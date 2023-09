De MSI Raider GE68HX is een uitermate krachtige gaming laptop, maar dat mag ook zeker wel voor zijn prijs. Hij levert geweldige prestaties en doet zeker wat hij moet doen, maar zijn design is een kwestie van smaak. Het is echt een (stereo)typische gaming laptop met RGB-verlichting aan alle kanten. Ook maken de ventilatoren wel een enorm lawaai om deze fantastische prestaties neer te zetten bij de zwaarste games. Vandaar dus krachtig, maar niet subtiel.

MSI Raider GE68HX: review in een notendop

De MSI Raider GE68HX is een enorm krachtige premium gaming laptop en dat is over het algemeen ook heel goed te merken. Je kan hier erg indrukwekkende prestaties verwachten, zelfs bij de wat zwaardere games. Het model dat wij hebben getest (waarvan je de specs wat verder hieronder terugvindt), heeft wel een vrij hoge prijs, maar er zijn gelukkig ook nog andere configuraties beschikbaar voor als je toch liever een paar honderd euro goedkoper uit bent.

Welke configuratie je ook kiest, je kan altijd genieten van de nieuwste generatie processors van Intel en grafische kaarten van Nvidia. Dit betekent dat je ook Nvidia's DLSS 3 met 'Frame Generation' kan benutten om nog betere resultaten te behalen in je games. Bij de resolutie van 2.560 x 1.600 pixels haal je op de hoogste instellingen (met DLSS aan) in veeleisende games zoals Cyberpunk 2077 nog steeds acceptabele framerates en je kan natuurlijk ook kiezen om wat instellingen aan te passen (door bijvoorbeeld raytracing uit te zetten) om beter gebruik te maken van de hoge refresh rate van het scherm.

Qua prestaties hebben we dus niet veel te klagen, maar qua design is het echt een kwestie van smaak. Iedereen die jou met deze laptop ziet, moet en zal weten dat je een gamer bent. Er is vrij veel opzichtige RGB-verlichting aanwezig en dit is ook een vrij dikke en zware laptop. De behuizing is duidelijk ontworpen voor de best mogelijke koeling.

Dit zijn allemaal niet per se negatieve of positieve dingen. Het is alleen wel handig om te weten waar je aan begint. Persoonlijk is dit vrij opzichtige design niet helemaal mijn ding, maar tegelijkertijd zijn de prestaties voor mij toch belangrijker dan het design en op dat vlak zit je wel goed met deze laptop. Dankzij zijn gewicht en formaat is dit ook niet een laptop die je heel gemakkelijk overal mee naartoe kan nemen, dus je zal waarschijnlijk toch vooral zelf in de (RGB-)schijnwerpers staan.

MSI Raider GE68HX review: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? Ons testmodel van de laptop kost inmiddels 2.599 euro, maar er zijn ook andere configuraties beschikbaar voor 1.899 euro en 2.299 euro

Ons testmodel van de laptop kost inmiddels 2.599 euro, maar er zijn ook andere configuraties beschikbaar voor 1.899 euro en 2.299 euro Wanneer komt hij uit? De MSI Raider is sinds februari 2023 beschikbaar

De MSI Raider is sinds februari 2023 beschikbaar Waar is hij beschikbaar? Hij is beschikbaar bij meerdere van de gebruikelijke online retailers zoals, maar afhankelijk van de configuratie kan het aanbod een beetje beperkt zijn.

Specs Dit is de configuratie van de MSI Raider GE68HX(-13VG-014NL) die we getest hebben:

Processor: Intel Core i7-13700HX

Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 4070 8GB GDDR6

RAM: 32GB (2x 16GB) DDR5-5.600MHz

Display: 16" QHD+ (2.560 x 1.600) met 240Hz, anti-reflectief IPS-paneel, 400 nits, 100% DCI-P3

Opslag: 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Aansluitingen: 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbps), 1x USB-A 3.2 (10 Gbps), 2x USB-C 3.2 (10 Gbps), 1x SD-kaartlezer, 1x RJ-45, 1x audiopoort

Connectiviteit: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3

Camera: FHD-webcam (1080p/30fps)

