MSI onthult krachtige nieuwe laptops in de Summit-, Prestige-, Stealth-, Creator- en Modern-series

MSI kondigt met trots de lancering aan van meerdere next-gen AI+ gaming en zakelijke productiviteitslaptops met de nieuwste Intel en AMD-processors op COMPUTEX 2024. Deze laptops bieden meer dan 100 TOPS aan AI-rekenkracht en ondersteunen meer dan 500 AI-modellen die geoptimaliseerd zijn voor Intel Core Ultra-processors, waardoor ze het meest robuuste platform voor AI PC-ontwikkeling vormen, met meer AI-modellen, frameworks en runtimes dan enige andere processorfabrikant. Wanneer uitgerust met een GeForce RTX Laptop GPU, bieden ze tot 542 TOPS, wat zorgt voor topprestaties en unieke AI-ervaringen mogelijk maakt.

Daarnaast onthulde MSI het nieuwe Claw 8 AI+ Windows 11 gaming handheld-apparaat, aangedreven door Intel Core Ultra-processors (codenaam "Lunar Lake") en voorzien van een 8-inch scherm, wat een soepelere en bredere mobiele game-ervaring biedt.

Naast zelfontwikkelde nieuwe producten lanceerde MSI ook verschillende co-branded producten met zijn partners, waaronder de Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport en Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport in samenwerking met het gerenommeerde luxueuze high-performance automerk Mercedes-AMG, en de Claw Fallout Limited Edition, in samenwerking met het zeer geprezen PC-spel Fallout, dat recentelijk is aangepast tot een tv-serie. Deze aanbiedingen zijn gewijd aan high-performance autoliefhebbers en computer gamers wereldwijd.

Naast de nieuw gelanceerde producten, is MSI ook vereerd aan te kondigen dat zijn huidige 16-inch lichtgewicht laptop, Prestige 16 AI Evo, en gaming handheld Claw beide de 2024 COMPUTEX BC Award hebben gewonnen. De Prestige 16 is geselecteerd als de winnaar van de Gouden Award, wat de uitzonderlijke mobiliteit vertegenwoordigt die door de BC Award-jury is erkend als het beste product in de categorie Computer & Systeem.

Nieuwe laptops in de Prestige- en Summit-series

Op COMPUTEX 2024 onthulde MSI de toonaangevende next-gen AI+ zakelijke en productiviteitslaptops van de industrie, Prestige en Summit, aangedreven door Intel® Core™ Ultra-processors (codenaam "Lunar Lake"). In vergelijking met de vorige generatie biedt de nieuwste processor tot drie keer de AI-prestaties. Bovendien, met geïntegreerde GPU, CPU en NPU, biedt hij meer dan 100 TOPS aan AI-prestaties, in staat om meer AI-software of -diensten lokaal aan te drijven. In combinatie met uitgebreide software en diensten die zijn geoptimaliseerd voor het silicium van meer dan 100 onafhankelijke softwareleveranciers, biedt het een meer directe en veilige gebruikerservaring.

Daarnaast zijn er meer dan 500 AI-modellen geoptimaliseerd, waardoor het het ideale platform is voor de ontwikkeling van AI-gerelateerde diensten. Naast de toonaangevende AI-prestaties, beschikken Core Ultra-processors (codenaam "Lunar Lake") ook over een uitstekende energie-efficiëntieverhouding, wat resulteert in lichtere, dunnere zakelijke en productiviteitslaptops met een langere batterijduur, zoals de Prestige en Summit.

De Prestige-serie laptops zijn verkrijgbaar in drie maten: 13, 14 en 16 inch. Naast de nieuwste processors, beschikt de gehele Prestige-serie over ultralichte behuizingen, grote batterijen en een lange batterijduur. Zo weegt de Prestige 13 AI+ Evo slechts 990 gram en bevat een 75Wh grote batterij, wat zorgt voor een ononderbroken batterijduur van de hele dag. Bovendien is de gehele Prestige-serie geüpgraded naar een 5-megapixel webcam, wat zorgt voor hogere kwaliteit live streaming en online vergadercapaciteiten.

De Summit 13 AI+ Evo, ook onderdeel van de zakelijke en productiviteitsserie, beschikt nu over de nieuwe Intel Core Ultra-processors (codenaam "Lunar Lake"), een lichtgewicht behuizing, uitgebreide beveiliging en de MSI Pen 2-stylus die MPP 2.6 ondersteunt, waardoor het de meest veelzijdige 13-inch flip-laptop is.

