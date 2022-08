Onze ranglijst van slechtste naar beste Harry Potter-films

In 1997 vertrok de Zweinstein Express vanaf perron 9 ¾ van King's Cross Station, terwijl er weinig bekend was over het prachtige epische avontuur dat in het verschiet lag. Zeven boeken later en de razend populaire Harry Potter-serie is een achtkoppige filmfranchise die harten heeft veroverd, records heeft gebroken en filmfans over de hele wereld heeft verbaasd.

Toen Hollywood aan de deur klopte van deze tovenaarswereld, werd een cast van grote acteurs en beginnende acteurs bijeengebracht om de woorden van bladzijde naar scherm om te zetten: wat een spectaculaire ervaring wisten ze te creëren.

Elke Harry Potter-film sluit nauw aan bij de geliefde boeken, maar in sommige gevallen zijn er extra's, ontbrekende delen, of uitwerkingen van geliefde verhaallijnen die smeekten om te worden vertaald naar het scherm.

Voeg dit toe aan het feit dat vier verschillende regisseurs de serie tot het einde hebben gevolgd en je hebt een verscheidenheid aan filmstijlen om ook te vergelijken. Alle acht Harry Potter films kunnen worden gestreamd op HBO Max in Nederland of Netflix in België.

Voor deze Harry Potter ranglijst, van slechtste naar beste, concentreren we ons op hoe elke film het verhaal vertelde, wat ze goed deden, en wat de kijkers misschien een beetje teleurgesteld achterliet. We moeten verder opmerken dat we kijken naar de acht hoofdfilms van de franchise, en niet naar de Fantastic Beasts-reeks.

Mocht je de Harry Potter films in volgorde willen bekijken, dan hebben we hier een lijst in de chronologische volgorde voor je. We zijn tevreden met onze ranglijst, maar als je het ons morgen zou vragen, zouden we misschien elke keer iets anders te zeggen hebben, omdat er nieuwe debatten naar voren komen. Maar dit lijkt een vrij solide begin.

8. Harry Potter en de Geheime Kamer

(Image credit: Warner Bros.)

Elke Harry Potter film heeft iets te bieden, maar de tweede film, Chamber of Secrets, moest ook voldoen aan de verwachtingen als het ging om het nemen van de franchise naar de volgende halte van deze reis. Voor de tweede (en laatste) film van regisseur Chris Columbus koos de Home Alone (opens in new tab)-regisseur een donkerder, gevaarlijker pad voor de serie, een pad dat de trein met elke volgende film zou blijven volgen.

Met dit in het achterhoofd, werd het meer een tweede niveau van decor dat, hoewel ongelooflijk belangrijk voor het verhaal, niet gevuld was met de magie en het wonder van de anderen. Plus, met maar liefst twee uur en 41 minuten, was het misschien een beetje lang voor een van de films die zich meer richtte op introducties en het verhaal.

Dat gezegd hebbend is Chamber of Secrets de plaats waar we voor het eerst kennismaakten met enkele iconische kopstukken uit de reeks, zoals Draco Malfoy's vader, Lucius (Jason Isaacs) en ieders favoriete huiself, Dobby (Toby Jones). Daar zijn we ze eeuwig dankbaar voor.

Chamber of Secrets is er fantastisch in geslaagd om het verhaal te laten rijpen vanaf het eerste begin, toen een groep kinderen met grote ogen en een grote borstelige staart aan hun avontuur op Zweinstein begonnen en eigenlijk net hun zijwieltjes van de fiets haalden. Met de volwassenheid drong het besef door dat de Harry Potter-reeks gruwelijker zou worden dan verwacht, met de ware identiteit van Tom Riddle die langzaam wordt ontrafeld, een onfortuinlijke bezwering tegen slakkenvergiftiging en de angstaanjagende Basilisk, om maar een paar iconische momenten van de film te noemen.

7. Harry Potter en de Vuurbeker

(Image credit: Warner Bros)

De Vuurbeker e is de thuisbasis van het Toverschool Toernooi en een opwindende toevoeging aan de franchise. Het bracht alternatieve magische scholen samen waar het aanvankelijk leek of Zweinstein de enige was. De belofte van een finale van de wereldbeker Zwerkbal was veelbelovend, maar werd niet nagekomen. En er was een twijfelachtige focus op de romantische tienerangst van de personages, die de fans verdeeld achterliet. Onderliggend echter, de eerste grote onthulling van hij die niet genoemd zal worden (je weet wel wie, we noemen hem later wel).

