Nieuwe HP Pavilion Aero wil de beste laptop voor Gen Z zijn

HP speelt met de nieuwste editie van de HP Pavilion Aero in op de wensen en behoeften van Gen Z om altijd en overal te kunnen werken en creëren. De ultralichte (minder dan 1 kg) laptop met uitzonderlijk lange batterijduur is een perfecte partner voor wie niet vast wilt zitten achter één bureau.

Topatlete Pippa van Iersel test als eerste in Nederland de nieuwste laptop. De kitesurfster leidt een druk leven en is altijd onderweg voor trainingen en wedstrijden. Echter, eind 2021 zag het er allemaal even anders uit voor Pippa. Door een blessure aan haar rechterknie kon ze een periode niet kiten. Om deze tijd te verdrijven, begon ze reels te maken over haar herstel en over haar kitesurfavonturen. Tegenwoordig combineert ze haar drukke trainingsschema met het maken van content, waardoor een laptop die bij die levensstijl past essentieel is.

"Als professionele kitesurfer reis ik veel en het eerste wat ik inpak is de HP Pavilion Aero. Ik gebruik de laptop nu al twee jaar lang voor privégebruik maar ook voor het editen van mijn vlogs. Doordat de laptop heel licht is en de batterij lang meegaat kan ik altijd en overal aan de slag. De vrijheid en flexibiliteit die de laptop mij geeft is heel waardevol", aldus Pippa van Iersel

Over de HP Pavilion Aero

De laptop bevat een AMD RyzenTM 7-processor voor geweldige notebookprestaties, is lichter dan één kilogram en heeft een uitzonderlijk lange accuduur. De HP Pavilion Aero is bovendien voorzien van HP Fast Charge waarmee je je laptop oplaadt van 0% tot 50% in slechts 30 minuten, zodat je zonder vertraging verder kunt werken.

Naast lichtgewicht gebruiksgemak biedt de nieuwste editie van de HP Pavilion Aero ook de zekerheid van sprekende kleuren dankzij 100% sRGB-kleurbereik en een ontspiegeld scherm, zodat in de buitenlicht werken geen frustraties oplevert. Met 400 nits helderheid kun je daarnaast prachtige details zien, heb je meer beeldkwaliteit en zie je kleurtinten heel duidelijk, zelfs bij een heldere verlichting. De laptop beschikt over twee ingebouwde HP Audio Boost-speakers en afstemming op maat door de experts van Bang &Olufsen, waardoor het editen van vlogs en video’s geen probleem is.

Met de nieuwe HP Pavilion Aero hebben gebruikers ook een duurzaam apparaat in handen. De milieuvriendelijke laptop bevat duurzame materialen zoals gerecycled ocean-bound plastic in de speakerbehuizing. Ook bevatten de keycaps van het toetsenbord gerecycled plastic uit consumentenproducten.