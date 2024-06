Microsoft verdedigt Recall-functie in Windows 11, maar niemand is overtuigd

De Recall-functie in Windows 11 is een van de belangrijkste aspecten van Copilot+ pc's. Dit is een soort van AI-aangestuurde zoekfunctie die op de achtergrond screenshots neemt van al je activiteiten op de pc en die daarna kan doorspitten. Als dat voor jou klinkt als een privacynachtmerrie, dan ben je zeker niet de enige. De functie blijft namelijk controverse oproepen en Microsofts recente weerwoord is allesbehalve geruststellend.

The Register heeft namelijk opmerkingen van Jaime Teevan, chief scientist bij Microsoft Research, opgepikt uit een interview met Erik Brynjolfsson, directeur van het Stanford Digital Economy Lab. Brynjolfsson merkte hier op dat er snel reacties kwamen omtrent de privacy van Recall.

De zorg is dat Recall aan de ene kant een krachtige zoekfunctie is en aan de andere kant een goudmijn voor hackers. Het zou een understatement zijn om te zeggen dat er veel veiligheids- en privacyproblemen zijn met de manier waarop deze AI-functie is geïmplementeerd.

Brynjolfsson moedigde Teevan aan om deze problemen aan te pakken: "Dus, praat over zowel de plus- als minpunten van het gebruik van al die gegevens en een aantal risico's die dat creëert en ook een aantal kansen." Teevan danste om de minpunten heen en zei het volgende: "Ja, en het is dus een geweldige vraag, Erik. Dit is de hele ochtend al naar voren gekomen, het belang van data. En deze AI-revolutie waar we ons nu in bevinden, verandert echt de manier waarop we gegevens begrijpen."

Ze ging verder met het bespreken van bedrijven die gegevens gebruiken, voordat ze als volgt inging op de impact voor consumenten: "En ook als individuen hebben we belangrijke gegevens, de gegevens waarmee we de hele tijd omgaan, en er is een kans om te beginnen nadenken over hoe we dat kunnen doen en om te beginnen nadenken over wat het betekent om dat te kunnen vastleggen en gebruiken. Maar natuurlijk zijn we aan het heroverwegen wat gegevens betekenen en hoe we ze gebruiken, hoe we ze waarderen, hoe ze gebruikt worden." Dit is een erg omslachtige en vooral nietszeggende uitleg in het kader van de privacykwestie.

Brynjolfsson vroeg vervolgens of de data lokaal wordt opgeslagen. In dit geval is het antwoord makkelijk, omdat Microsoft al duidelijk heeft gemaakt dat de gegevens alleen lokaal worden opgeslagen. Teevan bevestigde dat: "Ja, ja, gegevensbescherming is een fundamenteel iets waar we als bedrijf veel om geven. Recall is een functie die informatie vastlegt. Het is een lokale Windows-functionaliteit, er gaat niets naar de cloud, alles wordt lokaal opgeslagen."

Er moet iets gebeuren

Moeilijkere vragen werden niet gesteld en Teevan zelf heeft alvast niets proactief ondernomen om de privacyproblematiek te verhelpen. De boodschap, hoe vaag die ook was, bestond uit "nadenken" over hoe we gegevens vastleggen en gebruiken. Recall zal echter binnenkort beschikbaar zijn en sommige gebruikers zullen zich niet bezighouden met alle privacyvragen, terwijl ze wel een doelwit zijn voor hackers.

Zoals The Register opmerkt, maken sommige mensen zich zorgen over juridische implicaties. Zo kunnen advocaten Recall-gegevens tegen iemand gebruiken. Een privacywaakhond onderzoekt de functie al van voor de release en beveiligingsexperts waarschuwen volop hoe Recall een goudmijn is voor hackers zodra ze toegang hebben tot je pc.

Er zijn veel vragen en Microsoft slaagt er niet in om overtuigende antwoord te geven tot nu toe. Hoewel het op dit moment onwaarschijnlijk lijkt dat Microsoft het hele Recall-gebeuren zal terugdraaien, kunnen we hopen dat het bedrijf op zijn minst de risico's duidelijk maakt bij de installatie. Dit moet veel transparanter en Recall moet, wat ons betreft, standaard uitgeschakeld zijn, tenzij een Copilot+ pc-gebruiker de weloverwogen beslissing neemt om het in te schakelen.