Gewicht: 2,7 kg

Afmetingen: 357 x 27,85 x 284 mm (b x h x l)

De MSI Raider GE68HX is in verschillende configuraties verkrijgbaar. Wij hebben het model met de Intel Core i7-13700HX, de Nvidia GeForce RTX 4070, 32GB RAM en 2TB SSD-opslag getest. Dit model kost inmiddels 2.599 euro, dus deze configuratie is vrij prijzig. Kies je echter voor 16GB aan RAM en een RTX 4060, dan betaal je 1.899 euro en ga je voor een i9-processor, 16GB RAM, 1TB SSD-opslag en toch weer een RTX 4070, dan ben je 2.299 euro kwijt.

Wij hebben dus een vrij prijzige configuratie getest, maar als je het niet erg vindt om qua opslagruimte en RAM wat in te leveren, dan kan je dus al gauw 300 euro besparen en nog steeds van de krachtige RTX 4070 genieten. Je krijgt daarbij ook nog eens een krachtigere processor.

Afhankelijk van de configuratie die je kiest, krijg je zeker wel goede specs voor de prijs en gelukkig kan je ook voor wat minder geld nog steeds van deze grafische kaart genieten. Alle modellen beschikken daarnaast over het soepele 240Hz IPS-display, dus dat is ook erg mooi.

Prijs-kwaliteit: 4/5

MSI Raider GE68HX review: design

Allesbehalve subtiel

USB-A-poorten aan de rechterkant

Touchpad voelt enigszins zwak

De MSI Raider GE68HX is een gaming laptop en dat zal je dankzij zijn design ook nooit vergeten. Daarnaast zal iedereen om je heen er ook van op de hoogte zijn. Toen ik hem op kantoor aan het testen was, kreeg ik dan ook meerdere opmerkingen te horen over de lichtshow op mijn bureau.

Het meest opvallende designelement van deze laptop is de grote lichtbalk die zich onderaan op de voorkant bevindt. Deze beschikt standaard over een soort regenboogeffect, net als de toetsen op het toetsenbord en het logo op de achterkant van het scherm, maar je kan de verlichting via de software ook aanpassen of uitzetten. Als je de verlichting echt volledig uit wil zetten, dan moet je dat via de SteelSeries GG-software doen, want met de knop voor het bedienen van de verlichting kan je nooit alles tegelijkertijd uitzetten.

Het is echter niet alleen de verlichting die zorgt voor het gamerdesign. Het is namelijk, net als veel andere gaming laptops, een zwarte laptop met een aantal rode accenten. Eén van deze rode accenten zie je bij het vrij aparte scharniermechanisme van het scherm. Aan beide uiteinden van het scherm zitten scharnieren en als je de laptop opent zie je in het midden een redelijk grote open ruimte onder het scherm. Die ruimte is daar waarschijnlijk gecreëerd om voor een betere ventilatie te zorgen, aangezien daaronder ook een ventilatieopening zit.

Verder valt het toetsenbord trouwens niet alleen op dankzij de verlichting, maar ook omdat de pijltjestoetsen een vrij uniek design hebben en de WASD-toetsen doorzichtig zijn gemaakt, waardoor de verlichting onder die toetsen nog duidelijker zichtbaar is.

Dan hebben we ook nog het touchpad. Over het algemeen werkt het touchpad prima, maar hij voelt wel een beetje zwak als je hem een beetje stevig indrukt. Ook ontstaat er een vrij grote opening in de onderste hoeken als je de touchpad hier indrukt. Je kan vanaf de zijkant dan zo de behuizing in kijken en je kan er zelfs een kaartje van creditcardformaat tussen steken. Dit zal verder waarschijnlijk niet zo snel problemen opleveren, maar het viel ons op kantoor wel op. Nou zal je waarschijnlijk meestal toch wel een losse muis gebruiken bij een gaming laptop, want gamen met een touchpad is toch wel een onnodig grote uitdaging. Het touchpad heeft wel een goede 'palm rejection', dus als je aan het typen bent, zal je niet zo snel per ongeluk de muis bewegen met je handpalm.

