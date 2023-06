De Medion Erazer Major X20 is een gaming laptop die geen extra accessoires nodig heeft (behalve natuurlijk een muis). Het scherm heeft een hoge resolutie en razendsnel refresh rate, terwijl het toetsenbord met MX Cherry Keys van topkwaliteit is. De Nvidia GeForce RTX 4070 geeft je verder alle kracht die je nodig hebt voor zelfs de meest veeleisende games bij 1440p. Het is alleen jammer dat de Erazer Major X20 het amper twee uur volhoudt op batterijstroom.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Gaming laptops kan je opdelen in allerlei categorieën. Zo zijn er de ultralichte gaming laptops die je makkelijk overal mee naartoe kan nemen zonder je rug te breken. Anderzijds heb je de gigantische gaming laptops die zich kunnen meten met de krachtigste gaming desktops en vooral bedoeld zijn om op je bureau te laten staan. De Medion Erazer Major X20 behoort tot die tweede categorie met zijn 16-inch display en gewicht van bijna 2,5 kg.

Bij een monsterlijk formaat horen monsterlijke prestaties en die krijg je hier zeker. De Medion Erazer Major X20 is namelijk uitgerust met de nieuwste Intel Core i9-13900HX, Nvidia GeForce 4070 Ti GPU, 32GB DDR5 RAM en 1TB interne opslag. Het toetsenbord met MX Cherry Keys en 1440p-display met 240Hz refresh rate zijn eveneens uitstekend geschikt voor gamers. Op papier klinkt dit als een van de beste gaming laptops die je momenteel kan vinden. Maar is dat in de praktijk ook zo? Dat zocht ik uit voor deze review.

(Image credit: Future)

Medion Erazer Major X20 review: Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 2.199 euro

Beschikbaar bij de meeste retailers

De Medion Erazer Major X20 is niet bepaald goedkoop. In feite zit hij aan de duurdere kant van gaming laptops met dezelfde GPU, maar een laptop is natuurlijk meer dan zijn GPU.

De meeste gaming laptops in dezelfde gewichtsklasse hebben normale laptop CPU's van Intel, aangeduid met een 'H' aan het einde van de naam in plaats van de HX-variant van dit model. De HX-chips zijn in wezen desktopprocessoren die herontworpen zijn om in een laptop te passen. Je kijkt ook naar een meerprijs voor dat haarscherpe en snelle scherm. Als je daardoor echter niet hoeft te investeren in een aparte gaming monitor, bespaar je mogelijk zelfs geld aan de eindstreep.

(Image credit: Future)

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Medion Erazer Major X20 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Medion Erazer Major X20 configuraties Medion Erazer Major X20 Medion Erazer Major X20 (onze unit) Prijs: 2.199 euro 2.399 euro CPU: Intel Core i7-13700HX Intel Core i9-13900HX GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Nvidia GeForce RTX 4070 Ti RAM: 32GB DDR5 32GB DDR5 Display: 16 inch 2560x1600 IPS-paneel met 240Hz refresh rate 16 inch 2560x1600 IPS-paneel met 240Hz refresh rate Opslag: 1TB PCIe Gen4 SSD 1TB PCIe Gen4 SSD Ports: 1x Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2 Gen 1, RJ-45 Ethernet, HDMI 2.1, SD-kaartlezer, 3.5mm-audiojack 1x Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2 Gen 1, RJ-45 Ethernet, HDMI 2.1, SD-kaartlezer, 3.5mm-audiojack Draadloos: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Camera: 1080p webcam met Windows Hello 1080p webcam met Windows Hello Gewicht: 2,4 kg 2,4 kg Afmetingen: 35,7 x 3,3 x 26,9 cm 35,7 x 3,3 x 26,9 cm

(Image credit: Future)

Medion Erazer Major X20 review: Design

Voldoende en slim geplaatste aansluitingen

Kleiner dan verwacht door dunne schermranden

Niet geschikt om hele dagen mee te nemen in je rugzak

Het ontwerp van de Erazer Major X20 schreeuwt gaming op een soort minimalistische manier. Op het deksel zie je meteen het lichtgevende Erazer-logo en achteraan bij het scharnier en de ventilatieroosters zit een tweede lichtgevende balk. Doe je de laptop open, dan maak je kennis met het eveneens lichtgevende toetsenbord met MX Cherry Keys. Of je nu een groot fan bent van RGB of niet, in het Control Center kan je de verlichting tot in de puntjes instellen of net helemaal uitschakelen.

