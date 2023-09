Logitech G onthult PRO-series keyboard en gaming muis gericht op esports

Logitech G heeft vandaag de nieuwste twee producten in de bekroonde PRO-serie onthuld: het Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Gaming Toetsenbord en de Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Gaming Muis.

De afgelopen drie jaar lag de voornaamste focus van Logitech G op het ontwikkelen en verfijnen van een baanbrekend productportfolio door samen te werken met honderden van 's werelds beste esporters. Deze twee nieuwe producten, in combinatie met de eerder dit jaar gelanceerde Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Gaming Headset, vullen de PRO-series-lijn aan en bieden het hoogste niveau van pc-prestaties op het gebied van muizen, toetsenborden en headsets.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Gaming Muis

De Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Gaming Muis combineert precisie, prestaties en betrouwbaarheid, waardoor het een onmisbaar voordeel is voor gaming op het hoogste niveau.

Het is een geavanceerd apparaat boordevol state-of-the-art eigenschappen, waaronder de LIGHTFORCE Hybrid Switches, een nieuwe hybride optisch-mechanische schakeltechnologie die de revolutionaire prestaties van optische sensoren combineert wat betreft snelheid en betrouwbaarheid, terwijl het de scherpe respons en mechanische feel biedt waar esportsprofessionals van houden.

De nieuwe muis is bovendien uitgerust met de splinternieuwe HERO 2 Sensor. Deze nieuwe sensor biedt tracking van meer dan 500 inch per seconde en tot 32.000 DPI, en beschikt over een uniek dual array-ontwerp dat het werkgebied vergroot en de trackingprestaties behoudt, zelfs bij het optillen of kantelen van de muis.

Gebaseerd op feedback van esportsprofessionals behoudt de nieuwe PRO X Superlight dezelfde bekroonde vorm en geometrie als de oorspronkelijke PRO Superlight, en heeft het ook een gewicht van slechts 60 gram.

Extra kenmerken omvatten onder andere PRO-grade technologie, zoals een lichtgewicht vormfactor van slechts 60 gram, 2K polling, de toevoeging van USB-C, een batterijduur van 95 uur, compatibiliteit met POWERPLAY, een grotere matrixgrootte en een maximale beeldsnelheid van 25 kilohertz, de beste in zijn klasse. Tot slot zijn er Zero-additive PTFE-muisvoeten toegevoegd voor een soepele glijbeweging voor naadloze reacties in elke game.

De adviesprijs van de gaming muis bedraagt 169 euro en hij is vanaf nu verkrijgbaar via de shop van Logitech G en de bekende retailers.

Logitech G PRO X TKL Draadloze Gaming Toetsenbord

Net als de PRO X Superlight 2 Gaming Muis is ook het nieuwe Logitech G PRO X TKL Draadloze Gaming Toetsenbord ontworpen met en voor professionals om het hoogste niveau van competitief spel te leveren. Zijn tenkeyless ontwerp bevat programmeerbare toetsen, RGB-verlichting met LIGHTSYNC, speciale mediabediening en volumeregeling, en de prestaties en betrouwbaarheid van Logitech G's LIGHTSPEED draadloze technologie. Naast de LIGHTSPEED dongle kunnen spelers verbinding maken via Bluetooth® of via de meegeleverde USB-C naar USB-A kabel.

Het PRO X TKL Toetsenbord is nu voorzien van dual-shot PBT-keycaps die LIGHTSYNC RGB-verlichting doorlaten. De standaard lay-out zorgt voor compatibiliteit met keycaps van derden en er zijn mediatoetsen toegevoegd voor snelle toegang tijdens intensieve gaming sessies, iets waar veel professionele spelers om hebben gevraagd. En omdat het toetsenbord een tenkeyless ontwerp heeft, is er meer ruimte voor muisbewegingen, een cruciale eigenschap voor competitieve spelers.

Tot slot is dit toetsenbord zeer draagbaar dankzij de bijgeleverde draagtas, en wordt het geleverd met Tactile Switches (GX Brown), Linear Switches (GX Red) of Clicky Switches (GX Blue). De adviesprijs van het keyboard bedraagt 229 euro en hij is vanaf nu verkrijgbaar via de shop van Logitech G en de bekende retailers.