Het model van de MSI Raider GP78HX 13V dat wij hebben getest, is een superkrachtige gaming laptop met onder andere een Intel Core i9-processor en een Nvidia GeForce RTX 4080. Met die indrukwekkende specs weet hij fantastische prestaties te leveren en dat allemaal voor een erg redelijke prijs. Verder heeft hij een relatief subtiel design voor zo'n krachtige laptop, maar hij maakt wel veel lawaai tijdens het gamen en is zo groot en zwaar dat het niet echt comfortabel is om hem overal mee naartoe te nemen.

MSI Vector GP78HX 13V: review in een notendop

De MSI Vector GP78HX 13V is echt een fantastische gaming laptop. Er zijn verschillende configuraties beschikbaar en wij hebben een van de krachtigere configuraties getest (maar niet de krachtigste). Ons testmodel beschikt over zeer krachtige specs, waaronder een Intel Core i9, een Nvidia GeForce RTX 4080, 32GB RAM, 2TB SSD-opslagruimte en een 17-inch QHD+ IPS-display met een refresh rate van 240Hz.

Er zijn verder ook nog andere configuraties beschikbaar met verschillende grafische kaarten, waaronder de nog krachtigere RTX 4090 (Mobile), maar deze RTX 4080 wist al geweldig te presteren in zware games. De krachtigste configuraties van deze laptop zijn zeker niet goedkoop, maar we moeten toch zeggen dat we wel vinden dat ons testmodel onderhand (met de volledige specificaties die je hieronder vindt) een erg goede prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Dankzij de 13e generatie CPU's van Intel en de Nvidia-GPU's uit de 4000-serie, met de bijbehorende DLSS 3-technologie en 'Frame Generation', kan je hier uitstekende game-prestaties verwachten. Met de RTX 4080 uit ons testmodel kan je het QHD+-display met 240Hz ook heel goed benutten. Zelfs in zware games zoals Cyberpunk 2077 kan je nog genieten van framerates die gemiddeld boven de 120 fps zitten. Dan zal je wel gebruik moeten maken van DLSS en Frame Generation. Met een beetje optimaliseren, kan je er dus ook voor kiezen om die refresh rate van 240Hz bijna helemaal te benutten.

Qua design is deze Vector een stuk subtieler dan bijvoorbeeld de MSI Raider GE68HX die we eerder hebben getest. De enige RGB-verlichting vind je hier op het toetsenbord en de bouwkwaliteit voelt erg premium. Het is echter wel een erg zware en grote laptop en dat maakt hem niet heel erg handig om overal mee naartoe te nemen. Dat is echter bij de meeste gaming laptops het geval en hoort momenteel gewoon bij deze productcategorie. Voor deze laptop moest ik echter zelfs een extra grote tas erbij pakken om hem mee naar kantoor te krijgen. Door het 17-inch beeldformaat en de 16:10-beeldverhouding was hij te breed voor de laptopvakken in alle rugzakken die ik thuis had liggen, terwijl veel 16-inch laptops daar nog wel prima in passen.

MSI Vector GP78HX 13V review: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? Ons testmodel van de laptop (met de RTX 4080) kost inmiddels 2.799 euro (QWERTY) en de AZERTY-variant kost 2.999 euro. Voor een model met een RTX 4090 betaal je 3.049 euro (QWERTY) of minstens 3.299 euro (AZERTY).

Ons testmodel van de laptop (met de RTX 4080) kost inmiddels 2.799 euro (QWERTY) en de AZERTY-variant kost 2.999 euro. Voor een model met een RTX 4090 betaal je 3.049 euro (QWERTY) of minstens 3.299 euro (AZERTY). Wanneer komt hij uit? De MSI Vector GP78HX 13V is sinds april 2023 beschikbaar.

De MSI Vector GP78HX 13V is sinds april 2023 beschikbaar. Waar is hij beschikbaar? Hij is beschikbaar bij meerdere bekende online retailers en er zijn dus ook AZERTY-modellen te vinden.

