisatiemogelijkheden mogelijk.