Connectiviteit is zo goed als maar kan, met drie USB-A poorten en één USB-C-poort met Thunderbolt 4, afgerond met HDMI 2.1, een Ethernet-poort en een SD-kaartlezer. De aansluitingen zijn daarnaast slim verspreid. Achteraan vind je de HDMI-poort, oplaadpoort en USB-C-poort, aangezien hier kabels zitten die je over het algemeen op hun plek laat zitten. Rechts zitten daarnaast twee normale usb-poorten voor accessoires, en links de laatste usb-poort en twee audiopoorten.

(Image credit: Future)

Het toetsenbord met MX Cherry Keys is hemels. De toetsen maken dat herkenbare klikkende geluid van een mechanische toetsenbord, staan op precies de juiste plaats en kennen geen input lag. Daarnaast krijg je nog een numpad dat geen gebruik maakt van mechanische keys en bijgevolg zachter aanvoelt (en klinkt). De RGB-verlichting kan je tot slot naar wens aanpassen in het Control Center, hoewel er geen vooraf aangemaakte gameprofielen zijn.

Het trackpad is goed genoeg voor een gaming laptop, maar zeker niet bedoeld voor langdurig gebruik. Daarvoor is het namelijk niet iets te klein. Wat wel handig is, is het kleine witte lampje linksboven in het trackpad. Als dat brandt, wil dat namelijk zeggen dat je het trackpad hebt uitgeschakeld. Dit kan eveneens in het Control Center, maar ook met een sneltoets (F5). Als je die dus per ongeluk hebt ingedrukt en het trackpad niet meer werkt, weet je snel genoeg hoe dat komt door het brandende lampje.

Het gewicht van 2,4 kg blijft natuurlijk een dingetje waar we niet omheen kunnen. Ook is de Erazer Major X20 redelijk dik, wat nodig is voor de ventilatie, waarover verderop meer. Dit is op geen enkele manier een laptop die je de hele dag in je rugzak wil meedragen of als je met beperkte handbagage reist.

Design: 4,5/5

Medion Erazer Major X20 review: Display

16-inch 1440p-display met 16:10-verhouding

240Hz refresh rate

100% sRGB kleurengamma

Het 16-inch display van de Medion Erazer Major X20 is alles dat je nodig hebt als gamer. Ten eerste krijg je een 1440p-resolutie, waardoor alles er geweldig uitziet. Op grotere displays ziet 1080p er soms niet top uit, maar dat probleem heb je hier dus niet. Dat wordt aangevuld met een razendsnel 240Hz refresh rate, wat handig is voor esports-gamers die bijvoorbeeld Call of Duty of Overwatch spelen en geen enkel schot willen missen.

Het display maakt zowel dagelijks gebruik als games een waar genot. Alles beweegt vloeiend over het scherm en tijdens games ziet niets er wazig uit. De Nvidia GeForce RTX 4070 Ti zorgt er daarnaast voor dat je enkele games ook bij 1440p en 240fps kan spelen zodat je het display optimaal kan benutten. Bij de games die ik gespeeld heb (Destiny 2, Overwatch, Smite en League of Legends), was het geen enkele keer nodig om de resolutie te verlagen omdat het frame rate te laag was.

(Image credit: Future)

Hoewel het display 100% van het sRGB-kleurengamma ondersteunt, zijn er enkele eigenaardige elementen. Zo kon ik de helderheid maar niet aanpassen (niet via de sneltoetsen of de slider in de snelle instellingen). Toen ik daarna in het Control Center keek, bleek dat je de helderheid helemaal niet kan aanpassen als Color Enhancement is uitgeschakeld. De functie kan je ook alleen inschakelen in het Control Center, dat overigens goed verstopt zit en geen icoon heeft op het bureaublad of in de werkbalk.

