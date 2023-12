12 dagen kerst: win de FRITZ!Repeater 1200AX

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van AVM onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de FRITZ!Repeater 1200AX ter waarde van 85 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de FRITZ!Repeater 1200 AX

Vind je een reguliere range-extender maar te groot, maar wil je wel het bereik van je wifinetwerk uitbreiden? De FRITZ!Repeater 1200AX van AVM kan dan een perfecte optie zijn. Het formaat van de extender (80 x 80 x 37 mm) zorgt er namelijk voor dat je hem bijna overal kan plaatsen. De compacte behuizing belemmert tegelijkertijd niet de werking van de FRITZ!Repeater. In optimale omstandigheden kan je zelfs datasnelheden behalen tot 2.400 Mbps.

Bovendien geniet je op de FRITZ!Repeater 1200AX van Wi-Fi 6. Bezit je al Wi-Fi 6-apparaten? Dan heb je meteen hogere maximale datasnelheden en een stabielere verbinding vergeleken met Wi-Fi 5. Nog niet over op Wi-Fi 6? Geen zorgen, je kan uiteraard ook nog Wi-Fi AC (5) en oudere standaarden (N/G/A via 2,4 GHz) benutten. Handig is verder is dat de FRITZ!Repeater in een netwerk van FRITZ!-producten fungeert als meshsysteem.

Beschikt je router niet over wifi of heb je simpelweg geen bereik op je kamer, maar wel toegang tot een LAN-poort? Dan sluit je de FRITZ!Repeater ook gewoon bekabeld aan om te werken als access-point.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de FRITZ!Repeater 1200AX. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 7 december om 12u 's middags tot 8 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.