Medion kondigt goedkope laptop met AI-functies aan

Medion heeft vandaag de E15443 laptop aangekondigd, zijn eerste AI-aangedreven laptop in samenwerking met Intel. De innovatieve Medion E15443 is gebaseerd op de nieuwe Intel Core Ultra-processor en maakt gebruik van geavanceerde op kunstmatige intelligentie gebaseerde tools die voor iedereen toegankelijk zijn. De laptop is vanaf eind januari verkrijgbaar en is één van de eerste laptops die volledig gebruik maakt van de nieuwe Intel CPU.

Intel Core Ultra-processor voor nieuwe AI-functies

De krachtige Intel-processoren vormen het hart van de nieuwe Medion E15443. Ze bieden enorme rekenkracht waardoor de laptop zelfs bij complexe werklasten snel en efficiënt kan werken. Tegelijkertijd vormen ze de sleutel tot de wereld van kunstmatige intelligentie en leggen ze de basis voor het gebruik van geavanceerde AI-tools. Of het nu gaat om creatieve projecten of slimme samenwerking in moderne werkomgevingen, de processoren ondersteunen meer dan 100 verschillende AI-toepassingen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een breed ecosysteem van AI-apps.

De nieuwe Intel CPU's scoren ook hoog op het gebied van energiezuinigheid. Een gebalanceerde verhouding tussen prestaties en energie resulteert in geoptimaliseerd stroomverbruik van de Medion E15443. De uitmuntende prestaties van de nieuwe processoren en de AI boost zorgen eveneens voor aanzienlijk snellere beeldbewerking en -creatie.

Creatieve toepassingen op de laptop worden tevens ondersteund door de geïntegreerde Intel Arc Graphics, die eveneens op kunstmatige intelligentie zijn gebaseerd. Krachtige GPU's dragen bij aan geavanceerde multimediaprojecten, zoals die in de wereld van animatie. Het creëren van afbeeldingen en muziek met behulp van korte tekstmodules zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke toepassingen van AI-ondersteunde tools. Deze tools zijn ontworpen om processen te stroomlijnen en ruimte vrij te maken voor meer creativiteit en productiviteit.

De Medion E15443 is verder uitgerust met een 15,6-inch Full HD-scherm, 512 GB SSD en beschikt over een Intel Core Ultra 5 125H. Verder is hij voorzien van 16 GB DDR5 RAM en biedt hij een batterijduur van maximaal tien uur. Tot slot is het mogelijk om de camera en microfoon van de stroomtoevoer los te koppelen met de 'privacy switch'.

De Medion E15443 is vanaf eind januari 2024 verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 799,00 euro. MEDION zal gedurende de eerste helft van het jaar nog andere laptops lanceren met Intel Core Ultra-processoren.