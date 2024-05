Windows 11 suggereert nu dat pc's "gerepareerd" moeten worden als ze Bing niet gebruiken

Nu Windows 11-gebruikers gewend raken aan meer advertenties op bepaalde plaatsen in het besturingssysteem, lijkt Microsoft te experimenteren met nog een advertentie die wordt vermomd als "aanbeveling". Deze keer probeert PC Manager aan te raden je systeem te "repareren" door terug te keren naar de standaard zoekmachine Bing.

PC Manager is een hulpprogramma van Microsoft dat in sommige regio's beschikbaar is, waarmee je systeemopslag en bestanden kunt beheren en de prestaties van je pc kunt optimaliseren. Over het algemeen wordt het beschouwd als een vrij goede tool, maar dat is niet genoeg voor Microsoft. Het bedrijf is steeds meer bezig om verschillende producten en functies te pushen via advertenties.

In Windows 11 zijn al advertenties geïntroduceerd in delen van de interface, waaronder het Startmenu. Dit wordt nu uitgebreid, zoals Windows Latest ontdekte, met PC Manager, dat onlangs een sectie "Hersteltips" kreeg en de functie "Bestanden Opruimen", die dubbele bestanden kan detecteren en nog veel meer.

Microsoft heeft een oplossing!

De advertentie werd ontdekt toen Windows Latest de nieuwe "Reparatietips" van PC Manager bekeek, die voorstelden de pc te "repareren" door de standaard zoekmachine terug te zetten naar Bing. Mensen die Windows gebruiken hebben de opdringerigheid van Microsoft opgemerkt, onder andere in de vorm van advertenties in het Startmenu. De suggestie dat teruggaan naar Bing een "oplossing" is, is een nieuw dieptepunt, omdat het in feite aangeeft dat het gebruik van een andere zoekmachine een fout in je pc is.

Van wat we tot nu toe hebben gezien, lijkt PC Manager een goede tool om je te helpen het vermogen en de bestanden van je pc beter te beheren. Windows Latest beveelt het zelfs aan als een veilige prestatieverbeterende app. Dit is enigszins logisch, want het is ontwikkeld door Microsoft zelf, dat er belang bij heeft dat hun apps zo veilig mogelijk zijn.

Microsoft Edge, de standaardbrowser die vooraf is geïnstalleerd op Windows 11, en Bing zijn zeker geen slechte producten. Het zijn degelijke alternatieven voor Google Chrome en Search. Edge heeft onlangs zelfs nieuwe handige functies gekregen, zoals een zijbalk, sluimerende tabbladen en een schermlezer. Toch zijn er delen van de browser die sommigen beschouwen als "bloatware" en onnodige rommel. Zo zien sommigen op dit moment niet veel nut in het gebruik van Microsofts AI-assistent Copilot, die in Edge is geïntegreerd. Laten we hopen dat Microsoft snel zal beseffen dat niemand het fijn vindt om voortdurend aanbevelingen te krijgen voor functies die ze bewust niet gebruiken.