Specs Dit is de configuratie van de MSI Raider GP78HX 13V die we getest hebben (de 13VH-222NL):

Processor: Intel Core i9-13980HX

Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 4080 12GB GDDR6

RAM: 32GB (2x 16GB) DDR5-5.600MHz

Display: 17" QHD+ (2.560 x 1.600) met 240Hz, IPS-paneel, 16:10-beeldverhouding, 100% DCI-P3

Opslag: 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Aansluitingen: 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbps), 1x USB-A 3.2 (10 Gbps), 2x USB-C 3.2 (10 Gbps), 1x SD-kaartlezer, 1x RJ-45, 1x audiopoort

Connectiviteit: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3

Camera: IR HD-webcam (720p/30fps)

Gewicht: 3,1 kg

Afmetingen: 380,34 x 23,55-29,45 x 297,97 mm (b x h x l)

Er zijn momenteel een paar verschillende configuraties van de Vector GP78HX 13V te vinden. Wij hebben de configuratie met de Intel Core i9-13980HX, de Nvidia GeForce RTX 4080 (Mobile), 32GB aan RAM, een QHD+ IPS-display met een 240Hz refresh rate en 2TB aan SSD-opslagruimte getest. Deze variant, de 13VH-222NL, zal je 2.799 euro kosten. Kies je voor het model met een Intel Core i9-13950HX en een Nvidia GeForce RTX 4090 (Mobile), dan betaal je daarvoor inmiddels minimaal 3.049 euro.

Allebei die varianten hierboven hebben een QWERTY-toetsenbord. Wil je een versie met een AZERTY-toetsenbord, dan betaal je voor de configuratie met de RTX 4080 2.999 euro en voor de configuratie met de RTX 4090 minstens 3.299 euro. Interessant genoeg heeft ons testmodel een iets krachtigere CPU dan het duurdere model met een krachtigere grafische kaart.

Wij hebben dus niet het allerduurste model getest, maar alle beschikbare configuraties zitten meer aan de premium kant van het aanbod van gaming laptops. Toch hebben de configuraties van deze laptop een verrassend goede prijs-kwaliteitverhouding.

Als je zelf een desktop-pc zou bouwen met de desktopversies van sommige van deze onderdelen, dan ben je ongeveer net zo veel geld kwijt, alleen heb je dan nog geen beeldscherm, toetsenbord en muis (trackpad). Je krijgt dan wel weer een stuk krachtigere onderdelen, maar kan je waarschijnlijk ook alleen maar kwijt in een echte toren van een pc-behuizing die je ergens op of onder je bureau moet zien te plaatsen en vervolgens nergens meer mee naartoe neemt. Nou moeten we wel zeggen dat je deze 17-inch laptop van 3,1 kg misschien liever ook niet overal mee naartoe sleurt.

Als je per se een krachtige gaming laptop nodig hebt, dan krijg je hier een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar als het voor jou niet per se een laptop hoeft te zijn, dan biedt een desktop rond dit prijspunt betere of vergelijkbare prestaties voor minder geld.

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

MSI Vector GP78HX 13V review: design

Relatief subtiel, maar nog steeds te herkennen als gaming laptop

Premium bouwkwaliteit

Alle USB-A-poorten aan de rechterkant

Over het algemeen is het design van de MSI Vector GP78HX 13V vrij subtiel vergeleken met veel andere gaming laptops. Je merkt bijvoorbeeld ook echt een wereld van verschil met de Raider GE68HX die we eerder hebben getest. Wat het meeste opvalt, is dat er aan de buitenkant van de laptop nergens RGB-verlichting te vinden is. De enige RGB vind je onder de toetsen. Dat alleen maakt hem al veel minder opzichtig dan de meeste gaming laptops. RGB is een beetje een kwestie van smaak en persoonlijk vind ik dit subtielere design mooier dan bijvoorbeeld de lichtshow die je bij de Raider krijgt.

Toch zie je nog wel dat het om een gaming laptop gaat. Er zijn dan wel premium materialen gebruikt, zoals de gedeeltelijk metalen behuizing en de stevige scharnieren en dat zorgt voor een stevig en stijlvol design, maar het is nog steeds een flinke laptop qua formaat en gewicht. Daarnaast zie je natuurlijk ook aan het verlichte toetsenbord (met de WASD-toetsen die doorzichtig zijn om nog meer op te vallen) dat je hier niet met bijvoorbeeld een zakelijke laptop te maken hebt. De verlichting van dat toetsenbord kan je aanpassen in de SteelSeries GG-software, maar daar komen we later nog op terug.

