Asus ROG Strix Scar 18 (2023) review: een enorm krachtige laptop met een enorm prijskaartje

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Review in een notendop

Het vlaggenschip van Asus, de Asus ROG Strix Scar 18 (2023), zit aan de top qua prestaties, met (in ons recensie-exemplaar) een 13e-gen Core i9, een RTX 4090 en een koeling die helpt om de laptop op zijn best te laten draaien.

Maar het kost een behoorlijke smak geld voor een van de beste gaming laptops. En we vragen ons af hoeveel mensen het geld zullen ophoesten om er een te kopen.

Die investering heeft niet alleen betrekking op hoogwaardige interne onderdelen. Het gaat namelijk ook om een scherm dat bij elke blik indruk maakt, een slank QHD+ paneel met fantastische kleurweergave, een uitstekende responstijd en een 240Hz verversingssnelheid die absoluut alles soepel houdt. Het geeft je een behuizing met een aantal luxe en unieke design accenten, zeer indrukwekkende verlichting, en de mogelijkheid om de SSD en RAM uit te breiden als je dat in de toekomst nodig hebt.

Met dit geld koop je een van de beste laptops die je vandaag de dag kunt kopen. Het is een genot om te gebruiken, en ongelooflijk bekwaam. Maar met diezelfde investering kun je misschien twee prima laptops kopen, of een volledig uitgeruste desktop die net zo veel wordt verplaatst als deze zware laptop.

Maar begrijp ons niet verkeerd, we houden van de Scar 18. We zouden er een kopen als we het geld ervoor hadden, en we zouden er pas een beetje spijt van krijgen over een paar jaar, wanneer vergelijkbare prestaties beschikbaar zijn voor de helft van het geld. Als de eindeloze opmars van de technologie je geen zorgen baart, is dit de perfecte keuze.

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Prijs & beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 3.599 of 4.399 euro

3.599 of 4.399 euro Wanneer is het beschikbaar? Nu beschikbaar

Nu beschikbaar Waar kan je hem krijgen? Beschikbaar in Nederland en België

De Asus ROG Strix Scar 18 is niet goedkoop, en met niet goedkoop bedoelen we niet 2.000 of 3.000 euro. Nee, voor de versie die wij hebben, betaal je zo'n 4.399 euro. Er is ook een versie van 3.599 euro, maar als je dan voor zo´n dure laptop kiest, dan moet je eigenlijk ook voor de beste versie gaan.

We kunnen gerust zeggen dat dit erg duur is, zoals te verwachten valt van een machine die alle mogelijke grenzen opzoekt.

De Alienware m17 R5, bijvoorbeeld, ziet eruit als een koopje in vergelijking, en het is een beest van een laptop in zijn eigen recht. Een Razer Blade 18 met vergelijkbare specificaties is nog duurder, dus misschien is dit toch een koopje? Nee, gewoon nee, maar dat is misschien wel de motivatie die je nodig hebt als je twijfelt.

Prijs: 2 / 5

(Image credit: Future / Alex Cox)

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Specs

In Nederland en België hebben we twee configuraties:

De Intel Core i9-13980HX en het 18-inch ROG Nebula Display met QHD+ 16:10 resolutie (2.560 x 1.600) zijn hetzelfde. Het IPS-paneel beschikt ook over een 240Hz refresh rate en een responstijd van 3ms. De twee configuraties beschikken ook allebei over 2 x 16GB DDR5 RAM en de RAM kan je zelf verhogen tot een maximum van 64GB.

Het belangrijkste verschil is de grafische kaart. De 3.599 euro-variant beschikt over een Nvidia GeForce RTX 4080 laptop GPU, terwijl de 4.399 euro-versie beschikt over de indrukwekkende Nvidia GeForce RTX 4090 laptop GPU. Dat is een grafische kaart waarvoor je bij de non-laptop versie al bijna 1.800 euro kwijt bent.

Daarnaast heeft de duurdere versie 2TB aan SSD, en de goedkopere 'slechts' 1TB.

De RAM is niet gesoldeerd, dus je kan gewoon die gewoon aanpassen naar eigen wens en er zijn ook een paar M.2-slots waar je helemaal wild mee kan gaan als het aankomt op SSD's.

