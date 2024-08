Windows 11 24H2-update belooft betere prestaties voor AI en games

De Windows 11 24H2-update bevat een belangrijke verbetering van een driver display model dat belangrijke voordelen met zich meebrengt voor de NPU- en GPU-prestaties. Versie 3.2 van het Windows Display Driver Model (WDDM) maakt deel uit van de 24H2-update en een hulpdocument van Microsoft, gespot door Windows Latest, bespreekt verschillende verbeteringen.

Deze WDDM-update zal zich vooral richten op NPU-optimalisatie en is nuttig als je pc een krachtige NPU heeft, wat het geval is bij de nieuwe Copilot+ PC's. Dit zal zorgen voor een boost bij AI-taken, zodat functies zoals Recall of Cocreator in Paint sneller worden uitgevoerd. Er zijn ook GPU-gerelateerde aanpassingen die gameprestaties moeten verbeteren.

(Image credit: Microsoft)

Focus op Copilot+ PC's

WDDM 3.2 focust voornamelijk op de NPU en alles wat daarmee te maken heeft. Enkele functies die Windows Latest uitlicht, beloven de prestatieniveaus van sommige AI-taken te verbeteren, zodat ze soepeler verlopen en de Neural Processing Unit energiezuiniger werkt. Dit laatste zou kunnen betekenen dat de batterij van je laptop wat langer meegaat.

Het gaat echter niet alleen om AI, want pc-gamers kunnen uitkijken naar een aantal GPU-gerelateerde optimalisaties met WDDM 3.2. Windows Latest wijst opnieuw op een aantal mogelijke voordelen, waaronder een suggestie dat het zou kunnen helpen bij lag. We kunnen blijkbaar soepelere framerates en algehele prestaties verwachten dankzij WDDM 3.2, maar het wordt niet duidelijk hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn.

Je kunt de volledige details van alle wijzigingen met betrekking tot WDDM 3.2 bekijken als je nieuwsgierig bent. Windows Latest heeft ook een tabel gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe de verschillende verbeteringen voor zowel AI als games de prestaties van je pc zullen verbeteren wanneer Windows 11 24H2 uitkomt.

Houd er ten slotte rekening mee dat bepaalde AI-functies (zoals Recall) helaas alleen voor Copilot+ PC's zijn. Elke pc met Windows 11 zal de 24H2-update met WDDM 3.2 ontvangen, maar hij zal gewoon niet voor elke pc even nuttig zijn. Copilot+ PC's zijn de apparaten met de krachtigste NPU's en zullen dus het meest profiteren van de AI-boost die WDDM 3.2 mogelijk maakt.