Dit toetsenbord voelt grotendeels prima, maar net als bij de Raider, vinden we de toetsen eigenlijk wel net iets te zwaar om snel in te drukken. Je moet redelijk hard drukken en dat vindt niet iedereen fijn tijdens het typen of gamen. Dat is echter wel een beetje een kwestie van smaak. De rand boven het toetsenbord (en in minder mate het toetsenbord zelf) wordt erg warm tijdens het gamen. Het werd niet echt oncomfortabel tijdens onze gamesessies, maar je merkt het wel duidelijk. Het is fijn dat er op deze 17-inch laptop ook ruimte is gemaakt voor een numpad, maar aangezien er geen speakergrills aan de zijkanten van het toetsenbord zitten, had dit numpad wel iets meer ruimte mogen krijgen.

Het touchpad onder het toetsenbord is mooi groot, dus je hebt genoeg ruimte om comfortabel te swipen als je even geen losse muis nodig hebt. Ook heeft deze touchpad een uitstekende 'palm rejection', dus de muis gaat niet meteen alle kanten op als je hem per ongeluk aanraakt met je palm tijdens het typen.

Boven het display vind je ook nog de 720p-webcam. Deze is niet heel indrukwekkend, maar prima voor een videogesprek. Wat wel een pluspunt is, is dat er een fysieke schakelaar naast zit, waarmee je de webcam dus kan uitschakelen voor extra privacy.

Wat overigens wel een beetje vervelend is, en dat is niet uniek voor deze specifieke MSI-laptop, is dat alle USB-A-poorten (en de USB-C-poort met DisplayPort waarmee je de laptop eventueel ook nog kan opladen) zich aan de rechterkant van de laptop bevinden. We gaan er maar even van uit dat niemand games speelt met de trackpad en dat je in ieder geval tijdens het gamen dus wel een losse muis zal aansluiten op de laptop. In dat geval kan het heel irritant zijn als er ook kabels uit die USB-A-poorten steken die je vervolgens moet ontwijken met de muis.

Het aanbod aan aansluitingen is echter wel uitstekend. Naast de twee USB-A-poorten en de ene USB-C-poort aan de rechterkant, vind je achterop nog een ethernetpoort, HDMI-poort, USB-C-poort met DisplayPort en de oplaadpoort. Dat de HDMI-poort en de oplaadpoort aan de achterkant zijn geplaatst, is is in ieder geval wel erg fijn. Links vind je dan nog de USB-C-poort met Thunderbolt 4, een SD-kaartlezer en een koptelefoonpoort.

Design: 4,5/5

MSI Vector GP78HX 13V review: display

17-inch QHD+ IPS-display met een refresh rate van 240Hz

16:10-beeldverhouding

Levendige kleuren

De MSI Vector GP78HX 13V heeft een groot (17 inch) QHD+ (2.560 x 1.600 pixels) IPS-display met een refresh rate van 240Hz en dit past perfect bij de rest van de specs van de laptop. Ons testmodel heeft dus een RTX 4080 en zelfs in zware games weet deze gemiddeld nog boven de 120 fps uit te komen (met DLSS en Frame Generation). Met een beetje optimalisatie kan je die refresh rate dus echt optimaal gebruiken. Met de RTX 4090 zal dit ongetwijfeld nog minder moeite kosten.

Het gaat hier verder om een display met een 16:10-beeldverhouding. Dit betekent dat het beeld verticaal iets langer is dan bij de gebruikelijke 16:9-beeldverhouding. Als je dus bijvoorbeeld tv-series aan het streamen bent op je laptop, die vaak in 16:9 worden opgenomen, dan krijg je boven en onder smalle zwarte balken te zien. Voor gaming en productiviteit kan die extra verticale ruimte echter heel handig zijn, dus over het algemeen vinden we dit een pluspunt.

Met 100% dekking van de DCI-P3-kleurruimte worden kleuren ook erg levendig weergegeven op dit IPS-display, ook al is er geen HDR aanwezig. De IPS-technologie zorgt er ook voor dat de kijkhoeken uitstekend zijn. Zelfs als je niet precies recht voor het scherm zit of als er iemand vanaf de zijkant met je meekijkt, zien de kleuren er nog prima uit.

Display 5/5

MSI Vector GP78HX 13V review: prestaties

Enorm krachtige prestaties

Enorm luidruchtige ventilatoren (tijdens het gamen)

Je hoeft je niet bepaald zorgen te maken over de prestaties van deze laptop dankzij zijn i9-processor, RTX 4080 en 32GB RAM. Die specs zijn op zichzelf al erg indrukwekkend en ze passen, zoals we hierboven al zeiden, goed bij het QHD+-display met zijn refresh rate van 240Hz. Heb je nog meer kracht nodig, dan kan je kiezen voor het model met de RTX 4090. Je hoeft hier echter hoe dan ook dus niet veel in te leveren op bijvoorbeeld de kwaliteit van de graphics om van een super responsieve game-ervaring te kunnen genieten.

