Nieuwe Windows 11-update lost VPN-problemen op, maar voegt reclame toe aan Startmenu

Eerder deze week is er een update voor Windows 11 uitgebracht die bestaande problemen oplost en nieuwe functies introduceert. Versie KB5037771 is nu beschikbaar voor Windows 11-gebruikers en brengt een aantal opvallende ontwikkelingen met zich mee, zoals nieuwe functies in het Startmenu en een oplossing voor een VPN-probleem.

Controleer daarom het Windows Update-menu om de nieuwe update te downloaden. Mogelijk heeft je systeem de update al gedownload en staat hij klaar om geïnstalleerd te worden. Is dat nog niet zo, klik dan op "Controleren op updates". Ter info: dit is een verplichte update die Microsoft om veiligheidsredenen snel wil installeren en beschikbaar is voor gebruikers van Windows 11 23H2 en 22H2.

Daar is de reclame!

Een van de veranderingen die update KB5037771 met zich meebrengt, zijn advertenties die verwerkt zijn in het Startmenu, wat eerder te zien was in preview builds (waaronder de optionele update voor Windows 11 van vorige maand). De advertenties worden vermomd als "aanbevelingen" en raden bepaalde apps uit de Microsoft Store aan.

Microsoft legt uit waarom dit zo is en zegt dat het de bedoeling is om gebruikers te helpen bij het ontdekken van apps die ze misschien nuttig of leuk vinden. Als je een bepaalde advertentie (euh, aanbeveling) niet nuttig vindt, kun je deze volgens Windows Latest weigeren door er met de rechtermuisknop op te klikken.

Je kunt deze advertenties voor aanbevolen apps van derden in je Startmenu wel uitschakelen. Ga daarvoor naar Instellingen > Persoonlijke Instellingen > Startmenu. Hier kun je het schakelaartje naast de optie "Aanbevelingen voor tips, snelkoppelingen, nieuwe apps en meer weergeven" uitschakelen, zodat ze niet meer verschijnen. Vervolgens is Microsoft in het gedeelte "Aanbevolen" van het Startmenu ook apps gaan tonen die je vaak gebruikt, maar die je niet zelf in het Startmenu of de taakbalk hebt gezet.

Deze veranderingen aan het Startmenu worden de komende weken uitgerold naar gebruikers. Het is mogelijk dat sommigen de advertenties niet te zien krijgen, afhankelijk van de regio waarin ze zich bevinden, meldt Windows Latest. Toen wij naar onze instellingen keken, zagen we bijvoorbeeld dat de optie voor aanbevelingen wel aanwezig was, maar standaard uitgeschakeld is.

Oplossing voor het grote VPN-probleem

De update bevat ook een oplossing voor een probleem dat VPN-verbindingen verbrak. Dat was een ongelukkig neveneffect van de aprilupdate. Sommige gebruikers meldden problemen met bepaalde VPN-verbindingen en Microsoft heeft die sindsdien erkend en toegevoegd dat ze zouden moeten zijn opgelost na deze mei-update.

Het voelt op dit moment als een plaat die vast zit wanneer we schrijven over Microsoft die doorgaat met de reclamestrategie in Windows 11. Is er een kans dat de softwaregigant deze strategie zal aanhouden in Windows 11 of kan dit plan nog volledig van tafel geveegd worden? Dat laatste lijkt niet te gaan gebeuren, want Microsoft verwerkt steeds meer advertenties in Windows 11. Het enige goede nieuws is dat we de reclame kunnen uitzetten... voorlopig toch.