Swipe to scroll horizontally Specs Asus ROG Strix Scar 18 (2023) Component G834JZ-N6004W G834JY-N6005W Prijs 3.599 euro 4.399 euro CPU 13e gen Intel Core i9-13980HX (36MB cache, 2.2GHz / 5.6GHz boost, 24 cores) 13e gen Intel Core i9-13980HX (36MB cache, 2.2GHz / 5.6GHz boost, 24 cores) GPU Nvidia GeForce RTX 4080 laptop spec, 12GB GDDR6, overclocked Nvidia GeForce RTX 4090 laptop spec, 16GB GDDR6, overclocked RAM 32GB DDR5-4800 (2x SODIMM) 32GB DDR5-4800 (2x SODIMM) Opslag 1TB 1TB + 1TB NVMe M.2 SSD Display 18" 16:10 IPS QHD+ (2560 x 1600), 240Hz, 3ms responstijd, G-Sync, Dolby Vision, Pantone Validated 18" 16:10 IPS QHD+ (2560 x 1600), 240Hz, 3ms responstijd, G-Sync, Dolby Vision, Pantone Validated Poorten 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (ondersteunt DisplayPort, power delivery & G-Sync), 1x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2.5Gb LAN port, audio jack 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (ondersteunt DisplayPort, power delivery & G-Sync), 1x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2.5Gb LAN port, audio jack Draadloos Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera 720p webcam 720p webcam Gewicht 3,10 kg 3,10 kg Afmetingen 39,9 x 29,4 x 2,31 cm 39,9 x 29,4 x 2,31 cm

(Image credit: Future / Alex Cox)

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Design

Weloverwogen design biedt een uniek gevoel

Prima toetsenbord en trackpad

Erg zwaar, maar dat was te verwachten

Het is ontmoedigend dat we normaliter op dit moment in een laptopreview het ontwerp moeten bespreken, maar weinig te zeggen hebben. Daarom is het zo'n genot om te praten over wat Asus hier heeft gedaan: de ROG Strix 18 ziet er geweldig uit, en is daarmee behoorlijk origineel.

(Image credit: Future / Alex Cox)

De kant van het toetsenbord aan de onderkant van het chassis is bijvoorbeeld gemaakt van doorschijnend grijs plastic, dat bijna doet denken aan de doorschijnende cases van Gameboys en controllers uit het midden van de jaren negentig, maar dan met meer klasse en er valt minder te zien onder de oppervlakte. Het is subtiel; we kunnen ons voorstellen dat de verleiding groot was om de RGB-lampjes door de behuizing te laten schijnen, maar ze verlichten eerder het bureau dan de omgeving.

(Image credit: Future / Alex Cox)

Het toetsenbord zelf heeft een verdrongen numpad, maar dat is tegenwoordig erg normaal. Behalve het numpad is het toetsenbord op de Strix 18 geweldig. De keytravel is diep genoeg voor een laptop en het typt ook lekker. De RGB-effecten zijn volledig synchroon met de rest van de indrukwekkende verlichting, en de gigantische touchpad ondersteunt het prachtig.

Er zijn een paar typische gaming-kenmerken te vinden op de laptop. Zoals de ventilatie-openingen, de decoratie op de behuizing zelf en het frame van de laptop, maar niets is 'te gamey'. De constructie voelt kwalitatief aan, de scharnier is stevig en de randen rondom het scherm zijn minimaal. De Asus ROG Strix 18 maakt een fantastische, gebalanceerde indruk.



Asus plaatst zijn voedingskabel graag direct in het midden van de linkerkant van zijn laptops, dus de plaatsing hier komt niet als een grote verrassing. Het is wel lichtelijk irritant, want we hadden veel liever gezien dat de kabel ergens anders zat en dat er ruimte was voor de randapparatuur. Maar als er ruimte moet worden gemaakt voor koeling (en gezien de enorme hoeveelheid ventilatieruimte aan de achterkant, zijn we er vrij zeker van dat dat precies de reden is) dan is dat prima.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Alex Cox) (Image credit: Future / Alex Cox)

Afgezien van dit kleine probleem, zijn de overige poorten prima geplaatst, met twee Type-A poorten aan de rechterkant, perfect voor randapparatuur, en een paar Type-C aansluitingen, HDMI en audio aan de linkerkant. Realistisch gezien zal dit geen laptop zijn die vaak wordt verplaatst, want hij is erg zwaar, dus de desktopvriendelijke indeling werkt goed.