Stealth A16 AI+ en Creator A16 AI+ laptops met AMD Ryzen AI 300-processoren

MSI introduceerde ook 's werelds eerste 16-inch lichtgewicht gaming- en creator-laptops, Stealth A16 AI+ en Creator A16 AI+, die next-gen AI, gaming en contentcreatie combineren. De AMD Ryzen AI 300 Serie Processor brengt een nieuwe processorarchitectuur, geïntegreerde grafische eenheden en NPU, wat uitstekende processorprestaties, weergavecapaciteiten en AI-rekenkracht biedt.

Op het gebied van AI-rekenkracht levert de nieuwe XDNA 2-architectuur tot drie keer de prestaties in vergelijking met eerdere producten, waardoor generatieve AI of grote taalmodellen direct op de laptop kunnen draaien. De nieuwe geïntegreerde Radeon 800M-serie grafische eenheid beschikt over tot 33% meer grafische kernen dan de vorige generatie, wat zorgt voor een soepele game-ervaring op lichtgewicht laptops. De processoreenheid, uitgerust met de nieuwste Zen 5-architectuur, ondersteunt tot 12 grote kernen en tot 50% meer on-chip geheugen dan eerdere producten, wat zorgt voor toonaangevende processorprestaties.

De Stealth A16 AI+ en Creator A16 AI+ zijn ook uitgerust met de nieuwste NVIDIA® GeForce RTX 40-serie grafische kaarten, wat toonaangevende AI-rekenkracht biedt. Gebouwd voor het AI-tijdperk, beschikt GeForce RTX over gespecialiseerde AI Tensor Cores die baanbrekende prestaties en revolutionaire mogelijkheden leveren. Gebruik exclusieve AI-functies en transformeer de manier waarop gebruikers werken en spelen. Van verbeterde creativiteit en ultra-efficiënte productiviteit tot razendsnelle gaming, de ultieme AI-kracht op Windows-pc's is nu en in de toekomst te vinden op RTX.

Naast de nieuwe processor en uitstekende AI-rekenkracht, beschikken de Stealth A16 AI+ en Creator A16 AI+ over een lichtgewicht magnesium-aluminiumlegering, krachtige Cooler Boost 5-koeling en een overvloed aan poorten, waardoor het de meest uitgebalanceerde lichtgewicht 16-inch gaming- en creator-laptops zijn.

Naast de gaming- en contentcreatieserie lanceerde MSI ook de Summit A16 AI+ en Prestige A16 AI+ zakelijke en productiviteitslaptops met de nieuwste AMD Ryzen AI 300 Serie Processors. Deze modellen beschikken over een grote 82Wh-batterij en een lichtgewicht behuizing, wat ze de beste keuze maakt voor zakelijke professionals die mobiliteit vooropstellen.

MSI Claw 8 AI+ verlegt de grenzen van gaming handhelds

Sinds zijn debuut op CES is MSI's gaming handheld Claw een hoogtepunt op de markt. Voortbouwend op dit succes onthulde MSI op COMPUTEX de Claw 8 AI+, 's werelds eerste Windows 11 gaming handheld aangedreven door Intel® Core™ Ultra processors (codenaam "Lunar Lake"), waarmee het opnieuw de aandacht trekt van gaming handheld-fans wereldwijd.

Naast de verbeterde energie-efficiëntie van de next-gen processor, heeft MSI actief geluisterd naar gebruikersfeedback en verschillende hardwarespecificaties dienovereenkomstig geüpgraded, zoals het toevoegen van een extra Thunderbolt 4-ondersteunde USB-C-poort, het verbeteren van het tactiele gevoel van de LB/RB-knoppen, het vergroten van de batterijcapaciteit en het vervangen van de oplader door een lichtere oplader voor aan de muur. De Claw 8 AI+ wordt verwacht de meest geavanceerde 8-inch gaming handheld op de markt te zijn. Na de officiële release zal een gratis proefperiode van één maand van Xbox Game Pass worden aangeboden, zodat gebruikers kunnen genieten van de populairste AAA-games van het moment.

MSI Modern-laptops voor professionals en studenten

MSI's Modern serie laptops zijn zeer geprezen sinds hun lancering vanwege hun comfortabele toetsenbord en lichte behuizing. Voortbouwend op dit succes, kondigt MSI met trots de release aan van de nieuwe Modern serie laptops, verkrijgbaar in de maten 13, 14 en 15 inch. Naast het comfortabele toetsenbord, lichte behuizing en rijke connectiviteitsopties, beschikken de nieuwe Modern serie laptops ook over een RJ-45 bekabelde netwerkpoort, wat zorgt voor een stabielere internetverbinding. Deze verbetering stelt zakelijke professionals en studenten in staat om efficiënter te werken en te studeren.