In de Vuurbeker maken de leerlingen een duidelijke ontwikkeling door naarmate ze in een andere fase terechtkomen, en het is aannemelijk dat dit een groot deel van de film overheerst. Het weerspiegelt misschien ook de leeftijd van de cast, die de fans laat zien dat ze aan het veranderen zijn en dat we naast hen zouden leren groeien.

Het zou een moeilijke opdracht worden, gezien de verschuiving in het verhaal, maar regisseur Mike Newell slaagde erin drama, rivaliteit en een opmerkelijke verandering in de relaties te creëren, niet alleen bij de nieuw geïntroduceerde personages, maar ook bij Harry, Ron en Hermelien.

6. Harry Potter en de Steen der Wijzen

(Image credit: Warner Bros)

De eerste film van de franchise, zeker, en een absoluut fantastische start. Maar niet de beste. Het is duidelijk dat de Steen der Wijzen maar één doel voor ogen had: om met alles te beginnen. Als je bedenkt wat we nu weten over alle epische verhalen die er aan vooraf gingen, is het geen verrassing dat het ons op de juiste manier heeft voorbereid.

Er zijn zoveel iconische momenten in de Steen der Wijzen dat zowel fans als nieuwkomers konden genieten van de eerste uitstap van Harry Potter naar het scherm. We maken kennis met Hagrid (Robbie Coltrane), de zachtaardige reus van Zweinstein. We gaan aan boord van de Zweinsteinexpres samen met Harry voor zijn eerste reis naar Zweinstein en, natuurlijk, ontmoeten we zijn beste vrienden, Ron en Hermelien. En, we worden getrakteerd op onze allereerste blik op de magische academie van Zweinstein zelf...

Hoewel Steen der Wijzen ongelooflijk belangrijk is voor de franchise omdat Harry Potter zonder Steen der Wijzen niet zou bestaan, is de daadwerkelijke verhaallijn in de film minder goed op het gebied van magie en actie dan in de andere films in de franchise, waardoor de film op de zesde plaats staat.

5. Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 1

(Image credit: Warner Bros.)

Relieken van de Dood: Deel 1 is voortdurend geprezen voor hoe dicht de film bij het boek is gebleven. Een serie afsluiten na zo'n lange tijd betekende dat er veel op het spel stond en het moest goed worden afgerond. Maar, je gaat niet iedereen tevreden stellen. Deel 1 richt zich volledig op Harry, Ron en Hermelien, en laat zien hoe ze gegroeid zijn als personages en acteurs door de hele filmreeks heen. Er zijn lange vertelmomenten, emotionele woordenwisselingen en de langzame, bloedstollende crescendo die, zoals we weten, onvermijdelijk samenvloeit in de epische finale die volgt.

De fans vonden dat de film niet de actie bracht waar ze op hadden gehoopt bij Relieken van de Dood en er was voortdurend onenigheid over de beslissing om de film in twee delen te splitsen. Maar als deel 1 de dynamiek niet had opgebouwd en het tempo niet had afgeremd om ons te concentreren op de personages waaraan we zo gehecht waren geraakt, zou de plotselinge omslag in het tempo wanneer de storm in deel 2 losbarst, niet zo'n grote impact hebben gehad.

4. Harry Potter en de Halfbloed Prins

(Image credit: Warner Bros.)

Zoals besproken bij een paar van de items in de lijst, de Harry Potter-films verkennen en verfijnen een fantastische balans tussen scènes boordevol actie en het besteden van tijd aan het relatie-opbouwende verhaal. Halfbloed Prins is een van de films die deze balans tot het uiterste op de proef stelt.

Gevuld met beruchte scènes zoals de jacht op gruzielementen, Kerstmis in de Burrow, terwijl we nog steeds niet willen praten over wat er in de Astronomietoren plaatsvond. Maar vervolgens, duurt het erg lang om voort te bouwen op wat de boeken in gang hadden gezet.

Een ding voelt echter goed aan: zonder deze momenten van contemplatie en focus zouden de resterende films niet zo'n allesomvattende emotie hebben gecreëerd. Door de vertaling van de regisseur naar de film slaagt de filmreeks erin om de kijkers constant diep te laten meevoelen met de personages, en als zodanig zorgt het voor een meer impactvolle sensatie wanneer de actie losbarst.