Design: 4 / 5

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Prestaties

Absoluut toonaangevende snelheid

Draait koel en stil (soms)

Verbluffende schermsnelheid, consistentie en resolutie

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Benchmarks Zo presteerde de Asus ROG Strix Scar 18 (2023) in onze benchmarks: 3DMark: Night Raid: 72.856; Fire Strike: 33.795; Time Spy: 19.305

GeekBench 6: 2.870 (single-core); 16.477 (multi-core)

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 128,2 fps; (1080p, Low): 278,8 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 115,01 fps; (1080p, Low): 121,39 fps

Dirt 5 (1080p, Ultra): 163,1 fps; (1080p, Low): 199,7 fps

CrossMark: Overall: 1.951 Productiviteit: 1.777 Creativiteit: 2.373 Reactievermogen: 1.435

Techradar Batterijduur test: 7 uur en 13 minuten

PCMark 10 Batterijduur test: 5 uur en 35 minuten

Voordat we naar de prestaties gaan, zijn er een paar belangrijke dingen om over te praten. Allereerst, het scherm: het is niet alleen groter dan de meeste laptoppanelen, het is een absolute verrassing.

De resolutie is fantastisch, ook al is het geen 4K. De kleurweergave, die volgens ASUS 100% van het DCI-gamma dekt, is uitstekend en er is volledige conformiteit van hoek tot hoek. Deze feiten doen echter weinig aan het gevoel die je krijgt om voor dit scherm te zitten. Het verandert de ROG Strix Scar 18 van een bijna ontoegankelijke en enigszins kostbare machine in een apparaat dat je zo vaak mogelijk wilt gebruiken.



Het tweede puntje is een beetje een domper, hoewel het wel te verwachten is. Het koelen van zo'n krachtige laptop is altijd een dingetje. De Asus ROG Strix 18 doet het perfect tijdens games, maar dan worden de ventilatoren natuurlijk wel volledig ingezet en ze beginnen al luid en het geluid wordt alleen maar erger. De on-board GPU maakt echter geen tot nauwelijks lawaai, en de laptop start automatisch over op de RTX-kaart voor games.

(Image credit: Future / Alex Cox)

En dan zijn we aangekomen bij het gamen zelf. We hoeven eigenlijk niet veel meer te zeggen, zeker niet als je een blik hebt geworpen op de benchmarkcijfers of de specs. Dit is net zo goed als hij belooft te zijn: een krachtige machine die zich met weing moeite door de beste titels heen ploetert. Cyberpunk 2077 is een fluitje van een cent, Dirt 5 is geen probleem en alles wat we er nog meer tegenaan gooiden werd zonder enige klacht afgehandeld.

Prestaties: 5 / 5

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Batterij

Middelmatige batterijduur

5 uur en 35 minuten in de PCMark 10 batterijtest

Als je verwachtte dat de Scar 18 een ongelooflijke batterijduur zou hebben, ben je waarschijnlijk niet super bekend met gaminglaptops. Als je het tegenovergestelde verwachtte, zou je verrast kunnen zijn: de Scar 18 namelijk zit ergens in het midden.



Ja, gamen is niet ideaal voor je batterijduur. Niet heel gek dat een RTX 4090 laptop GPU en een Core i9 pittig zijn voor elke batterij, dus als je uren achter elkaar wil gamen in de trein is dit niet de laptop voor jou.

Buiten het gamen is de laptop koel en stil en gaat hij zo'n uur langer mee dan de PC Mark-test aangaf, en het resultaat bij onze filmtest deed ons ook goed.

Batterij: 4 / 5

Moet ik de Asus ROG Strix Scar 18 (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Strix Scar 18 (2023) Attributes Notes Rating Prijs Dit is verbazingwekkend duur voor de zwaarste configuratie. Natuurlijk betaal je voor de kracht, maar je kan al veel met een machine die de helft kost. 2 / 5 Design We houden van het risico dat Asus heeft genomen met de designkeuzes. Het design is praktisch en het ziet er ook nog fantastisch uit. 4 / 5 Prestaties De Scar 18 is behoorlijk krachtig en alle games en software draaien absoluut fantastisch. 5 / 5 Batterij De batterijduur van de Scar 18 is goed voor een gaminglaptop, zolang je er niet continu op gamet. 4 / 5 Algemeen Onbetaalbaar voor de meeste consumenten, maar als je het geld er voor hebt, dan is dit een fantastische laptop. 4 / 5

Koop hem als...