Toen ik eindelijk de helderheid kon aanpassen, werd duidelijk waarom de Medion Erazer Major X20 allerlei omwegen inbouwt voor je dit kan doen. Ik moest de helderheid maar een tikje verhogen en plots zag zwart er grijs uit. Er leek een felle waas over het hele scherm te komen bij een helderheid van meer dan 40%. Als je een donkere gaming cave hebt, is dit geen probleem. Als je graag wat daglicht ziet, mag je flink met de instellingen prutsen om een ietwat degelijk beeld te krijgen bij maximale helderheid.

Display score: 4/5

Medion Erazer Major X20 review: Prestaties

Sterke 1440p gaming prestaties

Intel HX-klasse processor is krachtig

Ventilatoren kunnen luid worden

Zoals je zou verwachten met deze krachtige interne componenten, doet de Medion Erazer Major X20 het uitstekend bij eender welke game op eender welke resolutie. Vlekkeloos gamen op 1080p of 1440p is geen enkel probleem voor de RTX 4070 Ti en er is de optie om DLSS 3 aan te zetten als je alle ray-tracing instellingen wil gebruiken in games zoals Cyberpunk 2077.

Voor deze review heb ik verschillende games getest, van eenvoudige zaken als Genshin Impact, MOBA's zoals Smite en de meest veeleisende game die ik frequent speel, Destiny 2. Zoals verwacht, gaat Genshin Impact prima aangezien je daar maximaal 60fps kan halen op de pc-versie. Smite kan daarnaast maximaal 150fps halen en ook dat wist de Medion Erazer Major X20 stabiel te behouden op de hoogste instellingen zonder enige dips.

Bij Overwatch 2 en Destiny 2 werd het uitdagender en daar moet je toch enigszins kiezen tussen fps of beeldkwaliteit. Zo haalde Overwatch 2 op Epic-instellingen gemiddeld 140fps, wat zeker niet slecht is, maar het 240Hz refresh rate wordt niet helemaal benut. Ga je nog een tikje hoger met Destiny 2 op de hoogste instellingen, dan zit je eveneens op een gemiddelde van 140fps met een occasionele piek tot 200fps. League of Legends haalt bijvoorbeeld wel stabiel 240fps, hoewel dat een game is waarbij dat cijfer misschien iets té hoog is om nog nuttig te zin.

De algemene conclusie is dat je sowieso 60fps zal halen bij 1440p, wat gezien wordt als het minimum bij zowat alle games. Als je 240Hz wil halen in esports-games, dan zal je de resolutie weliswaar moeten verlagen en wat met de instellingen moet prutsen. Je zal hoe dan ook prima prestaties kunnen krijgen op zowel 1440p als 1080p. De resolutie terugschroeven naar 720p om het maximale frame rate te halen is alleszins nooit nodig.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Deze topprestaties brengen natuurlijk heel wat hitte teweeg. Combineer dat met het feit dat ik de Medion Erazer Major X20 heb getest tijdens de korte (maar pittige) hittegolf in juni 2023 en je krijgt de ideale omstandigheden om de limieten van de ventilatoren te testen. Welke games ik ook speelde bij welke resolutie, de prestaties bleven stabiel en er was geen sprake van oververhitting. Afgezien van twee korte dips naar 30fps tijdens een sessie Destiny 2 van twee uur, bleef het frame rate daar stabiel rond 140fps.

De ventilatoren leveren dus sterk, maar ook enorm luid werk. Zowel aan beide zijkanten als achteraan zijn er roosters om dit hitte af te voeren. De speakers van de laptop zelf waren verrassend degelijk en wisten zowel de interne ventilatoren als de ventilator naast mijn bureau te overstemmen, zodat ik geen headset op moest zetten tijdens de hittegolf.

Prestaties: 4,5/5

(Image credit: Future)

Medion Erazer Major X20 review: Batterijduur

Oplader is enorm

Batterij gaat amper 2 uur mee bij licht gebruik

Niet oplaadbaar via de USB-C-aansluiting

Gaming laptops zijn niet bepaald bekend om hun uitstekende batterijduur. Toch wist de Medion Erazer Major X20 een ongekende prestatie neer te zetten... maar niet op een positieve manier.