Wil je de nieuwste en meest veeleisende games spelen in de best mogelijke kwaliteit? Dan zal je bij deze resolutie en refresh rate misschien wel gebruik moeten maken van Nvidia's DLSS-upscalingtechnologie met Frame Generation.

We hebben deze laptop onder andere met Cyberpunk 2077 getest en daarbij met verschillende instellingen gespeeld om te kijken wat voor framerates je ongeveer kan verwachten bij dit RTX 4080-model. Met DLSS en Frame Generation aan (DLSS in de 'Quality'-modus), plus standaard raytracing aan, hadden we te maken met framerates die fluctueerden tussen de 127 en 144 fps. Dat is een uitstekend resultaat voor deze game.

Zet je daarbij ook nog eens 'ray-traced reflections', 'sun shadows' en 'path tracing' aan, dan heb je te maken met framerates tussen ongeveer 68 en 81 fps. Dat zijn een paar enorm veeleisende instellingen, dus die lagere framerates zijn wel te begrijpen. Dit is natuurlijk ook een singleplayer game, dus hij is prima te spelen met iets meer dan 60 fps. We zouden je echter niet aanraden om deze veeleisende instellingen aan te zetten en DLSS met Frame Generation uit te zetten, want dan kan je de frames per seconde bijna zelf bijhouden. Zet je path tracing én DLSS uit, dan zit je rond de 45 tot 56 fps. Dat zal voor sommigen nog wel acceptabel zijn, maar we raden je vooral aan om gewoon gebruik te maken van DLSS voor hogere framerates.

Een tweede game die we hebben getest op de Vector, is Spider-Man: Miles Morales. Hier haalden we met DLSS en Frame Generation aan (nogmaals DLSS in de Quality-modus) framerates tussen de 183 en 215, dus dat was een enorm soepele ervaring. Dit is ook duidelijk wel een iets minder veeleisende game, want zelfs zonder DLSS aan konden we nog met 139 tot 165 fps door New York heen slingeren. We merkten bij deze game ook vooral op dat de kleurweergave echt mooi levendig is, ondanks het feit dat er geen ondersteuning is voor HDR.

Cyberpunk is dus duidelijk echt zwaar om te draaien met al de hoogste instellingen, maar veel andere moderne games draaien echt fantastisch op deze laptop, vaak zelfs in hun native resolutie (zonder DLSS). De laptop merkt het ook automatisch wanneer je een game opent en schakelt dan over naar de gaming modus, dus over die bijbehorende optimalisaties hoef je je zelf geen zorgen te maken.

Je merkt wel de gebruikelijke "problemen" van een gaming-laptop wanneer je ook daadwerkelijk gaat gamen met de Vector. Vrij snel nadat je een game opstart, beginnen de ventilatoren heel hard hun best te doen. Er zit gelukkig geen irritante piep bij of iets dergelijks, maar het is duidelijk te merken wanneer je aan het gamen bent en wanneer niet. Op kantoor kregen we dan ook een aantal opmerkingen over het lawaai toen we aan het testen waren. Dit is geen onbekend fenomeen bij gaming laptops, maar het is goed om te weten. Een gaming headset is dus ook zeker aan te raden.

Ook wordt de rand boven het toetsenbord wel vrij warm tijdens het gamen en in mindere mate ook delen van het toetsenbord zelf. Zoals we eerder al zeiden, is het niet heet genoeg om oncomfortabel te zijn, maar je merkt het wel.

Prestaties: 5/5

MSI Vector GP78HX 13V review: batterij

Batterijduur is oké voor een gaming laptop

De oplader is echt gigantisch

Gaming laptops hebben over het algemeen meestal geen geweldige batterijduur en de MSI Vector GP78HX 13V is zeker geen uitzondering. Vergeleken met andere gaming laptops is de batterijduur prima, maar vergeleken met veel andere laptops gaat deze laptop echt niet lang mee, zeker niet als je ook daadwerkelijk gaat gamen.

Nu hadden we de laptop wel in zijn 'Extreme Performance'-batterijmodus staan, maar dat is waarschijnlijk ook de modus die de meeste mensen zouden willen gebruiken tijdens het gamen. Waarschijnlijk blijft de laptop bij de meeste mensen ook gewoon standaard in die modus staan.