Als laatste biedt de Raider GE68HX een fijne selectie aan aansluitingen, waaronder ook de snelle Thunderbolt 4-poort (USB-C) en daarnaast nog twee USB-C- en twee USB-A-poorten. Natuurlijk is er tevens een HDMI-poort aanwezig en een ethernetpoort kan natuurlijk ook niet missen op een gaming,laptop. De SD-kaartlezer is ook een fijne toevoeging. Niet iedereen zal hem misschien (vaak) nodig hebben, maar als er toch ruimte voor is, waarom niet?

De selectie aan poorten op zich is dus erg mooi, maar de plaatsing is niet geweldig. Beide USB-A-poorten bevinden zich namelijk aan de rechterkant van de laptop. Als je bijvoorbeeld dus een bedrade muis wil aansluiten op de laptop en je niet heel veel beweegruimte hebt, dan kan de kabel dus een beetje in de weg zitten.

Design: 4/5

MSI Raider GE68HX review: display

QHD+ 'anti-glare' IPS-display

240Hz-verversingssnelheid

16:10-beeldverhouding

Dankzij de geweldige prestaties van de Nvidia GeForce RTX 4070 en de bijbehorende DLSS 3-upscalingtechnologie (met Frame Generation) is het 16-inch QHD+-scherm met zijn refresh rate van 240Hz zeker geen overkill. Als je in de native resolutie gaat gamen met de hoogste instellingen, dan zal je bij de wat zwaardere games op het gebied van fps niet echt in de buurt komen van die refresh rate, maar het is wel fijn om zo'n hoge refresh rate te hebben als je deze in bijvoorbeeld shooters de prioriteit wil geven.

Het gaat hier om een 'anti-glare' IPS-paneel met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels. Deze Raider heeft dus gelukkig niet veel last van weerspiegelingen en dankzij de IPS-technologie kan je ook genieten van brede kijkhoeken. Kleuren zien er niet alleen maar vanaf recht voor het scherm mooi uit, maar ook vanuit de hoeken.

Aan de bovenstaande resolutie kan je trouwens zien dat het hier om een 16:10-beeldverhouding gaat. Dat extra beetje verticale ruimte ten opzichte van een traditioneel 16:9-scherm kan soms erg handig zijn in games, maar ook voor productiviteitstaken. Gelukkig gaan veel games tegenwoordig ook prima om met deze beeldverhouding (al zie je bijvoorbeeld in Cyberpunk 2077 dat het menu alleen geoptimaliseerd is voor 16:9, waardoor het op het eerste gezicht even lijkt alsof er niets is veranderd als je wisselt van resolutie).

Met 400 nits is het scherm over het algemeen ook zeker fel genoeg, maar het is nog steeds misschien niet echt aan te raden om hem in direct zonlicht te gebruiken als je alles goed wil kunnen zien. Aan de boven- en onderkant van het display zitten nog wel merkbare bezels, maar ze zijn niet extreem groot. Aan de bovenkant wordt die ruimte namelijk ook gebruikt door de webcam, met daarnaast een fysieke aan/uitknop.

Display 5/5

MSI Raider GE68HX review: prestaties

Zeer krachtige prestaties

Maakt enorm veel lawaai bij zware taken

Dankzij zijn Intel i7-13700HX, Nvidia GeForce RTX 4070 en 32GB RAM weet de Raider GE68HX zeer indrukwekkende resultaten te behalen bij zijn native resolutie. Je hoeft qua instellingen bijna geen compromissen te sluiten dankzij de RTX 4070 met DLSS 3 en Frame Generation. Je kan de nieuwste (en zwaarste) games spelen in hoge kwaliteit met een redelijke tot zeer goede framerate, al zal je soms misschien een klein beetje met de instellingen moeten spelen afhankelijk van hoeveel fps je wil behalen in verschillende games.

We hebben onder andere Cyberpunk 2077 en Marvel's Spider-Man Remastered gespeeld op deze laptop. Daarbij hebben we de games gebruik laten maken van de native resolutie van het scherm en steeds gebruikgemaakt van de 'quality'-instelling voor DLSS bij onze vergelijkingen tussen de prestaties met en zonder DLSS.

