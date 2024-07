Trust introduceert zes nieuwe Bayo-muizen

Trust kondigt een grote vernieuwing van de populaire Bayo-muisreeks aan. Er worden zes nieuwe modellen geïntroduceerd; De Bayo II, Bayo II Wireless en Bayo+ Multidevice zijn nu allemaal verkrijgbaar in zowel de klassieke zwarte als de stijlvolle witte versie. Door een nieuw verbeterd ontwerp met een optimale hoek van 57° bieden deze muizen gebruikers hun meest ergonomische gebruik tot nu toe.



De Bayo's bieden comfort en gemak, en helpen de spanning op armen en polsen te verminderen, zodat je de hele dag prettig kunt werken. Bovendien kunnen gebruikers met een snelheid keuzeknop hun cursorsnelheid aanpassen tussen 800-2400 DPI, waardoor deze muizen ideaal zijn voor elke taak.



In lijn met Trust’s inzet voor duurzaamheid, heeft het vernieuwde ontwerp van de serie ook een kleinere impact op het milieu. De muizen zijn allemaal gemaakt van gerecyclede materialen. De zwarte versies zijn gemaakt van tot 70% gerecycled plastic en de witte versies bestaan uit tot 50% gerecycled plastic, zodat gebruikers hun dag op een duurzamere manier kunnen doorbrengen.



De verschillende versies hebben ook hun eigen unieke kenmerken. Zowel de Bayo II Wireless als de Bayo+ bieden volledige bewegingsvrijheid zonder dat er een kabel nodig is. Hun oplaadbare batterij biedt tot drie maanden non-stop gebruik op een enkele lading en kan snel worden opgeladen via de meegeleverde oplaadkabel.



Daarnaast kunnen gebruikers met de Bayo+ tot drie apparaten tegelijk verbinden via een 2.4Ghz USB-verbinding en twee Bluetooth-opties. Zo kunnen ze moeiteloos schakelen tussen apparaten voor een hogere productiviteit.



Trust heeft een optie voor alle soorten werk en breidt met de Bayo II, Bayo II Wireless en Bayo+ Multidevice het assortiment van handige, comfortabele en duurzame kantooraccessoires verder uit.



De Bayo II is nu verkrijgbaar in het zwart en wit voor de adviesprijs van 24,99 euro, de Bayo II Wireless voor de adviesprijs van 39,99 euro en de Bayo+ voor de adviesprijs van 49,99 euro.

