Samsung Portable SSD T9 geeft professionals de prestaties en betrouwbaarheid die ze nodig hebben

Samsung introduceert de nieuwste line-up uit de T-serie, de Portable Solid State Drive (SSD) T9. De stijlvolle en draagbare T9 zorgt dat gegevens ook onderweg veilig blijven en biedt hoge overdrachtssnelheden, uitgebreide opslagruimte, gewenste betrouwbaarheid en gemak.

Superieure prestaties en enorme opslagcapaciteit

De T9 heeft maximale sequentiële lees-/schrijfsnelheden van 2.000 megabytes per seconde (MB/s) via de USB 3.2 Gen 2x2-interface. Met dergelijke snelheden is het mogelijk om een Full HD-video van 4 gigabyte (GB) in bijna twee seconden over te zetten. Dat is ongeveer twee keer sneller dan het vorige model, de T7.

De T9 wordt geleverd in uitvoeringen van 1TB, 2TB en 4TB om aan de behoeften van iedere contentmaker te voldoen. Dankzij het compacte formaat, vergelijkbaar met dat van een creditcard, kunnen gebruikers hun inspiratie overal mee naartoe nemen, zonder dat ze in hun creatieve proces worden beperkt.

Ongeëvenaarde betrouwbaarheid en thermische controle

De T9 blinkt niet alleen uit op het functionele vlak, maar heeft ook een uniek design dat luxe combineert met stevigheid en is gebaseerd op het 'robuuste' ontwerp van de T7 Shield. De gebogen diagonale lijnen en omgekeerde koolstofpatronen op het oppervlak van de T9 zorgen ervoor dat het rubber aanvoelt als stof, zoals een luxe portemonnee.

(Professionele) contentmakers zijn altijd bezig met het verleggen van grenzen en hun gegevens zijn voor hen van onschatbare waarde. Het stevige ontwerp van de Portable SSD T9 is bestand tegen vallen tot drie meter hoog en heeft een beperkte garantie van vijf jaar. Gegevens zijn veilig, zodat zelfs de meest ambitieuze projecten betrouwbaar kunnen worden afgerond.

Voor creators die grote bestanden snel en efficiënt over moeten zetten, is de T9 de perfecte partner. Samsungs Dynamic Thermal Guard minimaliseert prestatieverlies als gevolg van oververhitting, waardoor consistente, hoge overdrachtssnelheden gegarandeerd zijn. Bovendien is de T9 ontworpen volgens de internationale veiligheidsnorm IEC 62368-1, wat hem de ideale keuze maakt voor veeleisende taken met minimale warmteoverdracht.

Beheer de T9 met Samsung Magician Software 8.0

De Samsung Magician-software maakt het gebruik van de T9 nog eenvoudiger, met functionaliteiten als prestatiebenchmarks, beveiliging, firmware-updates en realtime controle van de status. De firmware-update is een essentiële functionaliteit voor geheugenproducten en met de Magician-software zijn eventuele problemen snel opgelost. Met de nieuwe 8.0-versie, die in september 2023 is verschenen, wordt Samsung-software als Data migration, PSSD software en Card authentication tool geïntegreerd in de Magician-software en wordt de OS-ondersteuning uitgebreid voor meer gebruiksgemak onder Windows, Mac en Android.

Naadloze compatibiliteit

Met bewezen ervaring op het gebied van Portable SSD-compatibiliteit heeft Samsung de T9 ontworpen om te voldoen aan de USB Type-C standaard en om de naadloze workflow van (professionele) creators te ondersteunen. Dit heeft de compatibiliteit tussen besturingssystemen zoals Windows, macOS, smartphones en tablets, gameconsoles en professionele camera's met hoge resolutie verbeterd. De T9 wordt ook geleverd met USB Type C-naar-C- en USB Type C-naar-A-kabels.

De Samsung Portable SSD T9 is vanaf 3 oktober 2023 beschikbaar met adviesprijzen van €154,99 voor de 1TB-variant, €254,99 voor de 2TB-variant en €464,99 voor de 4TB-variant.