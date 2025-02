Vision Auto trasforma la Tesla Model Y con una griglia LED personalizzabile

EVision Auto ha mostrato la sua tecnologia all'inizio dell'anno

Il paraurti anteriore personalizzato integra un ampio display LED avvolgente

Il prezzo sarà compreso tra 2.500 e 3.000 dollari, secondo l'azienda

Diverse case automobilistiche e fornitori di primo livello stanno sperimentando nuove soluzioni per rendere le auto personalizzabili in tempo reale, dalle dashboard con tecnologia E Ink fino al concetto futuristico iVision Dee di BMW, che nel 2023 ha trasformato l’intera carrozzeria in una tela digitale.

EVision Auto ritiene di avere già una soluzione concreta con il suo display anteriore personalizzabile, progettato per adattarsi perfettamente alla Tesla Model Y.

Il sistema integra un pannello LED ad alta risoluzione nel paraurti anteriore della Model Y e può essere modificato tramite un’app dedicata per Android e iOS.

Presentata in un angolo del Las Vegas Convention Center durante il CES di quest'anno, la tecnologia di EVision Auto è stata mostrata con una serie di immagini colorate statiche, tra cui personaggi manga e paesaggi vivaci.

Oltre alle grafiche personalizzate, il frontale della Model Y poteva imitare il design di marchi iconici, come un’interpretazione stilizzata di Bugatti, Ferrari o Maserati, sebbene con nomi leggermente modificati per motivi legali. Alcune dimostrazioni hanno anche mostrato un’animazione ispirata alla griglia e ai fari di Rolls-Royce, generata dall’intelligenza artificiale.

Ovviamente, ci sono seri dubbi sulla legalità di circolare con un dispositivo del genere montato sulla parte anteriore dell’auto, senza contare i potenziali problemi di copyright legati ai loghi e ai design riprodotti. Inoltre, la resistenza del pannello LED sarà un aspetto fondamentale, considerando che è posizionato in una delle aree più esposte agli urti.

Detto questo, EVision Auto ha dichiarato che la griglia personalizzabile avrà un costo compreso tra circa 2300 e 2800 euro, con un’installazione che richiede circa due ore, secondo quanto riportato da CarScoops.

L’azienda ha inoltre annunciato l’intenzione di estendere questa tecnologia ad altri marchi di veicoli elettrici nel prossimo futuro.

Il futuro della personalizzazione dell'auto o un'appariscente vaporware?

Anche se EVision Auto era presente al CES di quest'anno, questo non significa necessariamente che la tecnologia sarà presto visibile su una Tesla in circolazione.

Abbiamo contattato l'azienda per porre alcune domande, soprattutto riguardo alla legalità dello schermo e al numero di unità vendute finora, ma stiamo ancora aspettando una risposta ufficiale.

Gran parte delle immagini e dei video presenti sul sito web dell’azienda sono generati dall’intelligenza artificiale, un dettaglio che potrebbe sollevare qualche dubbio. Non c'è però alcun dubbio che questa tecnologia esista e che l’uso di display esterni sarà sempre più diffuso nel settore automobilistico, nonostante le opinioni contrastanti.

Un esempio è Continental, che al CES di Las Vegas ha presentato un sistema di proiezione per finestrini, capace di trasmettere immagini su un vetro laterale attraverso un proiettore montato all'interno dell’auto.

Anche il marchio cinese Baojun ha sviluppato un modello con un display digitale posteriore, che può mostrare grafiche simili a emoji o trasformarsi in un quadrante di orologio. Inoltre, il HiPhi Z è dotato di un’illuminazione digitale programmabile nella parte anteriore e di 1314 LED laterali per comunicare messaggi all’esterno.

La Cina sembra guidare questo tipo di innovazione nel settore automobilistico e, con sempre più marchi che si stanno affermando nei mercati occidentali, potremmo presto vedere auto che ammiccano, mostrano immagini di personaggi famosi o inviano messaggi ai passanti. Che piaccia o meno.