Deze Vector heeft een iets kleinere batterij dan de Raider die we eerder hebben getest, maar hij beschikt wel over veeleisendere onderdelen (zoals zijn grafische kaart). Die Raider daalde tijdens het typen van artikelen in een browser, met daarnaast Slack en Outlook open, al van 100% naar 20% na ongeveer twee uur. De Vector daalde na 2 uur en 12 minuten tot 13% en dat terwijl er alleen maar een volledig zwarte YouTube-video aanstond om het scherm aan te houden.

Het is jammer dat dit soort laptops geen langere batterijduur krijgen, maar dat geldt zeker niet alleen voor deze gaming-laptop van MSI. Bij het kopen van een gaming,laptop van welk merk dan ook, is het gewoon goed om te weten dat je hem eigenlijk bijna altijd wel in de buurt van een stopcontact moet gebruiken (en ook echt verbonden met het stopcontact wanneer je gaat gamen).

Gaming laptops zijn nou eenmaal niet de meest energie-efficiënte laptops en ze vereisen heel veel stroom om optimaal te functioneren. Vandaar dat er ook een gigantische oplader bij deze laptop zit. Dat vonden we ook al bij de Raider, maar deze is nog groter. Gecombineerd met het formaat en gewicht van de laptop, zorgt deze baksteen van een oplader ervoor dat dit niet de meest draagbare oplossing is. Als je tas groot genoeg is en je er klaar voor bent om een flink gewicht met je mee te sleuren, dan kan je hem natuurlijk wel overal mee naartoe nemen, maar daar is hij dus niet ideaal voor.

Batterij: 3/5

MSI Vector GP78HX 13V review: software

'MSI Center' is erg gebruiksvriendelijk

'SteelSeries GG' is minder overzichtelijk

Je zal waarschijnlijk geen problemen hebben met het draaien van Windows op deze krachtige laptop, dus qua software zullen we het hier vooral hebben over de speciale software die hier vooraf geïnstalleerd is.

Ten eerste staat er op de Vector een programma genaamd 'MSI Center'. Dit programma heeft een aantal verschillende tabbladen en één daarvan is voor 'Hardware Monitoring'. Hier kan je dus het gebruik van je CPU, GPU, werkgeheugen en opslagruimte in de gaten houden, plus de temperaturen en kloksnelheden van sommige onderdelen en nog veel meer gedetailleerde informatie over jouw systeem.

Je vindt hier ook nog een tabblad met 'Features'. Hier kan je bijvoorbeeld de modus van de batterij instellen en kiezen of je de discrete of geïntegreerde grafische kaart wil gebruiken (of een combinatie van beiden). Ook vind je hier de 'Gaming Mode'. Als je deze aanzet, worden sommige games automatisch gedetecteerd en wordt de laptop geoptimaliseerd voor het gamen wanneer je zo'n game opstart.

Over het algemeen is MSI Center heel overzichtelijk en hoewel je het waarschijnlijk niet dagelijks nodig hebt, is alles hier gemakkelijk te vinden. De 'SteelSeries GG'-software is daarentegen iets minder overzichtelijk.

Die software wordt dan ook gebruikt voor allerlei verschillende apparaten van SteelSeries, terwijl je hier alleen te maken hebt met een toetsenbord van Steelseries. In principe heb je deze software dan ook eigenlijk alleen maar nodig om de verlichting van de toetsen aan te passen. De instellingen voor het aanpassen van de verlichting zijn nog relatief gemakkelijk te vinden, maar het voelt een beetje onnodig om deze veel te uitgebreide software te moeten gebruiken als je je toetsenbord alleen maar even een nieuw kleurtje wil geven.

Een speciale software voor alleen de verlichting (van SteelSeries of van MSI) zou waarschijnlijk iets handiger en overzichtelijker zijn.

Software: 4,5/5

Moet je de MSI Vector GP78HX 13V kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De Vector heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hij heeft enorm krachtige specs en levert die voor een prijs die nog relatief competitief is vergeleken met het samenstellen van een desktop. 4,5/5 Design Voor een gaming laptop heeft de Vector een erg subtiel design en hij voelt ook erg premium aan. Hij is echter wel erg groot en zwaar. 4,5/5 Display Het QHD+ IPS-display met 240Hz zorgt voor een soepele game-ervaring met een levendige kleurweergave. 5/5 Prestaties Qua prestaties heb je hier niets te klagen. Zelfs de zwaarste games draaien uitstekend met DLSS en eventueel wat optimalisaties. 5/5 Batterij De batterijduur is over het algemeen niet geweldig, maar redelijk typerend voor een gaming laptop. 3/5 Software MSI Center is erg gebruiksvriendelijk en simpel te navigeren, maar SteelSeries GG voelt een beetje overbodig en onnodig uitgebreid. 4,5/5

Koop hem als...

