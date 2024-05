AGON by AOC onhult twee goedkope gaming monitoren

AGON by AOC heeft vandaag twee nieuwe modellen binnen de G4-lijn aangekondigd: de 24G4XE en 27G4XE. De monitoren zijn voorzien van een Fast IPS-paneel van respectievelijk 23,8- (60,5 cm) en 27 inch (68,6 cm). De G4-lijn, die eerder dit jaar is geïntroduceerd, omvat reeds verschillende beschikbare modellen. Hiertoe behoren de in hoogte aanpasbare Full HD-modellen 24G4X en 27G4X, alsook de Q27G4X met QHD-resolutie.

De 24G4XE en 27G4XE zijn ideaal voor de fanatieke gamer, die op zoek is naar hoge prestaties zonder een premium prijs ervoor te betalen. Beide monitoren zijn afgeslankte alternatieven, met een standaardontwerp zonder extra details. Dit gaat niet ten koste van hoge prestaties, want beide monitoren beschikken over een 180Hz-verversingssnelheid en een reactietijd tot wel 1ms GtG. Dit maakt de nieuwe G4-modellen aanzienlijk toegankelijker, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar gaming-ervaringen op wedstrijdniveau tegen een aantrekkelijke prijs.

G4-serie: uitstekende prestaties aan een aantrekkelijke prijs

Als opvolger van de bekroonde G2-lijn, staat de G4-lijn ook bekend om de uitstekende prestaties tegen een aantrekkelijke prijs. De G4-lijn heeft zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant een nieuw ontwerp gekregen zonder de sterke waardepropositie te beïnvloeden. Alle nieuwe modellen in het portfolio van AOC GAMING beschikken bijvoorbeeld over een 180Hz-verversingssnelheid, wat een duidelijke verbetering is tegenover de oudere 144/165 Hz-modellen. De hogere verversingssnelheid zorgt voor soepelere beelden. Het verschil tussen de eerder dit jaar uitgebrachte modellen (24G4X, 27G4X en Q27G4X) en de 24G4XE en 27G4XE is de vereenvoudigde standaard van laatstgenoemde modellen. Zowel de 24G4XE en 27G4XE zijn beide kantelbaar tot wel -5/23°. Dit zorgt ervoor dat de monitoren voldoen aan basisergonomische behoeften en tegelijkertijd de totale kosten verlagen. Hiermee zijn de nieuwe modellen een perfecte aanvulling binnen de G4-serie voor gebruikers die andere behoeften hebben wat betreft afstelmogelijkheden voor een optimale kijkhoogte.

Kristalheldere beelden

De 24G4XE en 27G4XE zijn voorzien van een Fast IPS-paneel van respectievelijk 23,8- (60,5 cm) en 27 inch (68,6 cm) inclusief Full HD-resolutie (1920 x 1080). Verder beschikken de monitoren over een verversingssnelheid van 180Hz en een reactietijd tot wel 1ms GtG. Met een helderheid van 300 nits, een contrastverhouding van 1000:1 en HDR10-ondersteuning, leveren deze monitoren heldere, levensechte beelden over een breed scala aan games.

Beide monitoren beschikken over een driezijdig randloos ontwerp, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor setups met meerdere monitoren. Voor gebruikers die meer flexibiliteit vereisen, is het ook mogelijk om de modellen te monteren aan een VESA-standaard door middel van de 100mm x 100mm aansluiting, waardoor deze in hoogte en hoek verstelbaar is. Verder zorgt de Adaptive-Sync-technologie ervoor dat haperingen en onderbrekingen worden voorkomen bij verschillende framerates. Daarnaast zijn beide monitoren voorzien van een frisse, intuïtieve On-Screen Display-menu en gestroomlijnde AOC G-Menu-software, wat gebruikers in staat stelt om verschillende gaming-functies in te schakelen. Denk hierbij aan een Smart Crosshair en of Shadow Control. Beide monitoren bevatten maar liefst twee HDMI 2.0-poorten, een DisplayPort 1.4-poort en twee 2W- luidsprekers voor een complete multimedia-ervaring. Hiermee voldoen de monitoren niet alleen aan de eisen van de moderne gamer, maar bieden ze ook diverse entertainmentmogelijkheden en mogelijkheden om dagelijkse taken uit te voeren.

De AOC GAMING 24G4XE en 27G4XE zijn beide vanaf nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van respectievelijk 159,00 euro en 189,00 euro. De monitoren worden standaard geleverd met drie jaar garantie.