Nacon Revolution 5 Pro controller gaat de strijd aan met DualSense Edge

Nacon kondigt met veel plezier de komende release aan van een nieuwe controller die speciaal voor PlayStation is ontworpen. Met meer dan 6 miljoen verkochte Nacon PS4-controllers, inclusief de 1,6 miljoen van zijn Nacon Pro-lijn die sinds 2016 zijn verkocht, zijn de features van Nacon -controllers een hit bij vele competitieve gamers.

Technologische innovatie

De Revolution 5 Pro is het resultaat van jaren research en constante gesprekken met spelers en professionele gamers over eerdere Nacon -controllers. Het resultaat is een unieke controller wat betreft design, ergonomie, comfort, precisie en technologische innovatie. Tot de nieuwe features behoort de Hall Effect-technologie, die grotere nauwkeurigheid mogelijk maakt met de joysticks en triggers, evenals een zeer lange levensduur.

De hele controller is ontworpen met verantwoordelijk voor het milieu in het achterhoofd. De optie om belangrijke componenten te kunnen repareren en vervangen was vanaf de eerste ontwikkelfase van groot belang. De officieel gelicenseerde Revolution 5 Pro is compatibel met PS5, PS4 en pc*, zowel bedraad als draadloos, en is de perfecte metgezel voor competitieve gamers die streven naar de beste prestaties. De controller is volledig aanpasbaar voor elke speler en kan meer dan 10 uur gebruikt worden voordat hij weer moet worden opgeladen. Als extra voordeel is de controller niet alleen via Bluetooth met draadloze headsets te verbinden, maar ook geschikt voor bedrade headsets via de bijgeleverde 3.5 mm jack.