Ten eerste vraagt een beest van een laptop om heel wat stroom. De oplader van de Medion Erazer Major X20 is gigantisch en enorm zwaar. Het is niet helemaal overdreven om te zeggen dat de oplader en de laptop evenveel wegen. Toen ik de laptop uit de doos haalde, vroeg ik me wel af waarom het hele pakket zoveel woog... en toen vond ik dus de oplader. De combinatie van de oplader met de laptop weegt ongeveer 4 kg, wat verre van ideaal is om mee te nemen in je rugzak.

De batterijduur zelf is tot slot ronduit rampzalig. Na een halfuurtje licht kantoorwerk op batterijstroom op de gebalanceerde modus was er al 25 procent van de batterij weg. Daarna bleef de batterij aan hetzelfde tempo dalen, ook toen de batterijbesparing werd ingeschakeld. Na twee uur moest hij dus weer aan de oplader. De batterijbesparing zet tot slot een enorme rem op de prestaties zonder daadwerkelijk veel batterij te besparen. Wat je ook van plan bent, dit is geen laptop die je op batterijstroom wil gebruiken.

Batterijduur: 2/5

Moet je de Medion Erazer Major X20 kopen?

Swipe to scroll horizontally Medion Erazer Major X20 Categorie Opmerking Score Prijs Goedkoop is hij niet, maar hij is zijn geld meer dan waard. 4 / 5 Design Hij is niet de dunste of lichtste laptop, maar je krijgt alles wat je nodig hebt als (professionele) gamer. 4,5 / 5 Display De resolutie en het refresh rate zijn prima, maar hoe hoger de helderheid, hoe slechter het beeld. 4 / 5 Prestaties De krachtige gaming prestaties en CPU zijn top, maar houd rekening met de luide ventilatoren. 4,5 / 5 Batterijduur De batterijduur is ondermaats en de combinatie van laptop plus oplader in je rugzak weegt maar liefst 4 kg. 2 / 5

Koop hem als...

Je desktopprestaties in een laptop wil

De Medion Erazer Major X20 is niet de meest draagbare laptop, met een gewicht van meer dan 2kg en dikke behuizing. Hij weet wel de prestaties van een volwaardige desktop te bieden.

Je esports games wilt spelen

Wil je competitieve titels zoals COD of Overwatch 2 spelen? Dankzij de krachtige GPU en het snelle 240Hz scherm hoef je je nooit meer zorgen te maken over framedrops of input lag.

Koop hem niet als...

Je veel onderweg bent

Deze laptop is net iets te groot en zwaar om gemakkelijk mee te nemen in je rugzak (zeker met de oplader). Ook de batterijduur is niet om over naar huis te schrijven.

Je een laag budget hebt

Hoewel de prestaties van een hoog niveau zijn, ligt de prijs ook hoog. Bekijk daarom goed of je een Nvidia GeForce RTX 4070 Ti nodig hebt, aangezien alternatieven met RTX 4050 of 4060 enkele honderden euro's goedkoper zijn.

Medion Erazer Major X20: Alternatieven

Als de Medion Erazer Major X20 je andere opties laat overwegen, zijn hier nog twee laptops.

Swipe to scroll horizontally Medion Erazer Major X20 Lenovo Legion Pro 7i Asus TUF Dash F15 Prijs: Vanaf 2.199 euro Vanaf 1769 euro Vanaf 1.049 euro CPU: Intel Core i9-13900HX Intel Core i9-13900HX Intel Core i7-11375H GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 3070 RAM: 32GB DDR5 16GB DDR5-4800 16GB DDR4-3200 Opslag: 1TB SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD 1TB SSD

Lenovo Legion Pro 7i

Als je voor next-gen wilt gaan en een gaming laptop met een RTX 4000 GPU wilt, is dit een van de best geprijsde opties op dit moment. Het heeft wel wat nadelen, maar komt qua prestaties aardig in de buurt.

Lees de Lenovo Legion Pro 7i review hier.