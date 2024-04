Microsoft kan een deel van het Windows 11 Startmenu drastisch veranderen

Microsoft zou een groot deel van het Startmenu in Windows 11 kunnen aanpassen. Er zijn namelijk wijzigingen verborgen in testversies die dit suggereren. PhantomOfEarth post op Twitter regelmatig Windows-lekken en geeft aan dat het Startmenu een heel andere lay-out zou kunnen krijgen in het paneel "Alle apps".

A Start menu update that could be coming soon: an updated All apps page in the Start menu, which displays apps in a grid of icons instead of a vertical list. pic.twitter.com/o8EYjf17UfMarch 30, 2024 See more

Op dit moment zie je een lijst van alle applicaties die op je pc zijn geïnstalleerd in alfabetische volgorde. Als deze wijziging wordt doorgevoerd, zal het paneel worden omgeschakeld naar een rasterachtige lay-out (zoals te zien in bovenstaande tweet) in plaats van een lange lijst.

Momenteel is deze wijziging nog niet zichtbaar in previewtests. De leaker moest namelijk diep graven in een preview build in bèta met behulp van ViVeTool om deze nieuwe lay-out te ontdekken.

Meer overzicht

Dit betekent dat je veel meer geïnstalleerde software in één keer kunt zien in dit menu dankzij de pictogrammen. De lange lijst die je momenteel ziet, toont daarentegen slechts een tiental apps voor je moet scrollen. Aan de andere kant ziet dit er wat drukker en minder gestroomlijnd uit. Sommigen hebben ook de gelijkenis met Windows 10X opgemerkt en dat was niet bepaald de populairste Windows-versie.

Zoals altijd zullen sommigen de voorkeur geven aan de lijst met apps, terwijl anderen liever het raster zien. Dat brengt ons bij het volgende: waarom laat Microsoft de gebruiker niet gewoon kiezen? Er is immers slechts één schakelaar nodig om gebruikers tussen de oude en nieuwe lay-out te laten wisselen.

Houd er rekening mee dat dit rasterconcept mogelijk nergens heen zal leiden. Microsoft zou met het idee kunnen spelen en het dan later weer opgeven, zelfs voordat het live wordt getest. Als we het wel live zien gaan in Windows 11 preview builds, is de kans groot dat het verschijnt in Windows 11 24H2 later dit jaar.

Via Windows Latest