3. Harry Potter en de Orde van de Feniks

(Image credit: Warner Bros)

Als je op zoek bent naar actie, is Orde van de Feniks altijd in staat om een overvloed aan actie te bieden. Voldemort, Dooddoeners en de monsterlijkheid van het Ministerie van Toverkunst: Harry wordt echt tot het uiterste gedreven. Gelukkig hoeft hij dit niet alleen te doen.

Regisseur David Yates nam de leiding voor deze film en, na veel lof, waren de daaropvolgende drie films aan hem toegewezen. Yates bracht de humor, de visuals en de actiescènes naar een nieuw hoogtepunt in de franchise en bezorgde de fans waar ze jaren op hadden gewacht.

De dialoog schittert in Orde van de Feniks, met de gesprekken tussen Harry en Sirius (Gary Oldman), Snape (Alan Rickman), en Remus (David Thewlis) die weergaloos blijken in de serie. De gesprekken bouwen spanning op, zijn emotioneel, en leiden er onvermijdelijk toe dat we geheimen over elk personage ontdekken die we geschokt en verbijsterd gade slaan. Vergeet bovendien het epische duel tussen Voldemort en Perkamentus niet, waarin twee machtige tovenaars het tegen elkaar opnemen terwijl op de achtergrond de Atriumstichting van het Ministerie van Toverkunst staat.

2. Harry Potter en de Gevangene van Azkaban

(Image credit: Warner Bros)

Er is zoveel te leren over Harry Potter en de wereld waarin hij constant wordt meegesleurd. Zijn ouders, Voldemort, Zweinstein en de vele personeelsleden in relatie tot Harry's verhaal, de Tovenaarsoorlog, en hoe hij overleeft. Gevangene van Azkaban dient als een groot bolwerk van details wat we tot op de dag van vandaag over Harry weten.

We maken voor het eerst kennis met Sirius Black, Remus Lupin, en Peter Pettigrew. We ontdekken de plattegrond van de Marauders, bezoeken Hogsmeade, leren over Patronussen, en zien Harry voor het eerst vliegen op Buckbeak en zijn Vuurflits. Een heleboel eerste keren, maar wel meteen een aantal die belangrijk zijn voor de rest van de serie.

Hoewel Voldemort niet in de film voorkomt, hangt zijn terugkeer als een donkere wolk boven de film. Die donkere wolk is een houvast voor Gevangene van Azkaban, en verandert het tempo van een kinderlijke verwondering in een meer volwassen nachtmerrie. Net als in het boek is er een cruciaal moment in het verhaal waarop het duidelijk wordt dat dit verhaal niet een groep kinderen volgt die de magische kneepjes van het vak leren, maar een avontuur dat hun veerkracht en uithoudingsvermogen op de proef stelt.

1. Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 2

(Image credit: Warner Bros)

Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe fantastisch Deathly Hallows: Deel 2 zijn hoofddoel bereikt: het einde van dit verhaal. Er staat veel op het spel, zowel in de strijd om te overleven, alsook in de hoeveelheid spanning om een finale aan de verwachtingen te laten voldoen.

Nadat deel 1 tot verdeeldheid had geleid en het tempo vertraagde, kwam deel 2 haast als een verrassing voor de fans, die het gevoel hadden dat er naar hen was geluisterd. De verwachtingen waren waargemaakt en de non-stop actie zou voor hun ogen worden ontvouwd. Zoals met veel filmfinales het geval is, bevat deel 2 een aantal van de meest iconische scènes uit de hele filmreeks.

Vooral Snape, een karakter dat tot dat moment urenlang was afgeschilderd als een slechterik, werd volledig in een ander licht gezet dankzij een knap staaltje regisseurskunst en scriptwerk.

Het werd duidelijk dat alles tot dit punt had bijgedragen om deze film te maken. Om het allemaal samen te brengen. Om de fans een voldaan, maar ook ongelooflijk gespannen gevoel te geven. Deel 2 is een echt staaltje filmvakmanschap dat een geliefde boekenserie vormgaf en recht deed, terwijl het de fans meenam op een laatste, zenuwslopende en adembenemende rit.