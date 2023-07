Microsoft dwingt gebruikers om te upgraden naar Windows 11 22H2

Windows 11 21H2 wordt binnenkort niet meer ondersteund door Microsoft. Als je deze versie van het besturingssysteem nog gebruikt, moet je spoedig upgraden. Bleeping Computer deelde een aankondiging van Microsoft over het einde van de ondersteuning voor Windows 11 Home, versie 21H2 (en ook voor de Pro-versies, inclusief Windows 11 Pro Education).

Microsoft herinnerde ons eraan dat deze edities geen beveiligingsupdates meer ontvangen na 10 oktober 2023. Wat betekent dat precies? Enerzijds heb je feature-updates die nieuwe mogelijkheden toevoegen en de interface van Windows 11 verfijnen. Anderzijds heb je beveiligingsupdates die je beschermen tegen allerlei problemen.

Ze verhelpen kwetsbaarheden die zijn ontdekt in Windows 11 en die door cybercriminelen kunnen worden misbruikt om je bijvoorbeeld te hacken. Als je nog steeds Windows 11 21H2 gebruikt (de versie van het besturingssysteem uit 2021), dan moet je upgraden naar 22H2 en bij voorkeur voor oktober.

Wacht niet te lang

Upgraden naar Windows 11 22H2 is enorm eenvoudig. Ga gewoon naar Windows Update (in de instellingen) en klik op de knop 'Controleren op updates', waarna de upgrade zou moeten verschijnen met een knop om hem te downloaden en installeren.

Weet je niet zeker welke versie van Windows 11 je hebt? Je kunt er eenvoudig achter komen door 'winver' in het zoekvak op de taakbalk te typen en op 'Opdracht uitvoeren' te klikken. Winver staat voor Windows-versie en er verschijnt een paneel dat je vertelt of je momenteel Windows 11 21H2 of 22H2 gebruikt of welke versie van Windows je ook hebt.

Windows 10-gebruikers hebben al gezien dat hun 21H2-versie niet meer wordt ondersteund. De cumulatieve update van juni bevatte de laatste ronde beveiligingspatches voor die versie. Dat betekent dat Windows 10-gebruikers al geüpgraded zouden moeten zijn naar 22H2 en Microsoft dwingt hen inderdaad om te upgraden door de beveiligingsupdates van oudere versies stop te zetten.

Microsoft heeft al upgrades naar Windows 11 22H2 afgedwongen en naarmate oktober nadert, zullen meer gebruikers een automatische upgrade krijgen. Ook nu moet dat ervoor zorgen dat hun pc's beveiligingsfixes blijven ontvangen.