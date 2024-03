Windows 11-gebruikers kunnen binnenkort hun Android-smartphone als webcam gebruiken

Windows 11-gebruikers kunnen binnenkort hun Android-smartphone gebruiken als webcam voor videogesprekken. Dat is extra handig voor mensen die geen geld willen uitgeven aan een degelijke webcam. Eerder deze maand zagen we dat de functie beschikbaar was voor slechts een paar selecte groepen in het Windows Insider Programma. De functie is nu beschikbaar in alle Insider-kanalen, waardoor het veel eenvoudiger is om dit zelf uit te proberen.

Leden van het Windows Insider Programma kunnen feedback geven in afwachting van bredere beschikbaarheid. Het feit dat Microsoft deze functie openstelt voor meer kanalen in het programma, suggereert dat het bedrijf feedback al heeft verwerkt en de functie voldoende heeft verbeterd zodat meer mensen hem kunnen gebruiken.

Normaal gesproken wijst de bredere beschikbaarheid van een functie voor alle Insiders erop dat er een publieke lancering aan zit te komen. Haal die webcam dus maar uit je winkelmandje, want binnenkort zit de ideale webcam gewoon in je broekzak.

Probeer het zelf!

Als je nog niet deelneemt aan het Windows Insider Programma, moet je je eerst aanmelden. Deelnemen is gratis en het enige wat je hoeft te doen is ervoor zorgen dat je het programma gebruikt op een pc met Windows 10 of Windows 11.

Zodra je je hebt aangemeld, moet je de nieuwste preview build installeren en ervoor zorgen dat je telefoon compatibel is. Je telefoon moet in dit geval draaien op Android 9.0 of hoger en je hebt de Koppeling met Windows-app nodig.

Voordat je kunt videobellen, moet je naar je instellingen gaan en ervoor zorgen dat je telefoon is ingesteld als het voorkeursapparaat. Ga hiervoor naar Instellingen > Bluetooth en apparaten > Mobiele apparaten. Van daaruit klik je op de optie "Apparaten beheren" en koppel je je Android-telefoon aan je pc. Er wordt eerst nog gevraagd om een update te downloaden uit de Microsoft Store en daarna kan je aan de slag!