Je de nieuwste hardware wilt

Dit zijn de beste specs die je kunt kopen in een gaming laptop. Als je alleen maar het beste van het beste wilt, dan is dit de laptop voor jou.

Je wilt dat jouw games er op hun beste uitzien

Het scherm van de ROG Strix Scar 18 is magisch. Het is vloeiend, het reageert snel, de resolutie is uitstekend, en het is enorm voor een laptop.

Je het creatieve type bent

Dit is niet alleen een game-machine; voor videobewerking, 3D-modellering of andere creatieve bezigheden heeft hij meer dan genoeg kracht om bij te blijven als je geen zin hebt in macOS.

Koop hem niet als...

Je niet ongelofelijk rijk bent

De nieuwste hardware hebben, is natuurlijk heel leuk. Het is echter minder leuk als je volgend jaar nog steeds water en brood hebt voor avondeten.

Je onderweg wilt gamen

De ROG Strix Scar 18 is loodzwaar, en zijn batterij gaat niet eeuwig mee als je games draait. Dit is eerder een desktop-vervanger dan een krachtpatser voor onderweg.

Je geen fan bent van een headset

De luidsprekers zijn prima, maar ze worden overstemd door het geluid van de ventilator als het warm wordt, en dat is onvermijdelijk. We raden een headset aan.

Asus ROG Strix Scar 18 (2023): Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Strix Scar 18 (2023) Alienware m18 Asus ROG Zephyrus M16 Price: 4.399 euro 3.699 euro 2.799 euro CPU Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-12900H GPU Nvidia GeForce RTX 4090 Nvidia GeForce RTX 4090 Nvidia GeForce RTX 3070 Ti RAM 32GB DDR5 32GB DDR5 32GB DDR5 Screen 18 inch 16:10 IPS QHD+ (2560 x 1600), 240Hz, 3ms response, G-Sync, Dolby Vision, Pantone Validated 18 inch (2560 x 1600), 16:10 QHD+, 165Hz 16 inch QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) Mini-LED, 1,100 nits brightness, HDR, DCI-P3: 100%, Refresh Rate 165Hz, Response Time: 3ms, G-Sync Storage 1TB + 1TB NVMe M.2 SSD 1TB SSD 2TB SSD Ports 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (supports DisplayPort, power delivery & G-Sync), 1x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2.5Gb LAN port, audio combo jack 4x USB 3.2 Type-A ports, 2x Thunderbolt 4 Gen 2 Type-C ports with DisplayPort Alt Mode/USB4, 1x Ethernet port,1x audio port, 1x HDMI 2.1 port, 1x power-adapter port, 1x mini-Display port, 1x SD card slot 1x 3.5mm combo audio jack, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Thunderbolt 4, microSD reader, Kensington Lock Wireless Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E AX1675, 2x2, 802.11ax Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2 x 2 + Bluetooth 5.2 Camera 720p webcam 1080p FHD IR 720p Weight 3,10 kg 4,04 kg 2,30kg Dimensions 39,9 x 29,4 x 2,31 cm 410,3 x 319,9 x 26,7 mm (W x H x D) 35,5 x 24,6 x 2,11 cm

Als de Asus ROG Strix Scar 18 (2023) je andere opties doet overwegen, zijn hier nog twee laptops om te overwegen...

Alienware m18

Het bewijs, misschien, dat je een vergelijkbaar pakket kunt krijgen voor iets minder geld, de m18 slaagt er bijna in om de Scar 18 te evenaren, hoewel het scherm niet zo goed is en de laptop op een of andere manier nog zwaarder is. Lees hier onze Alienware m18 review

Asus ROG Zephyrus M16

Zelfs Asus biedt vergelijkbaar uitgeruste hardware voor een iets redelijker budget; als je graag een beetje inlevert, is dit meer geschikt voor onderweg. Lees hier onze Asus ROG Zephyrus M16 review

Hoe we de Asus ROG Strix Scar 18 (2023) hebben getest

Getest met werk en (teveel) gamen

Getest met behulp van de TechRadar benchmark suite en persoonlijke ervaring

We hebben de ROG Strix Scar 18 een week lang gebruikt zowel voor werk als voor gamen. We hebben de gebruikelijke TechRadar benchmarks gebruikt om de laptop te testen, en natuurlijk onze eigen ervaringen.

First reviewed May 2023