Je een krachtige gaming-laptop voor een goede prijs wil

De MSI Vector GP78HX 13V zet geweldige prestaties neer en hij heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Een i9-processor, RTX 4080, 32GB aan RAM, 2TB aan opslagruimte en een QHD+ IPS-display met een refresh rate van 240Hz voor minder dan 3.000 euro is zeker een goede deal.

Je geen fan bent van een typisch gamer-design

Veel gaming-laptops zijn heel erg opzichtig dankzij opvallende kleurcombinaties en RGB-verlichting aan alle kanten, maar deze laptop heeft een vrij subtiel en premium design. Het toetsenbord heeft nog wel RGB-verlichting, maar dat kan je ook uitzetten (of op een neutrale kleur) als je daar geen fan van bent.

Koop hem niet als...

Je niet per se een laptop nodig hebt

Rond deze prijsklasse is het wel belangrijk om je af te vragen of je echt een laptop nodig hebt en niet misschien gewoon een desktop en al helemaal als de laptop zo groot en zwaar is. Als je je pc in principe nergens mee naartoe hoeft te nemen, krijg je toch nog wel iets meer waar voor je geld bij een desktop-pc.

Je een laptop zoekt om overal mee naartoe te nemen

De Vector GP78HX 13V is een erg grote en zware laptop en hij heeft geen geweldige batterijduur. Als hij al in je tas past en je bereid bent om hem onderweg mee te sjouwen, dan moet je ook nog eens een stopcontact vinden als je aan de slag gaat, want anders kan je hem ook al gauw weer terug in je tas stoppen.

MSI Vector GP78HX 13V review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Vergelijking MSI Vector GP78HX 13V MSI Raider GE68HX Asus ROG Strix Scar 18 (2023) Prijs: 2.799 euro (ons testmodel) 2.599 euro (vanaf 1.899 euro) 4.399 euro (vanaf 3.599 euro) Processor: Intel Core i9-13980HX Intel Core i7-13700HX Intel Core i9-13980HX Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 4080 12GB GDDR6 Nvidia GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 Nvidia GeForce RTX 4090 16GB GDDR6 RAM: 32GB 32GB 32GB Display: 17 inch, QHD+ 2.560 x 1.600 IPS, 240Hz 16 inch, 2.560 x 1.600, 240Hz 18 inch, 2.560 x 1.600, 240Hz Opslag: 2TB SSD 2TB SSD 1TB + 1TB SSD Aansluitingen: 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-C 3.2 (10 Gbps), 1x USB-A 3.2 (10 Gbps), 1x USB-A 3.2 (5 Gbps), 1x RJ-45, 1x SD-kaartlezer, 1x gedeelde koptelefoon/microfoon-poort 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-C 3.2 (10 Gbps), 1x USB-A 3.2 (10 Gbps), 1x USB-A 3.2 (5 Gbps), 1x RJ-45, 1x SD-kaartlezer, 1x gedeelde koptelefoon/microfoon-poort 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 (Gen 2), 2x USB-A 3.2 (Gen 2), 1x RJ-45, 1x gedeelde koptelefoon/microfoon-poort Connectiviteit: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Camera: IR HD-webcam (720p/30fps) FHD-webcam (1080p/30fps) 720p-webcam Gewicht: 3,1 kg 2,7 kg 3,1 kg Afmetingen: 380,34 x 23,55-29,45 x 297,97 mm 357 x 27,85 x 284 mm 39,9 x 2,31 x 29,4 cm

MSI Raider GE68HX

Wil je een paar honderd euro extra besparen en ben je bereid om ook genoegen te nemen met iets minder krachtige, maar nog steeds uitstekende, specs? Dan is de MSI Raider GE68HX met zijn i7-processor, RTX 4070 en 32GB aan RAM ook een uitstekende optie. Het design is wel veel minder subtiel, maar de Raider is wel iets compacter en lichter. Lees meer: MSI Raider GE68HX review