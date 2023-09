Logitech G onthult twee nieuwe gaming microfoons en key light voor streamers

Logitech G heeft vandaag drie nieuwe geavanceerde producten onthuld die de gaming- en streamingervaring herdefiniëren: Logitech G Yeti GX, Logitech G Litra Beam LX en Logitech G Yeti Orb. Bovendien kondigt Logitech G aan dat de reeds bestaande Litra Beam premium streaming key light en de Compass Boom Arm aan het Logitech G merk toegevoegd worden en als zodanig voortaan in Logitech G-verpakking beschikbaar zullen zijn.

Tegenwoordig maken gamers vaker dan ooit content tijdens het gamen, en eersteklas belichting en audio vormen de kern van het leveren van geweldige content. Spelen met audio in broadcaststijl en professionele belichting is cruciaal voor het succes van je content en kan voorkomen dat een stream er saai uitziet en vervormd klinkt. Goede audio en belichting stellen je in staat om samen te spelen en jezelf uit te drukken naar je community, of je nu chat met vrienden op Discord, je following laat groeien op Twitch of uitzendt naar duizenden volgers op YouTube.

Alle drie de producten worden aangedreven door Logitech's LIGHTSYNC RGB-technologie voor een diepere onderdompeling in de game; integratie in de Logitech G GHUB-software, voor aangepaste verlichtingseffecten; en de toevoeging van BlueVOICE! ondersteuning met onze nieuwe microfoons. Nu kunnen gebruikers hun Logitech G-ecosysteem uitbreiden en vieren wie ze zijn als een gaming content creator met gepersonaliseerde kleuren en thema's.

Logitech Yeti GX: premium microfoon voor streaming

Gebaseerd op het iconische Yeti-ontwerp, is de Yeti GX een premium, broadcast-stijl gaming microfoon met dynamische capsule technologie die ongeëvenaarde audioprestaties levert. Voor de eerste keer maakt de Yeti GX gebruik van het klassieke scrollwiel van iconische Logitech G gaming muizen om de microfoonversterking met één hand te regelen. De Yeti GX heeft ook een supercardioïde opnamepatroon dat de stem verheft terwijl omgevingsgeluiden, toetsaanslagen en andere achtergrondgeluiden worden afgewezen.

De Smart Audio Lock van de Yeti GX vergrendelt de ideale audiobestanden met een eenvoudige druk op het scrollwiel, voor consistente audio en automatische aanpassing van de versterking om overspraak te voorkomen en afleiding in de achtergrond te verminderen. De Blue VO!CE-technologie van Logitech G stelt streamers in staat om hun geluid af te stemmen en te kiezen uit verschillende filters om het basisgeluidssignaal van de microfoon te verbeteren en aangepaste geluidseffecten te creëren.

De Yeti GX is een USB plug-and-play microfoon voor moeiteloze installatie en streaming. De Yeti GX is ook compatibel met de Blue Compass boom arm en binnenkort komt er een bijgewerkte Logitech G-versie van de Compass arm beschikbaar.

Logitech Yeti Orb: eenvoudige plug-and-play microfoon

De Yeti Orb is een gestroomlijnde, camera-ready USB gaming microfoon die niet makkelijker in gebruik kan zijn. Ontworpen voor gamers die net beginnen met streamen, is de Yeti Orb gebouwd met een aangepaste condensatorcapsule en brengt een gestroomlijnde uitstraling naar contentcreatie en heeft het een RGB-logo en statuslicht met aanpasbare verlichtingseffecten die toegankelijk zijn voor of tijdens de stream. In tegenstelling tot andere microfoons die momenteel op de markt zijn, beheren de Yeti GX en de Yeti Orb het maximale geluidsdrukniveau, perfect geoptimaliseerd voor gamers en contentmakers van vandaag. In die intensieve momenten waarbij de stemgeluiden luider zijn, zoals tijdens intense vuurgevechten, minimaliseren de Yeti GX en de Yeti Orb vervorming en met behulp van Blue VO!CE-technologie filters passen ze stemgeluiden aan om leuke effecten te creëren en beschermen ze tegen clipping, allemaal beschikbaar via de G HUB-app.

Logitech Litra Beam LX: RGB-verlichting met 16 miljoen kleuren

De Litra Beam LX is het toppunt van hoe hoogwaardige verlichting eruit zou moeten zien. Het is een dual-sided RGB-streaming key light met TrueSoft-technologie om het licht te vormen en te sturen, zodat iedereen er op elk moment op zijn best uit kan zien.

Door gebruik te maken van LIGHTSYNC RGB, biedt Litra Beam LX 16 miljoen kleurencombinaties waarmee gamers hun kleurthema's kunnen personaliseren en hun studio kunnen veranderen in een roze, verlichte oase, een virtuele lichtshow kunnen creëren, of hun stream tot leven kunnen brengen met welke sfeer ze die dag ook voelen.

Tot slot kondigt Logitech G volledige ondersteuning aan voor alle LIGHTSYNC-enabled apparaten met Windows Dynamic Lighting zodra deze beschikbaar wordt. Windows Dynamic Lighting is een nieuwe RGB-verlichtingstool op Windows 11 waarmee gebruikers effecten kunnen coördineren over veel merken van RGB-enabled producten, nu inclusief Logitech G. Deze nieuwe mogelijkheid breidt de al krachtige LIGHTSYNC-bediening uit voor apparaten zoals de Litra Beam LX en Logitech G-muizen, toetsenborden en headsets voor een volledig geünificeerde, meeslepende speelervaring.

Yeti GX en Yeti Orb zijn nu verkrijgbaar in zwarte kleurstellingen, en Litra Beam LX in grafiet via de bekende (r)etailers voor adviesprijzen van respectievelijk €159,99, €69,99 en €169,99.