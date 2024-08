Deze nieuwe geheugenkaarten in Pokémon-thema zijn perfect voor je Nintendo Switch

Western Digital breidt het portfolio van door Nintendo gelicenseerde SanDisk microSD-kaarten uit met de lancering van nieuwe kaarten die zijn geïnspireerd op Pokémon. In samenwerking met The Pokémon Company International en Nintendo introduceert Western Digital de SanDisk Pokémon Snorlax microSD-kaart (1 TB), de SanDisk Pokémon Gengar microSD-kaart (512 GB) en de SanDisk Pokémon Pikachu microSD-kaart (256 GB).

De SanDisk Pokémon microSD-kaarten zijn gebouwd voor de populaire Nintendo Switch-systemen en stellen gebruikers in staat om games aan hun bibliotheken toe te voegen - in plaats van het downloaden, verwijderen en opnieuw downloaden van games om meer ruimte te maken. Elke opslagcapaciteit heeft een eigen Pokémon: de 256GB-versie is geïnspireerd op Pikachu, de 512GB-versie op Gengar en de 1TB-versie is (natuurlijk) gebaseerd op Snorlax.

De SanDisk microSD-kaarten zijn gelicenseerde kaarten voor de Nintendo Switch-systemen. De nieuwe kaarten bieden gamers ultra betrouwbare SanDisk-merkprestaties die worden aangestuurd door aangepaste Flash Management Techniques, wat betekent dat de gameplay ononderbroken blijft. Met leessnelheden tot 100 MB/s 2 en schrijfsnelheden tot 90 MB/s kunnen gamers genieten van een naadloze overgang naar het volgende niveau.

De SanDisk Pokémon Snorlax microSD-kaart (1 TB) heeft een adviesprijs van €127,99. De SanDisk Pokémon Gengar microSD-kaart (512 GB) heeft een adviesprijs van €55,99 en de adviesprijs voor de SanDisk Pokémon Pikachu microSD-kaart (256 GB) is €28,99. De Pokémon microSD-kaarten zijn verkrijgbaar via de Western Digital Store en geselecteerde e-tailers en retailers.