Cyberpunk bleef zelfs met DLSS aan toch nog wel erg veeleisend te zijn als verder alle instellingen op zijn hoogst staan. We haalden gemiddeld tussen de 45 en 50 fps tijdens het rondrijden, maar in de stad zakte het alweer naar 40 fps en toen we in een vuurgevecht belandden met de politie bereikten we een minpunt van 32 fps. Dat is speelbaar, maar niet ideaal voor een spel waar je veel in moet schieten. Het is bij Cyberpunk dus zeker niet aan te raden om DLSS uit te schakelen. Wat wel enorm hielp, was het uitschakelen van raytracing. Toen we dat deden (en verder alles op de hoogste instellingen lieten staan), haalden we tussen de 74 en 90 fps in de stad en zelfs nog tussen de 74 en 80 tijdens een vuurgevecht.

Marvel's Spider-Man Remastered draaide meteen al veel soepeler dan Cyberpunk. Dit is duidelijk een minder veeleisend spel, maar nog steeds een erg modern en mooi uitziend spel. Met DLSS aan haalden we framerates tussen de 104 en 123, dus dat voelde enorm soepel, maar zelfs met DLSS uit wist de Raider nog tussen de 74 en 97 fps te blijven.

Het viel ons na een paar minuten met Cyberpunk 2077 al op dat de bovenkant van het toetsenbord wel een beetje heet kan worden tijdens het gamen. Het werd niet oncomfortabel heet en het is niet op een plaats die je constant aanraakt, maar was wel merkbaar.

Wat nog veel merkbaarder was, was het enorme lawaai dat de laptop maakte tijdens het gamen. Het koelsysteem doet duidelijk goed zijn best en daar mag je dan ook elke keer dat je een game opstart van genieten. We hebben inmiddels toch wel wat ervaring met verschillende gaming laptops en weten dus dat ze vaker wel wat lawaaierig kunnen zijn, maar de Raider GE68HX was toch echt wel opvallend luid na het opstarten van een game. Nu presteert hij natuurlijk erg goed en de laptop blijft over het algemeen relatief koel. Om dit tegen te werken heb je echter waarschijnlijk ook een goede gaming headset nodig. Eentje met noise-cancelling kan in dit geval zeker geen kwaad.

Prestaties: 5/5

MSI Raider GE68HX review: batterij

Batterijduur is oké voor een gaming laptop

De oplader is gigantisch

De batterijduur is vrijwel altijd een van de grootste minpunten van gaming laptops en dat is helaas ook bij de Raider GE68HX het geval. We hadden hem niet ingesteld op zijn meest energie-efficiënte instelling, maar zelfs bij het typen van artikelen via de browser met daarnaast Slack en Outlook open was de batterij na ongeveer twee uur alweer van 100% naar 20% gedaald. Dit komt echter redelijk overeen met wat we verwachten van de gemiddelde gaming laptop, dus het is wel oké. Het is echter wel een beetje jammer dat het niet iets beter had gekund.

Toch is het over het algemeen nooit echt aan te raden om een gaming laptop ergens mee naartoe te nemen waar je hem niet kan verbinden met een stopcontact, want die zal je hoe dan ook vrij snel nodig hebben en als je ook echt gaat gamen, is het eigenlijk gewoon een vereiste.

Wat ook opvalt, is dat de oplader van deze laptop echt gigantisch is. Zelfs voor een gaming laptop is dit een erg grote oplader. Aangezien je hem eigenlijk altijd bij je moet hebben en de laptop op zich al vrij zwaar is, is dit absoluut geen laptop die je vaak wil meenemen. Het kan natuurlijk wel, maar je zal een grote tas en stevige schouders nodig hebben.

Batterij: 3,5/5

MSI Raider GE68HX review: software

'MSI Center' is overzichtelijk en behulpzaam

Bediening van de RGB via 'SteelSeries' GG is enigszins omslachtig en onduidelijk

Dankzij de krachtige Intel-processor en de grote hoeveelheid werkgeheugen draait Windows over het algemeen natuurlijk prima op de Raider GE68HX. We zullen ons hier echter vooral focussen op de speciale software die je tot je beschikking hebt bij deze laptop en die dus vooraf geïnstalleerd is.

