Zien we in 2026 een MacBook Pro met OLED-display én touchscreen?

Er is weer een gerucht rond de MacBook Pro met OLED-scherm opgedoken, maar dit keer is er een interessante twist. De MacBook Pro zou namelijk niet alleen een OLED-display krijgen, maar ook een touchscreen. De info is afkomstig van bekend leaker Revegnus, die zich aansluit bij het clubje dat voorspelt dat Apple de MacBook Pro (14,2 inch en 16,2 inch) in 2026 of 2027 zal uitrusten met een OLED-display.

𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗢𝗟𝗘𝗗 𝗠𝗮𝗰𝗕𝗼𝗼𝗸 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻1. Apple is expected to introduce a display-integrated touchscreen technology in the OLED MacBook anticipated to be released in 2026–2027.2. The OLED MacBook Pro, expected to be released in 14.2-inch and… pic.twitter.com/rCq7XknIqqNovember 20, 2023 See more

De MacBook Pro zal niet de enige zijn met dit type display. Volgens Revegnus zal de MacBook Air op termijn ook een OLED-touchscreen krijgen. De technologie zal wel anders zijn dan de gebruikelijke methode waarbij het touch-gedeelte "voor" het scherm wordt geplaatst. Apple zou het touchscreen namelijk "in" het scherm integreren. Dit staat bekend als 'Y-OCTA' bij Samsung Display of 'Touch On Encapsulation (TOE)' bij LG Display. Het is voorlopig niet duidelijk of Apple kiest voor de displays van Samsung of LG.

De wijze woorden van Steve Jobs

We horen steeds meer over een MacBook Pro met OLED-scherm die in 2026 of 2027 verschijnt. Geruchten die zodanig ver vooruit kijken, zijn bijna nooit helemaal juist. Toch zijn er redenen om dit te geloven. Leaker Ross Young zei onlangs dat 2026 de meest waarschijnlijke datum was voor de lancering van deze MacBooks. Een andere bron voegde eraan toe dat de lancering eventueel kon opschuiven naar 2027.

De nieuwe touchscreentechnologie zou goedkoper zijn dan de traditionele touchscreens en ook een dunner paneel mogelijk maken. Dat laatste is vooral belangrijk voor de MacBook Air, aangezien dit altijd de lichtste laptops in het aanbod van Apple zijn.

Natuurlijk is een MacBook met touchscreen een verrassende voorspelling waar we nog niet veel over hebben gehoord. Steve Jobs heeft ooit duidelijk aangegeven dat hij vond dat een touchscreen niet thuishoort op een laptop. Elke andere laptopfabrikant heeft nu toestellen met touchscreen, terwijl Apple blijft bij het originele ontwerp.

Er zijn meer dan genoeg MacBook-gebruikers die niet in de buurt willen komen van een touchscreen. We vermoeden daarom dat Apple twee versies van de MacBook zal aanbieden, eentje met touchscreen en eentje zonder. Zo houdt het bedrijf bestaande gebruikers tevreden en trekt het misschien nieuwe gebruikers aan.

Via Wccftech