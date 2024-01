Philips 49B2U6900CH aangekondigd: premium monitor met Autoframing-webcam en Smart KVM

MMD heeft vandaag de Philips 49B2U6900CH aangekondigd. Wanneer de Philips 49B2U6900CH in februari 2024 zijn debuut maakt, brengt het meerdere nieuwe functies met zich mee die de samenwerking en het teamwork binnen de digitale werkplek verbeteren. Naast deze nieuwe functies, beschikt de Philips 49B2U6900CH ook over een groot 48,8 inch scherm met 5120 x 1440 DQHD-resolutie. Hiermee biedt het een breed en hoogwaardige monitoropstelling die anders uit twee monitoren zou bestaan.

Ontworpen voor de professionele werkomgeving

De Philips 490B2U6900CH is ontworpen met functies die bijzonder krachtig en nuttig zijn in de professionele werkomgeving. Functies zoals de aanpasbare webcam met Autoframing, evenals de ruisonderdrukkende microfoon en de Busylight, zorgen ervoor dat deze monitor het samenwerken met teamleden over de hele wereld makkelijker maakt. De webcam van de Philips 49B2U6900CH kan zo ingesteld worden dat alle teamleden zichtbaar zijn tijdens videogesprekken. Bovendien kan de webcam met 30 graden naar voren en achteren gericht worden, waardoor professionals van alle lengtes passen in het gezichtsveld.

De Busylight-functie van de Philips 49B2U6900CH ondersteunt communicatie met professionals die in hetzelfde kantoor werken. De Busylight bevindt zich aan de bovenkant van de webcam, die speciaal ontworpen is om de werkstatus van een werknemer te communiceren. De Busylight wordt bijvoorbeeld automatisch rood wanneer een collega aan het bellen is. Aan de onderkant links van de monitorrand bevindt zich ook een Busylight-sneltoets. Wanneer gebruikers bezig zijn, kunnen ze deze sneltoets indrukken om het licht rood te maken. Professionals hebben ook de mogelijkheid om hun Microsoft Teams-statussen te synchroniseren met de Busylight-functie.

Smart KVM introduceert meer productiviteit

De Philips 49B2U6900CH is naast dat die goed uitgerust is voor de werkomgeving, ook geschikt voor veel taken. Smart KVM is een van de functies die verhoogde productiviteit benadrukt. Door drie keer op de “CTRL”-toets te drukken, kunnen gebruikers gemakkelijk schakelen tussen bronnen. Hiermee wordt de geïntegreerde KVM-switch voor deze monitor verbeterd. Daarnaast geeft de enkele USB-C kabel van de monitor gebruikers de optie om externe apparaten op te laden via de Power Delivery-poort.

De Philips 49B2U6900CH biedt naar verhoogde productiviteit ook extra gemak met de oorhaak, die zich bevindt aan de rand van de monitor. De oorhaak kan aan het einde van de werkdag of tijdens de pauze omlaag getrokken worden, zodat de headset mooi opgeborgen kan worden.

Extra functies voor de Philips 49B2U6900CH

Naast dit arsenaal aan functies, bevat de Philips 49B2U6900CH ook andere aspecten die de monitor laten schitteren. Dit omvat onder andere een gebogen frame en DisplayHDR 400-certificering voor een meeslepende, hoogwaardige kijkervaring. Daarnaast is de Philips 49B2U6900CH voorzien van een Low Blue-modus met Flicker-Free-technologie en een in hoogte verstelbare standaard. Dit zorgt voor een algehele comfortabele kijkervaring.

De Philips 49B2U6900CH is verkrijgbaar vanaf februari 2024 en heeft een adviesprijs van 1249 euro.