Ten eerste is er het 'MSI Center'-programma. In dit programma krijg je een duidelijk overzicht te zien van je hardware en van het gebruik van je CPU, GPU en werkgeheugen. Ook zie je hier een percentage voor de hoeveelheid gebruikte opslagruimte en je kan dingen zoals je CPU-temperatuur hier in de gaten houden. Via het 'Features'-tabblad kan je echter ook wisselen van energiemodus en bepalen of je de discrete grafische kaart gebruikt of de geïntegreerde grafische kaart of een mix van beide.

Onze ervaring met MSI Center was over het algemeen dus erg goed. Het programma staat niet te vol met allerlei onnodige dingen en alles is gewoon duidelijk aangegeven.

Wil je echter de RGB-verlichting aanpassen of uitzetten, dan moet je gebruikmaken van het 'SteelSeries GG'-programma. Dat programma wordt voor allerlei verschillende apparaten van SteelSeries gebruikt (en deze laptop heeft overigens een toetsenbord van SteelSeries), maar voor sommige doeleinden is het beter geschikt dan voor andere.

Het is vrij gemakkelijk om terug te vinden waar je de RGB-verlichting kan aanpassen en er wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen de lichtbalk aan de voorkant en het toetsenbord. Toen we echter aanpassingen wilden maken aan de verlichting, veranderde er steeds maar niets. Uiteindelijk lukte het ons wel om tussen de standaardeffecten te wisselen en om de verlichting ook volledig uit te kunnen zetten, maar het is momenteel iets omslachtiger en onduidelijker dan het zou mogen zijn. Het kan echter zijn dat de software gewoon niet goed reageerde of dat we iets over het hoofd hebben gezien, maar hoe dan ook is er op dit vlak ruimte voor verbetering.

Aangezien deze software echter voor veel SteelSeries-producten wordt gebruikt, krijgt deze ook regelmatig updates, dus dit soort problemen kunnen gelukkig altijd nog door SteelSeries worden aangepakt via een update.

Software: 4,5/5

Moet je de MSI Raider GE68HX kopen?

Koop hem als...

Je op zoek bent naar topprestaties voor een redelijke prijs

De MSI Raider GE68HX levert echt fantastische prestaties en zeker als je voor de configuratie met de i9-processor, 16GB RAM en de RTX 4070 gaat, krijg je duidelijk waar voor je geld. Het is geen goedkope laptop, maar voor wat hij kan, is de prijs erg redelijk.

Je een fan van RGB-verlichting bent

Als je wel houdt van mooie verlichting op je gaming laptop die je helemaal naar wens kan instellen, dan is dit een geweldige optie. Niet alleen kan je elke toets een verschillende kleur geven als je wil, maar ook het logo achterop en de lichtbalk aan de voorkant kunnen oplichten voor een indrukwekkende RGB-setup.

Koop hem niet als...

Je echt het beste van het beste wil

De Nvidia GeForce RTX 4070 is een fantastische grafische kaart, maar als je echt het beste van het beste zoekt, dan kan je beter verder zoeken naar een laptop met een RTX 4090 (of in ieder geval een 4080). Daarmee kan je óf genieten van nog hogere framerates óf in een nog hogere resolutie spelen.

Je op zoek bent naar een subtiele gaming-laptop

Ben je geen fan van opzichtige RGB-verlichting en een typisch gamerdesign, dan zijn er ook nog meer dan genoeg gaming laptops met vergelijkbare specs te vinden die een iets subtieler design hebben en die je niet letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers zetten

MSI Raider GE68HX review: alternatieven

Medion Erazer Major X20

De Medion Erazer Major X20 heeft grotendeels dezelfde specs als de MSI Raider GE68HX, maar als je tevreden bent met 1TB aan opslagruimte, dan kan je een variant met een i9-processor, RTX 4070 en 32GB RAM krijgen voor 200 euro goedkoper dan ons testmodel van de Raider. De Raider heeft wel een helderder scherm. Lees meer: Medion Erazer Major X20 review