Windows 11-gebruikers klagen nog steeds over trage prestaties, inclusief voormalig Microsoft-softwareontwikkelaar

Windows 11 krijgt kritiek vanwege slechte prestaties van het besturingssysteem. Op het bureaublad zijn er namelijk onderdelen van de interface die behoorlijk traag werken. Voormalig Microsoft-medewerker, Andy Young, die 13 jaar lang senior softwareontwikkelaar was bij het bedrijf, noemde de prestaties van Windows 11 zelfs lachwekkend slecht in een post op Twitter.

The Windows 11 Start Menu is comically bad.This machine has a $1600 Core i9 CPU and 128 GB of RAM and this is the performance I often get.What is going on in Redmond? pic.twitter.com/hDvALHRB5qApril 9, 2024 See more

Zoals je in de bovenstaande tweet kunt zien, heeft Young een video gepubliceerd van de slechte prestaties van het Startmenu op een krachtige pc. De clip heeft veel aandacht gekregen, wat Young ertoe aanzette om het volgende toe te voegen: "Om duidelijk te zijn, ik hou van Windows. Ik heb delen ervan helpen bouwen. Ik wil dat het net zo goed wordt als het ooit was. Als uit gegevens blijkt dat de software die je maakt een aanzienlijk percentage van de gebruikers frustreert, betekent dit dat er nog werk aan de winkel is."

Anderen melden in die thread dat ze te maken hebben gehad met frustrerende prestatieproblemen of dat ze inderdaad vastzaten in het Startmenu, zoals Young. Een veel voorkomende opmerking is dat het Startmenu de verkeerde app (of helemaal geen app) laadt. De prestaties zijn blijkbaar zo traag wanneer het menu wordt geopend dat de eerste toetsaanslag niet wordt geregistreerd. Dat betekent dat je in plaats van bijvoorbeeld "Kladblok" te typen, eindigt met "ladblok" en vervolgens een Bing-webzoekopdracht voor die term.

Albacore, een bekende Microsoft-leaker, heeft zich hier ook bij aangesloten met een opmerking over vertragingen bij het verslepen van vensters of het sluiten van berichtenvensters.

24H2 quality on my daily driver HW is not greatHow have we reached the point of window positioning taking a second, post-initial render evenI would love to report this but this machine is cut off from FBH, if any MS folks want me to grab perf recordings or dumps please ping me pic.twitter.com/1nqQ4HNB0vApril 9, 2024 See more

Tijd voor actie

Het lijkt erop dat Microsoft luistert naar de problemen met het Startmenu en Young merkt op dat Jen een DM heeft gestuurd over de prestatievertragingen. Vermoedelijk is dat Jen Gentleman van het Windows-softwareontwikkelingsteam. Zoals ook werd opgemerkt in de feedback op Young's bericht, is dit technisch gezien geen probleem met de prestaties van het Startmenu zelf, maar eerder met de Windows-zoekfunctie die is geïntegreerd in het Startmenu.

Dit gaat echter niet alleen over het Startmenu, maar eerder over de algemene perceptie dat Windows 11 traag is in verschillende delen van het bureaublad. In het geval van Young is de boosdoener het Startmenu dat het web (en de pc) doorzoekt naar wat er wordt getypt. Waarschijnlijk zijn er obstakels en vertragingen die te maken hebben met zijn netwerk (verbinding of configuratie, misschien wel beide).

Albacore gebruikt wel een testversie van de 24H2-update, dus onvoorspelbaar gedrag en vertragingen zijn te verwachten. Maar zou het besturingssysteem echt moeten struikelen over acties die zo eenvoudig zijn als het sluiten van dialoogvensters of het verplaatsen van vensters? Dat zijn beide basistaken die geen problemen mogen opleveren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voor ons suggereert dit alles dat het misschien tijd is dat Microsoft zich meer inspant om verouderde stukjes code en functies te verwijderen, zoals het Configuratiescherm. Toch lijkt Microsoft meer gefocust op nieuwe functies toevoegen dan orde scheppen in alle bestaande functies. Het bedrijf heeft ogenschijnlijk een constante parade van fonkelnieuwe snufjes nodig om mensen ervan te overtuigen dat Windows 11 geweldig is.