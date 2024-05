Acer Swift 14 AI wordt de eerste Copilot+ pc van het merk

Prijs en beschikbaarheid De Acer Swift 14 AI is vanaf augustus in de Benelux verkrijgbaar vanaf 1499 euro.

Acer heeft vandaag zijn eerste Copilot+ pc geïntroduceerd in de vorm van de Swift 14 AI-laptop, in samenwerking met Microsoft en Qualcomm. Hiermee betreedt Acer een nieuw AI-tijdperk met gloednieuwe AI-capaciteiten in Windows 11. De Swift 14 AI wordt geleverd met verschillende modellen, aangedreven door Snapdragon X Elite- en Snapdragon X Plus-platforms, beide met een van de snelste laptop-NPU’s ter wereld om AI-processing op het apparaat zelf mogelijk te maken. Gebruikers kunnen dagelijkse taken stroomlijnen met slimmere pc-functies en complexe taken effectiever aanpakken.

Platforms uit de Snapdragon X-serie: kracht voor AI-pc's van de volgende generatie

De processoren uit de Snapdragon X-serie zijn ontwikkeld voor AI en zijn momenteel een van de meeste krachtige, slimme en efficiënte processoren in hun klasse voor Windows. De nieuwe Acer Swift 14 AI, aangedreven door Snapdragon X Elite, beschikt over twaalf high-performance CPU-cores op een 4nm process-node, geïntegreerde Qualcomm Adreno-GPU van 3,8 TFLOPS en een Qualcomm Hexagon-NPU die 45 TOPS aankan. Hij is bovendien uitgerust met geheugen tot maximaal 32 GB LPDDR5X-8533 en een SSD tot 1 TB NVMe PCIe Gen 4 om de prestaties van het systeem te verbeteren en voor veeleisende, meervoudige werkbelastingen op het gebied van productiviteit, creativiteit en indrukwekkende entertainmentscenario's, zonder daarbij in kracht te hoeven inleveren. Dit, in combinatie met de honderden hoogwaardige apps die zijn geoptimaliseerd voor Arm-compatibele architectuur, Snapdragon X Elite- en Snapdragon X Plus-processoren, zorgt voor soepele en efficiënte gebruikerservaringen.

Premium design en functies

Als een weerspiegeling van de moderne capaciteiten en het gebruiksgemak beschikt de Swift 14 AI over een geavanceerd Copilot+ pc-exclusief design dat wordt benadrukt door een uniek AI-logo op de klep van de dunne, lichte behuizing en een activiteitsindicator op het touchpad dat oplicht wanneer het apparaat of Copilot wordt geactiveerd. De laptop is voorzien van een 14,5-inch WQXGA (2560x1600) IPS-beeldscherm met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en ondersteuning voor 100% sRGB-kleurengamma. Hij is verkrijgbaar met rand-tot-rand touchscreen-opties en beschikt over TÜV Rheinland Eyesafe Certification 2.0 om de effecten van schadelijk blauw licht te helpen minimaliseren zonder de kleurnauwkeurigheid nadelig te beïnvloeden. Een design met 180°-scharnieren levert de flexibiliteit van een andere gebruikersmodus en maakt het mogelijk de aluminium klep met één hand te openen.

Een 1440p QHD IR-webcam met een drievoudige microfoon-array en privacysluiter biedt ondersteuning voor Acers suite van met AI versterkte videoconferencingtools in Acer PurifiedView 2.0 en Acer PurifiedVoice 2.0 om ervoor te zorgen dat gebruikers er altijd op hun best uitzien en op hun best klinken. Deze functies kunnen snel worden gekalibreerd met behulp van Acer QuickPanel dat intuïtief wordt weergegeven wanneer de webcam of microfoon van het apparaat wordt ingeschakeld. Met een klik op een speciale toets openen gebruikers de met de Red Dot Design Award bekroonde AcerSense-app voor apparaatbeheer en een bibliotheek met AI-functies die beschikbaar zijn op het apparaat via de Experience Zone.

Deze Copilot+ pc wordt geleverd met Windows Hello dat aanmelden met biometrische en gezichtsherkenning ondersteunt voor snelle en veilige toegang. Duurzaamheid blijft een essentieel aspect in Acers producten van de volgende generatie. De Swift 14 AI gebruikt PCR-plastic en wordt verzonden in een 100% recyclebare verpakking. Hij voldoet bovendien aan de hoogste EPEAT-vereisten en beschikt daarom over de EPEAT Gold-certificering. Het apparaat is daarnaast voorzien van WiFi 7- en Bluetooth 5.4-connectiviteit voor snelheden tot wel 5,8 Gbps en een lage netwerklatentie van minder dan 2 ms, plus een keur aan poorten inclusief twee USB Type-C- en twee USB 3.2 Type-A-poorten voor extra flexibiliteit.

Er breekt een nieuw AI-tijdperk aan met Copilot+ pc's

De nieuwe Swift 14 AI is geoptimaliseerd met krachtige AI voor nieuwe ervaringen op het gebied van productiviteit, creativiteit en communicatie. Met Recall kunnen gebruikers gemakkelijk alles vinden wat ze op hun pc hebben gezien door simpelweg de aanwijzingen te beschrijven die ze zich kunnen herinneren. Met een verkenbare tijdlijn kunnen gebruikers eenvoudig door de tijd scrollen om terug te komen naar apps, documenten of berichten die ze eerder hebben gebruikt. Live Captions met live-vertalingen biedt automatische, gesproken ondertiteling en levert vertalingen in realtime uit iedere live- of eerder opgenomen video, vanuit 44 talen naar het Engels.

Om fantasie en creatieve vaardigheden te stimuleren kunnen er nu visuele of geschreven prompts worden gebruikt om met AI op het apparaat met Cocreator beelden en teksten te creëren. Auto Super Resolution verhoogt automatisch de resolutie van beelden en de vernieuwingsfrequentie van frames in games in realtime voor de visuals die spelers verlangen, zonder daarbij in te leveren op de prestatie. Voor de gebruikers die er altijd op hun best uit willen zien en willen klinken, en beter met hun publiek willen kunnen communiceren tijdens videogesprekken helpt Windows Studio Effects om de belichting automatisch te verbeteren en ongewenste geluiden te verwijderen. Het kan tevens worden gebruikt om drie artistieke filters te activeren op elk willekeurig videoplatform via de Quick-instellingen, zodat gebruikers zichzelf op nieuwe en creatieve manieren kunnen uitdrukken tijdens videogesprekken. En Copilot, dé AI-metgezel voor dagelijkse taken, is toegankelijk via één klik op de speciale Copilot-toets.