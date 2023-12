12 dagen kerst: win de Yamaha MusicCast 20 wifispeaker

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Yamaha onder onze kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Yamaha MusicCast 20 wifispeaker ter waarde van 229 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Yamaha MusicCast 20

De Yamaha MusicCast 20 is een draadloze luidspreker die veelzijdig luisterplezier biedt. Je kunt hem gebruiken als losse luidspreker, samen met een ander exemplaar of als surroundspeaker met een geschikte MusicCast AV-receiver of soundbar. Hij heeft een strak en stijlvol design dat past in elk modern interieur. Hij heeft ook een handige app waarmee je hem eenvoudig kunt instellen en bedienen.

De Yamaha MusicCast 20 heeft een goede geluidskwaliteit en ondersteunt verschillende streamingdiensten, zoals Spotify, Deezer en Tidal. Je kunt ook muziek streamen via Bluetooth of AirPlay vanaf je smartphone of computer. Verder is hij compatibel met spraakbediening via Alexa, zodat je de wifispeaker met je stem kunt aansturen.

Hieronder vind je nog enkele belangrijke specificaties:

Speakeropstelling: 9 cm woofer (1x), 3 cm tweeter (1x) en passieve basradiator (2x)

Maximale output: 40W

Wifi-ondersteuning: 2,4/5 GHz

AirPlay 2: ja, via firmware-update

Bluetooth-versie: 4.2 (EDT/A2DP/AVRCP)

App: MusicCast Controller

Formaat: 15 x 18,6 x 13 cm

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Yamaha MusicCast 20. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 8 december om 12u 's middags tot 11 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.